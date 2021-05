Nasa Canada na ang U.S. airline JetBlue sa unang pagkakataon

Ang U.S. airline JetBlue ay darating sa Canada sa unang pagkakataon, na may mga lipad papuntang Vancouver na nakaiskedyul sa tag-init ng susunod na taon..

Natutuwa kami na napili ng JetBlue ang Vancouver bilang una nitong destinasyon sa Canada na may serbisyo mula YVR papuntang New York City at Boston, sinabi ni Tamara Vrooman, presidente at CEO ng Vancouver Airport Authority, sa isang pahayag.

Sinabi ni Vrooman na ang desisyon ng JetBlue na pumunta sa Vancouver ay isang kapahayagan ng pagtitiwala sa rehiyon na aakit sa negosyo at mga bumibiyahe para maglibang kapag tama na ang panahon para muling lumipad.

Ang pagpunta ng JetBlue sa Canada ay bahagi ng inanunsiyong pagpapalawak na kinabibilangan din ng ibang mga destinasyon sa U.S. at Honduras.

Halos simula sa unang araw, kapwa mga kustomer at mga tripulante namin ang nagsasabi sa amin na magdagdag ng lipad papunta sa gitna ng bansa at sa Canada, sabi ni Scott Laurence, ang pinuno ng revenue at pagpaplano ng JetBlue.

Hindi na kami makapaghintay na yanigin ang status quo sa mga merkadong ito na kasalukuyang dinodomina ng mga carrier na mataas ang pamasahe.

Nalampasan ng JetBlue ang pandemic: eksperto

Sinabi ni Prof. David Gillen ng Sauder School of Business sa University of British Columbia, na kaya itong gawin ng JetBlue.

Talagang ito ay magiging carrier na mababa ang pamasahe kung para sa mga taga-Canada, wika ni Gillen, na direktor din ng Centre for Transportation Studies sa UBC. Sa tingin ko mag-aalok sila ng isang tunay na alternatibo na kasingganda ng iba.

Sinabi ni Gillen na ang pinakamahusay na kahalintulad ng JetBlue sa Canada ay ang WestJet — na tinatawang niyang napakasulit na carrier — hindi kasing-mura ng mga carrier na talagang walang mga anu-ano, ngunit sa pangkalahatan ay mas mura sa Air Canada o sa mga katulad nitong airline dahil sa mas simpleng kaayusan ng organisasyon, mas simpleng kaayusan sa pamasahe at mas maraming magkakatulad na sasakyan.

Sinabi niya na napagtagumpayan ng JetBlue nang maigi ang pandemic, ngunit nagulat siya sa pagpunta sa Canada.

Maaaring magulo ang gumawa ng ekspansiyon sa bansang ito dahil ang mga gastos tulad ng mas mahal ang buwis sa gas at mga singil sa paliparan, at dahil napakaraming gagawin para tumawid sa internasyonal na border, sinabi niya.

Sa kabilang dako, sinabi ni Gillen na ang pagpunta sa Vancouver ay mas may-katuturan kaysa sa Toronto, dahil ang Air Canada at United Airlines ay may kontrol sa trapiko sa pagitan ng Toronto at ng U.S. northeast.

Ang lipad patungong New York City, sa partikular, ay magbibigay-daan sa mga pasahero ng JetBlue sa Vancouver para gumamit ng mas malawak na network ng connecting flights, sinabi niya.

