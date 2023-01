ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਿਆ

ਹਸਨ ਅਲ ਕੋਂਤਾਰ ਨੇ ਬੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਵਰਚੂਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਹਸਨ ਅਲ ਕੋਂਤਾਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਸਨ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਜੇਲ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਸਲਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਪੌਂਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਡ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਖ਼ੀਰ ਉਸਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ।

2006 ਤੋਂ ਹਸਨ ਯੂ ਏ ਈ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਈ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜੇ ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂ ਏ ਈ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਪਰ 2017 ਵਿਚ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਸੀਰੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਸਨ ਅਲ ਕੋਂਤਾਰ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਸਵੀਰ: (Hassan Al Kontar/Twitter)

ਉਸਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੂਰਿਸ਼ਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹਸਨ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।

ਬੀਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਬੀਸੀ ਦੀ ਲੌਰੀ ਕੂਪਰ ਅਤੇ ਸਪੌਂਸਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਕੇ ਹਸਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ।

ਹਸਨ ਅਲ ਕੋਂਤਾਰ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੌਰੀ ਕੂਪਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰ: CBC/Chris Corday

ਹਸਨ ਅਲ ਕੋਂਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਹਸਨ ਨੇ Man at the Airport: How Social Media Saved My Life – One Syrian's Story ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਰੈਡ ਕ੍ਰਾਸ ਵਿਚ ਹਸਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਹਸਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਵਿੱਛੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੰ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ।

ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ - ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਈਟਰ, ਰੇਡੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