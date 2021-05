Bakit ang ilang mga Filipino ay nagpapaputi ng balat, ang iba ay hindi, at ang ilan ay gusto itong pag-usapan

Tinalakay nina Brittney Barcena, Eldee Reyes, Hanes Marasigan-Anotado at iba pa sa Filipino community ang kagandahan, kagalingan at kulay ng balat. (Karina Zapata)

Para sa marami sa amin sa Filipino community, ang balat ay hindi lang balat — maaari itong kumatawan sa kumplikadong mga isyu sa lipunan at kasaysayan. Kung paano kami umuugnay sa mga isyung iyon ay aakay sa amin na gumawa ng mga pagpipili tungkol sa aming balat. Mga pagpipili na hindi sinasang-ayunan ng lahat.

Si Madeahl Yamyamin ay nasa ikaanim na baitang sa Pilipinas nang nagsimula siyang maniwala na magiging mas maganda siya kung mas maputi ang kanyang balat. Noong malapit na siyang sumali sa kanyang unang beauty pageant, sa pagkakalarawan niya ng kanyang sarili bilang taong palaban, naniwala siya na ang pagkakaroon ng maputing balat ay makakatulong sa kanyang upang manalo

Kaya ginawa ni Yamyamin ang ginagawa ng maraming Filipino. Hinalo niya ang lemon, lime at asin at ikinuskus sa buo niyang katawan, sa pag-asa na makikita niya ang ibang bersiyon ng kanyang sarili sa salamin. Nanalo si Yamyamin ng dalawang titulo sa beauty pageant — Mrs. Pilipinas Canada 2016 at Mrs. Woman Universe Canada 2019.

Ngayon, sa edad na 37, si Yamyamin ay isang guro sa preschool at modelo sa Calgary. Kahit nagbago na ang kanyang paligid, ang pagnanais niya sa maputing balat ay hindi. Sa bawat linggo, nagpapa-treatment siya ng pampaputi ng balat.

Kuntento ang pakiramdam ko, at mataas ang kumpiyansa, sabi niya. Talagang ibang kung mula ka sa kulturang Filipino at maputi ang balat mo. Talagang mas maganda ito.

Ipinagmamalaki ni Yamyamin ang maputi niyang balat at sa kaya niyang gawin para makamit ito. Walang siyang pinagsisisihan sa pagkakalarawan niya ng kanyang karanasan."

Gagawin ko ang gusto ko. Gawin mo ang gusto mo. Kahit na husgahan nila ako, wala akong pakialam.

Ang paggamit ng mga produktong pampaputi ay pangkaraniwan sa kulturang Filipino, kung saan para sa marami, ang puting balat ay katumbas ng kagandahan. Mula sa mga pangkuskos na gawa sa bahay na unang ginamit ni Yamyamin, hanggang sa mga sabon, cream, pill at injectable, maraming Filipino ang may kwento sa mga produktong ito.

Tanggap ni Madeahl Yamyamin ang kanyang balat at ang kaya niyang gawin para makamit ito. Litrato: Submitted by Madeahl Yamyamin

Sa Calgary man o sa Pilipinas, ang pagnanais ng maputing balat at ng iba't ibang pamamaraan para makamit ito ay laganap sa Filipino community. Ngunit ang pagnanais na ito at ang pagtalakay dito ay mas malalim pa kaysa sa kulay ng balat — ito ay mga persepsiyon sa kagandahan at kariwasaan. Marami ang nagsasabi na ang pagnanais ay nakaugat sa kolonyalismo, at ngayon, nilalabanan ng ilang mga Filipino itong kultural na pamantayan sa pamamagitan ng pagtataguyod sa pagtanggap sa maiitim na balat sa kanilang komunidad.

Ngunit, sinasabi ng mga nagpapaputi ng kanilang balat na mayroon silang karapatan na magpasya kung ano ang gagawin sa kanilang katawan, at ang industriya ng pagpapauti ng balat ay hindi mawawala.

