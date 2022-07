ਯੂਕੇੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੋਇਆ ਡੂੰਘਾ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਚੀਫ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ(ਸੱਜੇ) ਦੀ 7 ਜੂਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੌਰਿਸ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ - ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵਿਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ: (Leon Neal/Pool Photo via The Associated PRess)