Bakit ang mgamaliliit na igat angmagiging susunodna katamtamangkabuhayan sapangingisda ngKatutubo sa N.S.

Ang pangingisda ng mga maliliit na igat ay nagdudulot na naman ng tensiyon sa Nova Scotia dahil sa First Nation na kasunduan sa mga karapatan at pamamahala ng isang multi-milyong dolyar na pangisdaan.

Sa isang insidente sa ilog noong nakaraang linggo, pinigilan ng mga pulis sa pangisdaan ng pederal ang ilang mangingisdang Sipekne'katik na manghuli ng mga maliliit na igat at kinumpiska ang kanilang mga gamit. Inangkin ng mga mangingisda ang kasunduan sa karapatan na mangisda para sa katamtamang kabuhayan.

Maaga nitong taon, ipinatupad ng Fisheries and Oceans Canada ang minimum na laki ng mga igat na hinuhuli ng Mi'kmaq sa ilalim ng mga lisensya sa kumon na pagkain, sosyal at seremonyal sa Maritime na rehiyon para hayagang pigilan ang panghuhuli ng maliliit na igat.

Ipinost sa Facebook ang isang komprontasyon noong Marso 29.

Sa isang post, sinabi ng isa sa mga mangingisda na si Robert Syliboy, na kinasuhan siya sa paggamit ng kanyang mga karapatan sa kasunduan.

Sinabi ng DFO sa kamakailang mga linggo, na may 14 ang inaresto at ilang mga pangungumpiska ang ginawa may kaugnayan sa di-awtorisadong pangingisda ng mga maliliit na igat sa Scotia.

Tumanggi ang departamento na magbigay ng dagdag na detalye, at sinabing ang mga usaping ito ay bahagi ng nagpapatuloy na imbestigasyon.

Hindi malinaw kung ang mga ipinatupad ay may kaugnayan lamang sa mga mangingisdang Mi'kmaw.

Noong Martes, nagpatawag si Chief Mike Sack ng isang pagpupulong upang talakayin ang kasunduan sa pangisdaan at aming mga miyembro na nakasuhan nitong huli.

Hinihintay kong marinig kung ano ang gusto nila sa amin at kung paano namin sila masusuportahan at magpatuloy mula rito. Mukhang napakaraming pangha-harass ang nangyayari. Ginagamit lamang nila ang kanilang karapatan sa mas magandang buhay at sa kabuhayan, sabi niya nang papunta siya sa pagpupulong.

Mga maliliit na igat ba ang susunod na katamtamang kabuhayan na pangingisda?

Sinabi ni Sack na ang Sipekne'katik ay lumilikha ng plano sa pangangasiwa upang pamahalaan ang pangingisda ng maliliit na igat, tulad ng ginawa nito dati noong ito ay maging unang Mi'kmaw na grupo na maglunsad ng isang katamtamang kabuhayan sa pangingisda ng lobster (bagong window) noong Setyembre 2020.

Tumangging magsalita si Syliboy sa CBC.

Maliliit at malinaw, ang mga igat na ito ay ibinibenta ng libu-libong dolyar kada kilo at inililipad sa Asia kung saan sila pinalalaki para maging pagkain.

Simula 2011, ang average na presyo kada kilo ay $3,300 kada kilo, ayon sa datos ng DFO. Umabot sa pinakamataas ang presyo noong 2019 sa $5,200. Ang komersiyal na pangingisda, na nagsisimula sa Abril hanggang sa unang bahagi ng tag-init, ay may halagang $39 na milyon sa taong iyon.

May siyam na may hawak ng lisensya sa komersiyal na pangingisda sa Nova Scotia at sa New Brunswick, kabilang ang We'koqma'q First Nation sa Cape Breton.

Naghahati sila sa kabuuang pinapayagang huli na 9,960 kilos.

Dumadami ang mga mangingisdang Mi'kmaw

Simula 2016, dumaraming bilang ng Mi'kmaq ang nangisda ng mga maliliit na igat sa ilalim ng mga lisenya sa pagkain, sosyal at seremonyal na inisyu para sa igat sa America.

Isang taon ang nakalipas, tumaas nang husto ang aktibidad sa ilalim ng mga lisensyang iyon nang maaga sa panahon at ipinatigil ng DFO ang buong panghuhuli ng igat sa 2020 (bagong window), na binabanggit ang mga ikinababahala sa konserbasyon.