Isa itong sensitibong paksa, at ang iba't ibang saloobin at pagpipili ka kailangang talakayin nang may paggalang.

Mga persepsiyon ng Filipino sa kagandahan

Ang pagpapaputi ng balat ay hindi lamang bahagi ng kulturang Filipino; pangkaraniwan ito sa maraming bansa tulad ng Korea, Malaysia. Nigeria at India.

Ngunit bilang isang Filipina, nais kong suriin ang kagawian sa loob ng sarili kong komunidad.

Sa maraming Filipino-Calgarian na nakausap ko tungkol sa paggamit ng mga produktong pampaputi sa Filipino community, sinabi ng karamihan na sa tingin nila ang dahilan kung kaya laganap ang pagpapaputi ng balat ay dahil, sa kulturang Filipino kadalasang may paniniwala na maganda ka lang kung maputi ang balat mo.

Sinabi ni Hanes Marasigan-Anotado na pakiramdam niya ay talagang mas maganda siya sa pagkakaroon ng maputing balat. Ang fashion stylist na nakabase sa Calgary ay tumanggap ng parehong treatment na pampaputi katulad ng kay Yamyamin 4 na taon ang nakakaraan, at bago iyon, uminom siya ng mga kapsula.

Sinabi ni Marasigan-Anotado na nagsimula lang siyang gumamit ng mga produktong ito dahil gumamit ang mga kaibigan niya.

Talagang napakatanggap lang nito sa Filipino community kaya hindi mo ito gaanong maisip, sabi niya.

Ngunit mayroong nasa fashion na iba ang ginagawang pagpipili.

Sari-saring mga produkto na pampaputi ng balat ang available sa maraming supermarket at sa mga over-the-counter na pharmacy. Litrato: Karina Zapata

Ayon kay Eldee Reyes, isang fashion stylist at modelo sa Calgary, ang pagpapaputi ng balat bilang tanda ng kagandahan ay mas magpapahirap sa mga maiiitim na Filipina na magtagumpay.

Noong magsimula siyang mag-audition bilang modelo sa Pilipinas, alam niya na hindi siya ang inilalarawan nilang maganda.

Ang mga taong purong Filipino ang lahi ay karaniwang kayumanggi, maitim ang buhok at mas pango ang ilong. Ang mga taong halo ang etnikonng pinanggalingan ay di-gaanong maitim ang balat at buhok, at manipis din ang mga ilong — mga katangian na ninanais ng mga maraming Filipono ngayon.

Gutsto nilang isang napakatangkad na may sobang gandang ilong at napakaputing balat, sabi ni Reyes.

Sa lahat ng taong napili sa huli, mukhang napili na sila sa una pa lang. At parating mga mestisa sila.

Ito ay napakatotoo sa mga Filipinong artista, na kilalang nag-iindorso ng mga produktong pampaputi ng balat.

Si Millicent Garma-Cotoner, presidente at founder ng Miliano Medical Aesthetic Group, ang unang cosmetic medical clinic sa Alberta na nakapokus sa mga Filipino, ay nagsabi na ang mga artista at mga beauty pageant queen ay kailangang ipresenta ang kanilang sarili ayon nakikitang pamantayan ng kagandahan sa kulturang Filipino..

Ano ang pamantayan ng kagandahan para sa mga Filipino? Sa kasamaang-palad, isa sa mga nangunguna na sasagi sa isip ay maputing balat, sabi ni Garma-Cotoner.

Si Millicent Garma-Cotoner ay presidente at founder ng Miliano Medical Aesthetic Group, unang cosmetic medical clinic sa Alberta na nakapokus sa mga Filipino. Litrato: Karina Zapat

May nakita akong napakaraming babae na kayumanggi ang balat na maganda at, alam mo, walang mali doon. Gayunpaman, ang mga tao ay mayroon ding opsyon na pumili kung gusto nilang pagandahin ang kanilang balat, dahil may kakayahan tayong gawing kayumanggi ang ating sarili, at maaari natin itong gawin.

