ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਨਫ਼ਲਿਕਟ ਔਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Conflict of interest and ethics commissioner) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਰੀ ਇੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ (Conflict of interest) ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਗ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।