[Reportage] Émeutes au Pérou : une réflexion critique depuis le Canada

Pour l'expliquer, il faudrait remonter dans le temps et observer attentivement les réalités des divers secteurs de la société péruvienne.

Pourtant, ce spécialiste des politiques de développement rural et agricole de l'Université York en Ontario estime qu'une partie de l'explication réside dans ce que symbolise le président Pedro Castillo.

Castillo représente ce Pérou rural qu'il appelle le "Pérou profond". Il a été enseignant, dirigeant syndical indépendant des enseignants du secteur public et chef des patrouilles paysannes qui ont combattu la guérilla du Sentier lumineux dans les années 1980. Une citation de Patrick Clark, chercheur à l’Université York

Selon Patrick Clark, ces caractéristiques expliquent en partie la crise politique péruvienne actuelle puisque Pedro Castillo a été choisi par une petite marge dans l'océan de candidats à la présidentielle de 2021 et, dès le début, n'avait aucune chance de gouverner.

Il n'avait aucune expérience politique et était pratiquement sorti de nulle part, avec une faible marge et un soutien purement rural, du Pérou andin. [...] Le vote était fragmenté et Castillo avait peu de chances de construire une coalition politique viable. Une citation de Patrick Clark, chercheur à l’Université York

Le 7 décembre 2022, le Congrès péruvien doit voter pour destituer ou non le président Pedro Castillo, accusé de corruption. Conseillé par ses alliés, Castillo tente cependant de contrecarrer le vote des législatives sur sa destitution et annonce la dissolution du Congrès.

Le président annonce également son intention de mettre en place un gouvernement d'urgence, qui est immédiatement et largement décrié et qualifié de tentative de coup d'État.

Son annonce crée un tollé et, à la fin de la journée, Pedro Castillo est évincé et arrêté. Dina Boluarte, la vice-présidente, prend le pouvoir par intérim et devient la première femme à diriger le Pérou.

Pour certains, ces événements sont vus comme salutaires pour la démocratie. Pour d'autres, c'est un coup bas porté à un gouvernement légitimement élu.

Quelques jours plus tard, les partisans de l'ancien président lancent des manifestations et des mobilisations massives qui causent d'importants troubles dans les commissariats, les aéroports et les usines et coûtent la vie à au moins 47 personnes.

Dirigées par des organisations sociales et des nations autochtones, les manifestations révèlent le ressentiment des organisateurs et des partisans, privés de leurs droits politiques.

Parmi les principales revendications des manifestants figurent la dissolution du Congrès, la démission de l'actuelle présidente Dina Boluarte, la tenue de nouvelles élections générales, la libération de Castillo et l'installation d'une Assemblée constituante.

Pour Patrick Clark, il est clair que la Constitution fujimoriste [de l'ex-président péruvien Alberto Fujimori, NDLR] doit être modifiée, mais il estime qu'il est difficile de parvenir à un consensus pour effectuer ce changement.

Même un retour à la Constitution de 1979 serait mieux que la Constitution actuelle. Mais comment parvenir à un consensus? Castillo a promis dans sa campagne électorale de faire des changements constitutionnels, mais bon, évidemment, il n'est pas parvenu à un consensus. Une citation de Patrick Clark, chercheur à l’Université York

Selon le professeur, qui collabore actuellement à la rédaction de plusieurs articles sur les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les stratégies de subsistance rurale et la reproduction sociale dans le Pérou contemporain, la plupart des Péruviens ont des défis économiques considérables.

Pedro Castillo, qui connaissait de près les inégalités, a appelé à un capitalisme de marchés populaires, qui profiterait à plus de gens, dit M. Clark.

Au Pérou, jusqu'à 70 % de la population n'a pas d'emploi formel, mensuel ou contractuel. Il y a des employés dans les mines et les grandes agro-industries, mais la grande majorité sont des travailleurs indépendants. Castillo représentait également ce secteur qui s'est développé au cours des 30 ou 40 dernières années en raison des réformes de libéralisation économique. Une citation de Patrick Clark, chercheur à l’Université York

L'arrivée de Castillo serait, selon Patrick Clark, un exemple de la frustration historique des Péruviens qui n'ont pas pu accéder au secteur formel et qui, par conséquent, ne sont pas protégés et n'ont pas accès aux systèmes de protection sociale, ce qui était un gros problème pendant la pandémie de COVID-19. Ces personnes doivent se battre pour survivre dans le secteur informel, dit le chercheur canadien.

Indirectement, les investisseurs et les entreprises canadiennes qui sont implantés au Pérou contribuent à ce dualisme économique, estime Patrick Clark.

Selon lui, le Canada pourrait au contraire jouer un rôle important dans la stabilisation économique du Pérou.

Les investisseurs et les entreprises n'incorporent ni ne créent d'emplois formels, ce qui a généré beaucoup d'exclusion économique et a contribué aux problèmes économiques du pays. Alors, je pense que le Canada devrait repenser un peu son rôle au Pérou. Une citation de Patrick Clark, chercheur à l’Université York

Le chercheur de l'Université York concède qu'il y a un affaiblissement historique et chronique du système politique dans le pays sud-américain. Cependant, il estime que l'économie extractive qui s'exerce au Canada et au Pérou a des impacts très réels en termes d'emploi formel et de non-retour des bénéfices pour le pays.