Higit sa lahat, sinabi niya, desisyon na ng mga tao kung paano nilang ipresenta ang kanilang sarili.

Pinipresyur na magpaputi

Ngunit ang buhay ng mga maiitim na Filipino ay maaaring mahirap - mula sa sila ay binu-bully hanggang sa iparamdam sa kanilang mababa sila. Dahil dito, maaari makaramdam silang presyur na magpaputi ng kanilang balat.

Si Kayla Iovan, isang performer sa telebisyon at teatro sa Pilipinas na ipinanganak sa Calgary, ay prinesyur na magkaroon ng maputing imahe upang buohin ang kanyang karera. Litrato: Isinumite ni Kayla Iovan

Si Kayla Iovan na ipinanganak sa Calgary, na ang stage name ay Kayla Rivera, ay isang performer sa telebisyon at teatro na makikita sa mga sikat na palabas sa Pilipinas tulas ng Eat Bulaga. Habang nagsisimula ng umusbong ang kanyang karera, hiniling siya ng dati niyang management na paputiin ang kanyang balat.

Sinabi nila sa akin na, Kung di-gaanong maitim ang iyong buhok, kung mas maputi rin ang balat mo, kung mababawasan ka ng ilang timbang, kung magiging mas matatas ka sa Tagalog, eh 'di bibigyan ka namin ng break sa teleserye (television drama),'" sabi ni Iovan.

Hindi sinunod ni Iovan ang payo, at nang makausap ko siya para artikulong ito sa Zoom mula sa bahay niya sa Quezon City sa Pilipinas, siya ay kayumanggi ay may mahaba at maitim na kayumangging buhok.

Kung anong nakikita mo sa TV, kung anong nakikita mo sa magasin — sa huli, 'yun ang bumibenta. Isa itong show business. May formula upang magkaroon ng mas mapusyaw na kayumangging buhok at maputing balat. Kapag malaman nilang bumibenta ang formula, 'yun ang parang mas pipiliin nilang para sa iyo para ma-package ka rin.

Pinili ni Iovan na tanggapin ang natural niyang kulay, pero hindi ito laging naging ganito kadali para sa kanya. Noong nakatira pa siya sa Calgary, na-bully siya dahil sa pagkakaroon ng maitim na balat.

Hindi lang siya ang nag-iisa.

Sa maraming kultura, ang mga pamantayan sa kagandahan ay karaniwang nakatuon sa kababaihan. Ngunit ang pagnanais na ito para sa puting balat sa kulturang Filipino ay nakakaapekto rin sa mga kalalakihan.

Si Ray Cruz, isang IT administrator sa Calgary, ay na-bully dahil maitim ang kanyang balat nang nasa ikaanim na baitang siya noong nakatira pa siya sa Pilipinas. Para makaiwas sa nakakasakit na mga bansag, nagsimula siyang gumamit ng kilalang cream para pumuti ang balat niya.

Isipin mo 'yung kahihiyang [natanggap] ko. Na isang lalaki, isang bata, na pumupunta sa tindahan para bumili ng produktong pampaganda. Kailangan naming lunukin ang aming pride,' sabi ni Cruz.

Ngunit ang kahihiyang hinaharap niya kada buwan ay mas mabuti pa kaysa sa ma-bully siya.

Ang pagkakaroon ng maitim na balat, mayroon ka niyan araw-araw sa totoo lang. At pumupunta ka sa paaralan nang 7 oras, walong oras sa isang araw. Ang mga kaklase mo ay tititigan ka lang, kukutyain ka, pagtatawanan ka. Kaya mas pipiliin ko na lang na pumunta sa tindahan at bumili ng isang produkto sa loob ng limang minuto.

Samantalang marami ang gumagamit ng mga produktong pampaputi ng balat, gaya ni Cruz, ang iba naman ay iniiwasang umitim kaya nagsusuout sila ng damit na mahaba ang manggas, kahit mainit ang panahon. Maraming Filipino ang nagdadala ng payong, hindi para protektahan sila mula sa ulan, ngunit laban sa araw.

