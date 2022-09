ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ‘ਫ਼ਿਓਨਾ’ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਿਊ ਫ਼ੰਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੌਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੋਰਟ ਔਕਸ ਬਾਸਕਸ ਤੋਂ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੂਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਰੋਜ਼ ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਾਤ ਫ਼ਿਓਨਾ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ: (Pauline Billard via The Associated Press)