Idineklara ng Korte Suprema na ang Sinixt Indigenous nation ay hindi pa 'patay' (extinct) sa Canada

Ang mga miyembro ng Sinixt Confederated Tribes of the Colville Reservation ay nagtipon-tipon sa Kettle Falls, WA para sa isang pananalangin bago mailabas ang desisyon ng Korte Suprema ng Canada. (Mula kay/Shelly Boyd)

Ang pinakamataas na korte ng Canada ay tinapos na ang 65 na taong pag-aangkin ng pederal na pamahalaan at nagsasabing ang lupain ng mga katutubo sa British Columbia's Interior ay wala na.

Sa 7-2 na desisyon, ang Korte Suprema ng Canada ay inihayag na ang Sinixt Nation, na may lupain sa Washington state, ay prinotektahan ang kanilang mga katutubong karapatan para mangaso sa kanilang mga katutubong nasasakupan na lupain sa hilaga ng hangganan ayon sa batas.

Ayon sa desisyon ng korte, kung mapapatunayan ng mga grupo ng katutubo na nakatira sa modern-day Canada na sila ay mula sa mga ninuno na nakatira noon sa lupain, na ngayon ay Canada na, maaari nilang akuin ang mga karapatan sa Section 35(1) ng konstitusyon, na kumikilala at nagpapatunay sa mga karapatan ng mga Katutubong Tao.

Ayon sa desisyon ng kortet, Ang mga tao na hindi Canadian citizen at hindi nakatira sa Canada ay maaari nilang gamitin ang Aboriginal right.

Si Shelly Boyd ay isang Sinixt. Siya ay mula sa Colville Reservation sa Washington, kabila ng British Columbia border. Ipinagmamalaki ni Shelly ang kanyang pinanggalingan at kung sino siya… Pero yung pakiramdam na siya ay nasa kanyang bayan, kung saan kabilang ang kanyang komunidad ay hindi matatag. Mahigit ng isang daan at limampung taon, ang mga Sinixt ay ipinagtulakan palabas ng lupain ng B.C. papunta sa bahaging timog ng kanilang tradisyonal na teritioryo sa U.S. Noong 1956, inihayag ng pamahalaan ng Canada na wala na o patay na (extinct) ang Sinixt na lahi. Pero ... hindi nawala o namatay ang kanilang lahi. Ipinaglalaban nila ngayon ang pahayag na wala na sila at nais na nilang makabalik sa kanilang lupain. 29:14

Ipinahayag ng mataas na korte na hindi nawala o namatay ang kanilang pagkakilanlan noong sila ay pumunta sa bandang looban ng kanilang tradisyonal na teritoryo sa bahaging timog ng Canada-U.S. border. Ang Sinixt, ay bahagi ng mga lahi ng Salish at sila ang unang nanirahan sa teritoryo sa B.C. Interior at binuo ang Lakes Tribe sa northwestern United States.

Sa katotohanan, ang Lakes Tribe ay isang Aboriginal na lahi ng tao sa Canada, ayon sa desisyon.

'Gumawa ako ng hakbang’

Ang kaso ay nagsimula noong 2010 nang inutusan ng mga lider ng Sinixt ang isa nilang miyembro, si Richard Desautel, na barilin at patayin ang isang elk sa kanilang tradisyonal na teritoryo sa rehiyon ng Arrow Lakes sa southeastern British Columbia para makilala silang muli sa Canada.

Tinawagan ni Desautel ang B.C. Conservation Officer Service sa pamamagitan ng telepono pagkatapos ng kanyang matagumpay na pangangaso para i-report ang kanyang sarili at kasuhan.

Ang pinakamalaking bahagi ng tradisyonal na teritoryo ng Sinixt ay nasa British Columbia. Litrato: Radio-Canada / Rob Easton/CBC

Si Desautel ay miyembro ng Lakes Tribe of the Colville Confederated Tribes na nakabase sa Washington state, isang successor group ng mga Sinixt na tao. Ipinaglaban niya ang kanyang karapatan na mangaso sa kanilang tradisyonal na teritoryo at sinabi na pinoprotektahan ng Konstitusyon ng Canada ang Karapatan ng mga tulad niyang Sinixt na mangaso para sa kanilang mga seremonya.

Sinabi ng Kaharian na hindi protektado ng konstitusyon ang karapatan ni Desautel dahil hindi siya bahagi ng alinmang kinikilalang Indigenous group sa Canada.

Nanalo si Desautel sa korte ng B.C., dahil kanyang ipinahayag ang mga pundasyon kung bakit ang Sinixt ay kailangang pormal na kilalaning muli ng Korte Suprema ng Canada bilang Katutubong mga tao ng Canada.

Gumawa ako ng hakbang nang mahigit-kumulang na kalahating oras, sinabi ni Desautel sa CBC News.

Masaya ang aking pakiramdam na ang aking lahi ay hindi patay.

Ang pangangaso ay bahagi ng kultura ng Sinixt at ang kanilang pagkakakilanlan ay nakikita sa kanilang teritoryo, mula sa West Kootenay hanggang Nelson at pati na rin sa paakyat na bahagi ng Revelstoke, B.C, ayon sa abogado ni Desautel na si Mark Underhill.

Sabi niya, malaki ang naging di-mabuting epekto sa maraming henerasyon ng Sinixt dahil hindi nila nagamit ang kanilang tradisyonal na lupain.

Si Richard Desautel, nasa gitna, isang Sinixt na lalaki mula Washington state, ay nakatayo sa labas ng Nelson, B.C., courthouse kasama ang mga miyembro Colville Confederated Tribes pagkatapos niyang mapawalang-sala sa kanyang pagdinig noong Marso 27, 20 Litrato: Radio-Canada / Bob Keating/CBC

Lagi kang may ugnayan sa iyong bayang lupain , nasaan ka man, sabi ni Underhill, na isang partner ng Arvay Finlay LLP sa Vancouver.