Si Brittney Barcena, isang lokal na esthetician at blogger, na lumaki sa Calgary ngunit hindi siya nakaranas na ma-bully dahil sa kayumanggi niyang balat, hanggang sa maging kaibigan ang maraming Filipino sa high school.

Makakarinig ako ng puna tulad ng, 'Bakit napakaitim mo? Paano ka naging sobrang itim?' sabi ni Barcena.

Sabi niya na tinatawag siya bilang ang kadiliman, imbes na tawagin sa pangalan niya. Sinabi niya na nakaapekto ang mga komentong ito sa kanyang pagpapahalaga-sa-sarili.

Bakit ako minamaliit dahil sa kulay ng aking balat, na isang bagay na wala akong kontrol?

Kolonisasyon at kolorismo

Sinasabi ng marami na ang pag-iisip na ito ay nakakintal pa rin sa kultura ngayon, at nakaugat sa mahabang kasaysayan ng Pilipinas sa pananakop ng Espanya, ng U.S. at Japan. Sinasabi rin nila na responsable ito nang bahagya sa kolorismo, o sa diskriminasyon laban sa mga indibidwal na mas maiitim ang balat sa loob ng isang etnikong komunidad.

Sinuri ng popular na podcast na This Filipino American Life (bagong window) ang isyung ito nang malalim, at isinulat sa isang blog post:

"Ang kolorismo ay nauna pa sa pananakop ng Europa (bagong window) at laganap sa maraming kumplikadong lipunan sa buong mundo kung saan ang pagtatrabaho sa labas at sa bahay na naaarawan ay hindi pinahahalagahan nang malaki. Ang kaugalian na binukot (bagong window) sa mga Panay Bukidnon, halimbawa, kung saan ang mga batang babae ay tinatakpan mula sa araw upang makaakit ng mas mabuting manliligaw, ay nauna pa sa pagdating mga Espanyol sa Pilipinas. Gayunpaman, ang tatlong siglong pananakop ay nagpatibay at nagpalala sa kolorismo sa lipunan ng Pilipinas. Ang kolorismo ay isang malungkot na katotohanan at nakakaapekto ito sa maraming tao, pati na ang mga Filipino American."

Ibinahagi ng Calgary fashion stylist na si Reyes ang karaniwang ideya sa Filipino community, kung saan ayon sa kasaysayan ang mga taong may mas maiitim na balat ay inuugnay sa mga trabahong mababa at manu-mano.

Ang pagiging Filipino, sa aming kultura, pakiramdam ang pagkakaroon ng puting balat — ay isang sukatan o pamantayan ng katayuan mo sa lipunan. Dahil pakiramdam nila na kung mas maitim ang balat mo, nasa mababang uri ka dahil nagtatrabaho ka sa labas. Gaano ito sa Pilipinas. Kung nagtatrabaho ka sa opisina, nasa mas mayamang bahagi ka ng lipunan.

Pagdating sa ganito, sabi ni Brittney Barcena, Isa itong mensahe na ipinapasa nang sobrang tagal na. Nakakalungkot man ito, sa tingin ko nakakintal ito sa pag-iisip ng maraming tao. Mga henerasyon ito ng paatras na pag-iisip."

Si Cesar Suva, direktor ng pananaliksik at ng mga programa sa pag-unlad sa Immigrant Education Society in Calgary, ay nagsabi na nagsimula ang pag-uugnay sa kaitiman sa manu-mano at mababang trabaho noong nasakop ang Pilipinas nang higit sa 300 taon. At ang paraan kung paano tinitingnan ngayon ng lipunan sa Pilipinas ang maputi at maitim, ay ipinakita sa mga karanasan nina Cruz at Barcena, ay binago ng panahon ng pananakop ng America.