Noong Pebrero, naglagay ang DFO ng minimum na 10 sentimetrong limit sa mga maliliit na igat na hinuhuli sa ilalim ng mga lisensya sa pagkain, sosyal at seremonyal.

Lahat ng kundisyon sa lisensya ng FSC sa Maritimes Region ay muling tiningnan at may kasama na ngayong mga hakbang, tulad ng minimum na laki, para iutos na walang tao ang mangingisda, manghuhuli at mag-aalaga ng mga batang igat sa ilalim ng awtoridad ng isang lisensya sa FSC, sabi ng DFO sa isang pahayag.

Ginawa ang desisyong iyon upang suportahan ang konserbasyon at proteksiyon ng igat sa America at para sa wastong pamamahala at pagkontrol ng pangisdaan.

Tinanggihan ni Sack ang mga pagbabawal

Ipinagwawalang-bahala ni Sack ang mga kundisyon sa bagong lisensya na inisyu noong Pebrero.

Hinding-hindi namin ito ituturing na isang bagay na direktang tumutukoy sa amin, sabi niya. Ang [Fisheries Minister na si Bernadette Jordan] ay walang karapatan upang pamahalaan ang aming pangingisda at labas kami sa pangisdaang iyon at nagtatatag kami ng amin.

Sa isang pahayag, kinilala ng DFO ang Mi'kmaw na kasunduan sa karapatan upang mangisda para sa katamtamang hanapbuhay ay kinilala noong1999 ng Supreme Court of Canada at nakikipagtulungan kami upang ipatupad ang karapatang iyon.

Ngunit malabo ang pahayag noong tinanong kung paano ito naging konektado sa mga maliliit na igat.

Binanggit sa (mga) desisyon ng Marshall na ang kinakailangan upang ipatupad ang karapatan ay paiba-iba 'mula sa mga mapagkukunan, mga espisye, mga komunidad at mga oras,' sinabi ng pahayag..

Ang sinasabi ng mga may hawak ng komersiyal na lisensya

Ang mga may hawak ng komersiyal na lisensya ay bumuo ng samahan na tinatawag na Canadian Committee for a Sustainable Eel Fishery.

Kinikilala ng CCSEF na nakasalalay ang mga mahahalagang isyu para sa Crown, First Nations, mga nangunguha ng pagkaing-dagat sa Maritime at lokal na komunidad. Ang mga isyung ito ay dapat resolbahin ng gobyerno ng Canada sa pamamagitan ng mga pagsisikap sa bawat bansa ngunit dapat kabilangan ng makahulugang mga konsultasyon sa lahat ng partidong kasama, sabi ng mga may hawak ng lisensya sa isang pahayag.

"Ang pangingisda ng igat sa America ay dapat maingat na pamahalaan at itaguyod ng lahat ng partido dahil sa mga ikinababahala sa sobrang pangingisda. Ang banta sa ilegal na aktibidad ay isang pandaigdig na problema.

Ang sinasabi ng mga Assembly of Nova Scotia Chief

Sa isang pahayag, iginiit ng Assembly of Nova Scotia Mi'kmaw Chiefs ang interes ng First Nations sa pangingisda ng mga maliliit na igat sa ilalim ng mga lisensya sa pagkain, sosyal at seremonyal, at tinutulan ang unilateral na desisyon ng DFO na suspendihin ang pangingisda ng maliliit na igat noong 2020.

Kahit na ang proteksiyon at konserbasyon ng lahat ng espisye ang laging inaalala ng aming mga tao, may pagnanais ang Mi'kmaw na mangisda ng maliliit na igat para sa Pagkain, Sosyal at Seremonyal, sabi ni Annapolis Valley First Nation Chief Gerald Toney sa isang pahayag.

Dapat maaari kaming mangisda ng anumang espisye, kung kinakailangan, habang iginagalang ang mga inaalala sa konserbasyon, gaya ng binabanggit sa Sparrow, sabi niya, na tinutukoy ang 1990 Supreme Court ns kaso na niliwanag ang mga hakbang na kinakailangan upang manghimasok sa karapatan sa kasunduan.

Paul Withers (bagong window) · CBC News