Kung ituturing na paglabag sa batas ang pagganap sa kultura , ito ay ayaw ng mga tao.

Isang mahalagang bagay sa parehong bahagi ng hangganan

Ang desisyon na iyon ay maaaring may malaking katuturan sa mga ibang Indigenous group na may kaugnayan sa Canada, ngunit ayon kay Underhill, kailangan na ang mga grupong iyon ay patuloy na naninirahan sa teritoryo na naging bahagi ng Canada.

"Iyon ang magiging daan para sa kanila na makilala ang kanilang karapatan sa Canada, ayon kay Underhill.

“Ngayong naibalik na ang kanilang pagkakilanlan sa Canada, pinaplano nila ang kanilang susunod na mga hakbang , na makipagtalakayan sa pamahalaan ng Ottawa at B.C.

Ayon kay Rodney Cawston, chair of the Colville Confederated Tribes, Maaaring magka-isa muli ang mga miyembro ng Sinixt sa Canada at buoin muli ang konpederasyon nang lahat ngt Sinixt para mabigyang-pansin at makipagtulungan sa mga gawain ng British Columbia.

Sinabi ng pederal na pamahalaan sa CBC News na kanilang pinag-aaralan ang epekto ng desisyon. Ayon kay Cawston, maraming trabaho ang naka-abang tulad nang pagpaplano kung papaano ang border crossings.

Hindi iyan ang aming border, sabi ni Cawston sa U.S.-Canada boundary. Ang aming lahi ay pabalik-balik sa lahat ng dako ng aming tradisyonal na lupain.

Si Desautel ay kinasuhan nang paglabag ng British Columbia's Wildlife Act pagkatapos nitong binaril at pinatay ang isang bakang elk malapit sa Castlegar noong 2010. Litrato: Radio-Canada / Getty Images

Sabi ni Marilyn James, isang nagsasariling pinunong babae sa Canada, na wala siyang kilala sa mga Sinixt sa U.S.

Sabi ni James, Nais namin na sila ay pumunta rito at ariin ang lahat ng mga tradisyonal na gawain at mga batas na nais naming mapanatili…at hindi ang pakikibahagi sa isang konpederasyon ng ibang grupo ng mga tribu.

Sabi ni James, hindi pa rin kinikilala ng Indian Act ang kanyang mga tao bilang lehitimong First Nation. Sinabi niya na ipagpapatuloy niya ang kanyang petisyon sa pamahalaan para bawiin ang ipinahayag na pagkamatay ng kanilang lahi.

Sinabi pa ni James, Tinatanggap namin ang posibilidad na ito ang magbibigay daan para kami ay makilala.

Lahat ng antas ng korte ay gumawa ng deklarasyon na pabor sa Sinixt

Ang Korte Suprema ng Canada ay sang-ayon sa hukom ng paglilitis , na ang mga Sinixt ay nangangaso na, nangingisda at nagtitipon-tipon s kanilang tradisyonal na teritoryo sa Arrow Lakes bago at pagkatapos ng first contact noong 1811.

Sinabi ng hukom ng paglilitis na si Desautel ay ginagamit niya ang kanyang tradisyonal na karapatan na mangaso para sa kanilang mga seremonya na protektado ng konstitusyon, at ang wildlife Act ay hindi angkop dito.

Si Desautel ay napawalang-sala.

Si Mark Underhill, isang abogado para sa mga Sinixt, sa kanyang opisina sa Vancouver. Litrato: Radio-Canada

Ibinasura ng Korte Suprema ng British Columbia ang suma ng apela para mapatunayang nagkasala , tulad ng ginawa ng Korte ng Apela sa B.C. Ang pamahalaan ng B.C. ay umapela sa Korte Suprema ng Canada na ang kaso ay maibibilang na mahalaga sa bansa.

Sinasabi ng Sinixt na sila ay tumira sa north-south valley hanggang sa Kettle Falls na ngayon, Wash., hanggang Revelstoke, B.C., mula pa noong 1700. Walumpung porsiyento ng kanilang unang tradisyonal na teritoryo ay nasa Canada.

Ang Smallpox at ang pagdating ng mga misyonaryo, mga minero at mga maninirahan ang siyang nagtulak sa mga Sinixt na lumabas sa West Kootenay region ng B.C. at palabas ng kanilang teritoryo. Ang iba ay nagpunta sa timog ng U.S., at naging residente sa Colville Confederated Tribes reservation noong mga huling taon ng 1800.

Noong 1902, ang pederal na pamahalaan ay nagtalaga ng isang lupain para sa Arrow Lakes Band, na kung saan ay kasama ang ilang miyembro ng Sinixt na nanatili sa kanilang tradisyonal na teritoryo sa Canada.

Noong 1956, namatay ang huling miyembro ng Arrows Lakes Band at idineklara ng pederal na pamahalaan na ang lahi ng Sinixt ay patay na ( extinct ) at wala nang karapatan bilang First Nation sa Canada.

TUNGKOL SA MAY-AKDA

Olivia Stefanovich (bagong window)

Senior na reporter

Si Olivia Stefanovich ay isang senior na reporter para sa CBC Parliamentary Bureau na nakabase sa Ottawa. Siya ay dating nagtrabaho sa Toronto, Saskatchewan at northern Ontario. Makipag-ugnayan sa kanya sa kanyang Twitter sa @CBCOlivia. Tumatanggap ng mga tips tungkol sa kuwento: olivia.stefanovich@cbc.ca.