Ang mga Filipinong hindi nakikipagtulungan ay inilarawan bilang walang pinag-aralan. Ang mga Filipinong nakikipagtulungan ay inilarawan bilang edukado, disiplinado, maayos ang pananamit na Filipinong tagalungsod — karaniwang mas maputi at mas matalino, sabi ni Suva.

At mga hindi mapagkakasundo ay kadalasang ipinakikita sa mga dyaryo at sa cartoon bilang maitim, nakasuto ng damo, walang disiplina, walang edukasyon. Bayolente sila, mga mangmang sila, "' sabi ni Suva.

Kaya parang ipinaglihi nila ang grupo ng mga malulupit na pumigil sa pagsulong at pag-unlad ng Pilipinas. Nilikha nito itong klase ng sutil na halimaw sa lipunan ng Pilipinas na umiiral pa rin sa ngayon.

Sinabi ni Suva na ang mga Filipino bago ang pananakop ay hindi naghangad ng maputing balat tulad ng mga modernong Filipino. Pinahahalagahan nila nang malaki ang pagpapalamuti at paggayak ng balat, na kadalasang kasama ang mga tattoo ng tribo na tumatakip sa halos buong katawan.

Maaari mo pa ngang masabi na ... kapag mas marami kang tattoo, mas maitim ang katawan mo. Ngunit para din itong sumisimbolo sa mas mataas na katayuan. Kaya maaari pa ngang kabaligtaran sa mga panahon na wala pa ang pananakop.

Pagbabalik sa maitim na balat

Ang ilang mga miyembro ng Filipino community ay nagsisikap na maibalik at ipagdiwang ang mas maitim na kulay ng balat.

Matapos ang maraming taon ng negatibong komento tungkol sa kanyang balat, ang Calgary esthetician na si Barcena ay niyayakap ang kulay ng kanyang balat sa pamamagitan ng isang kilusan na tinatawag na Magandang Morenx, na kung isasalin ay magandang kayumangging balat. Nilikha ni Asia Jackson, isang Black Filipina actress, binibigyang-kapangyarihan ng kilusan iyong mga na-bully dahil sa kanilang balat tulad ng nangyari sa kanya.

'Yun ay parang isang napakahalagang yugto sa aking buhay. Sa aking buhay, wala kong ibang alam na nadama ang nadama ko, sabi ni Barcena tungkol sa kilusan noong makausap ko siya.

Magandang makita [at] marinig lang ang mga kuwento ng ibang tao at alam mong hindi ka nag-iisa.

Noong 2018, sumulat si Barcena ng isang blog post (bagong window) tungkol sa kanyang paglalakbay sa Magandang Morenx na kilusan para hamunin ang pananaw ng mga tao sa kagandahan at hikayatin silang tanggapin ang mga tao kung sino man sila.

Ang buong kilusan at ang buong pagtatanong ng lahat ng ito — hindi nito sinasabi na di-gaanong maganda ang puting balat, ngunit ito ay para isulong ang kamalayan na lahat ng kulay ng balat ay maganda, gaano ka man kaputi o kaitim.

Si Marasigan-Anotado, na nagpapa-treatment ng pampaputi ng balat, ay nagsabi na sinusuportahan niya ang mga kilusang ito. Ngunit sinabi rin niya na mahalagang kilalanin na lahat ay may karapatang magpasya kung anong gagawin nila sa kanilang katawan.

Ipinanganak ka na maitim na buhok, ngunit kung kukulayan mo ito ng blonde, 'yan ay personal mong kagustuhan. Hindi ibig sabihin nito na ayaw mo sa iyong kultura. Hindi ibig sabihin nito na ayaw sa iyong itim na buhok. Pakiradam mo lang ay mas maganda ka, sabi ni Marasigan-Anotado.

Sumasang-ayon si Garma-Cotoner na mula Miliano Medical Aesthetic Group.

