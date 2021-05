‘Magpakatotoo ka’: Si Cree princess ay umaasang matulungan ang LGBTQ na mahanap ang pagpapakatatag

Ang isang Cree na mag-aaral sa kolehiyo na may dalawang-pagkatao na mula sa Mistissini, Que, ay sinasabi nito na siya ay umaasang magiging boses ng pagtanggap para sa mga LGBTQ2S sa komunidad ng Cree pagkatapos niyang naging prinsesa sa Quebec Cree Nation.

Si Geraldine Trapper ang nanalo sa pangatlong Miss Eeyou Eenou Iskwaau pageant, na personal at online na naganap noong Sabado sa Waswanipi, na may layong 700 kilometro hilaga ng Montreal.

Ako ay bahagi ng komunidad ng LGBTQ2S, Ako ay babaeng may dalawang pagkatao. Ako ay umaasa na makapagtanim ng magandang butil at makagawa ng impluwensya para sa susunod na henerasyon … Mahirap ang pinagdadaanan nang dahil lamang sa pagpapakatotoo, sabi ni Trapper.

Ang Miss Eeyou Eenou Iskwaau ay binuo ng Cree Women of Eeyou Istchee Association at ito ay ginaganap tuwing dalawang taon mula noong 2017.

Si Trapper ay nakibahagi sa programa sa pamamagitan ng video chat mula Gatineau, na kung saan siya ay kasalukuyang nag-aaral sa Algonquin College. Ang kanyang kurso ay General Arts and Sciences, at ninanais din niyang pag-aralan ang Indigenous at katarungan.

Nagkaroon ng lakas na magsalita

Bilang isang bata na nakaligtas sa pisikal at sekswal na pang-aabuso, sinabi ni Trapper na partikular niyang ipinagmamalaki ang kanyang sarili dahil nakayanan niyang magsalita at magkaroon ng lakas.

Sinabi ni Trapper na Napagtagumpayan niya lahat ang ganitong paghihirap at mga hamon ng buhay at naabot kung sino siya ngayon — at kung sino siya ngayon ay dahil napagtagumpayan niya ang kanyang mga trauma at nagamot ang kanyang mga naranasang pasakit, dahil siya rin ay lumaki na walang tahanan noong siya ay bata-bata pa.

Mahalagang mahal ko at tinatanggap ang aking sarili bilang isang tao.

Si Geraldine Trapper ng Mistissini ang tinanghal na Miss Eeyou Eenou Iskwaau noong nakaraang linggo. Ang programa ay personal at online na naganap sa Waswanipi, Que. Litrato: Catherine Quinn/CWEIA

Sinabi ni Trapper na muntik na siyang nagbitiw sa pageant dahil sa maraming pabigat sa buhay at sa paaralan, ngunit siya ay hinikayat ng mga ibang kalahok na magpatuloy at tingnan ang kinabukasan.

Kung hindi dahil sa kanila … wala [sana ]ako dito ngayon, sabi ni Trapper. Napakamamangha silang mga tao.

May anim na kalahok na naglalaban-laban para sa moose-hide, caribou-tufted at beaded crown: Sina Robin Matthew (Chisasibi); Jessika Danyluk (Wemindji); Nikita Mayappo (Eastmain); Laura Ottereyes (Waswanipi); Josee Bernier (Oujé-Bougoumou); at Angel Jolly (Nemaska), na siyang nanalo ng runner-up crown.

'Paghiwalayin ang bawat isa’

Isinulat ni Stella Masty Bearskin sa Facebook, ang presidente ng Cree Women of Eeyou Istchee Association Nagagalak ang aking damdamin na nakikita ko silang may pagkakaisa, umusbong ang pagkakaibigan at pagkakapatiran.

Hindi nila tinitingnan ang bawat isa na banta o kalaban, walang pag-aaway…Sa kanilang paghihiwalay ay pinapalakas nila ang bawat isa, pinaparangya ang espiritu at sinusuportahan ang bawat isa, sabi niya.

Mula kaliwa papuntang kanan : Josee Bernier (Oujé-Bougoumou); Jessika Danyluk (Wemindji); Angel Jolly (Nemaska); Laura Ottereyes (Waswanipi); Nikita Mayappo (Eastmain); Robin Matthew (Chisasibi) Litrato: (CWIEA/Jacques Larouche)

Ayon kay Trapper, naramdaman niyang hinangaan siya ng mga hukom dahil sa kanyang koneksyon sa kultura ng Cree, at ito ay mahalaga. Malalim ang respeto nito sa mga gamot na tradisyonal.

Sabi ni Trapper, Nararamdaman ko ang aking ugnayan sa lupa, sa aking kultura at sa aking mga ninuno tuwing ako ay gumagamit ng tradisyonal na gamot, sinabi pa niya na siya ay umaasang makapagbisita sa mga komunidad ng Cree at pag-aralan ang kanilang local at tradisyonal na paggamot.

Marjorie Kitty (bagong window) Mula sa mga dokumento ni Susan Bell