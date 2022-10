ਟ੍ਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੱਕਰਵਾਤ ਫ਼ਿਓਨਾ ਨੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ: (Pauline Billard via The Associated Press)