Malawak nang tinatanggap ngayon na kung gusto mong manatiling morena (kayumanggi) at may kumpiyansa ka sa sarili mong balat, maging mabuting halimbawa para diyan. At kung gusto mo itong itaguyod, gawin mo, sabi ni Garma-Cotoner.

Sumasailalim si Madeahl Yamyamin sa isang espesyal na treatment para makatulong na pumuti ang balat niya. Litrato: Isinumite ni Madeahl Yamyamin

Pwede tayong mas magpaitim, at personal na desisyon 'yan. Kaya alinman dito, iyan ang kagandahan ng mundo sa ngayon, talagang malawak na itong tinatanggap. Na ang kagandahan ay hindi na para lang sa ilang partikular na grupo ng mga tao.

Kahit na hindi na gumagamit si Ray Cruz ng mga produktong ito, sabi niya na ang panghuhusga sa mga tao dahil nagpapaputi sila ng balat ay kasingsama ang epekto sa kalusugan ng kanilang isip tulad ng panaghuhusga sa mga tao na maitim ang balat.

Ang panghuhusga ay hindi talaga magbibigay sa iyo ng malawak na pananaw kung ang dinaranas ng isang tao, sabi ni Cruz.

Maaaring mabuti ang pakiramdam niya sa pagpapa-tan o pagpapaputi ng balat. Kung hindi ito nakakasakit sa ibang tao at napapasaya ka nito, nagpapadama ito sa iyo na maganda ka sa loob at labas, eh 'di gawin mo,

Anumang personal na desisyon ang nakasalalay, sa pakikipag-usap sa mga tao sa Filipino community para sa kuwentong ito, nagulat ako dahil walang panghuhusga — sa pagiging bukas na ipinakita ng mga tao sa mga iba ang pinipili.

Kahinaan at pagtanggap

Sa pananaliksik ko para sa kuwentong ito, mahirap makahanap ng mga taong handang magsalita tungkol sa kanilang paggamit ng mga produktong pampaputi ng balat — kahit na hindi na sila gumagamit nito. Ngunit dahil ang pagpapaputi ng balat ay napakanormal na sa kulturang Filipino, naging maliwanag kaagad na ang pag-aalinlangan ay nagmula sa takot na ang mga taong nasa labas ng Filipino community ay hindi maunawaan ang pagkakumplikado ng paksang ito.

Bilang isang tao na gumamit ng papaya soap — isang kilalang produkto na pampaputi, matagal na ang nakalipas — dahil sa kawalang-tiwala dahil sa kayumanggi kong balat noong maliit pa ako, naiintindihan ko kung saan sila nanggagaling. Ito ay mahirap at sensitibong usapan upang ibahagi sa mga tao na maaaring hindi makaunawa sa pamamagitan ng karanasan.

Dahil dito, inakala ko na ang mga tao ay magiging depensibo tungkol sa kanilang iba't ibang opinyon sa pampaputi ng balat. Ngunit, matapos ang linggong pananaliksik at mga panayam, nagulat akong malaman kung paano ang pagtanggap ng mga tao ay nasa kabilang panig.

Naging maliwanag kung gaano kalaki ang pagkakaugnay ng mga kuwentong ito sa isang mas malaking kuwento tungkol sa mga epekto ng pananakop, pamantayan sa kagandahan, diskriminasyon at pagtanggap.

Sa halip na makakita ng malaking dibisyon sa pagitan ng mga Filipino na gumagamit ng mga produktong ito at iyong hindi, nakakita ko ang Filipino community na magsama-sama upang suriin ang pagkakumplikado ng kanilang kultura at kinabukasan bilang mga Filipino-Canadian.

TUNGKOL SA MAY-AKDA

Karina Zapata (bagong window)

Si Karina ay isang mamamahayag na nakabase sa Calgary at tumanggap kamakailan ng 2021 Joan Donaldson CBC News Scholarship. Bilang isang Filipina-Canadian, ang kanyang tunguhin ay tumulong sa publiko na mas maunawaan ang mga karanasan sa buhay ng mga komunidad na kulang sa representasyon.