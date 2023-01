[Reportage] La communauté scientifique tunisienne se réunit à Montréal

L'événement s’est tenu en partenariat avec HEC Montréal, qui l’a accueilli. Il a réuni des universitaires, des chercheurs et des étudiants tunisiens inscrits dans les universités québécoises.

C’était la première rencontre en personne avec la communauté scientifique tunisienne au Québec organisée par la Mission universitaire de Tunisie en Amérique du Nord MUTAN , un organisme gouvernemental tunisien, depuis la pandémie de COVID-19.

Selon les données du gouvernement fédéral, le Canada comptait en 2020 environ 35 000 immigrants tunisiens, résidant principalement au Québec.

Le Canada, l'une des destinations les plus prisées pour les études à l'étranger, attire entre 2000 et 3000 étudiants tunisiens par an, selon la même source.

Dans une entrevue accordée à Radio Canada International (RCI), le directeur de la Mission universitaire de Tunisie en Amérique du Nord MUTAN , Haykel Ben Mahfoudh, évalue le nombre d’étudiants tunisiens au Canada à environ 6 000. Mais il souligne que ce nombre n’est pas précis.

De nombreux étudiants tunisiens sont inscrits à la maîtrise et au doctorat, dont beaucoup en ingénierie. Une citation de Haykel Ben Mahfoudh, directeur de la MUTAN

Haykel Ben Mahfoudh, directeur de la Mission universitaire de Tunisie en Amérique du Nord (MUTAN), lors de la rencontre avec la communauté scientifique tunisienne du Canada organisée le 12 janvier 2023 à HEC Montréal. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

M. Ben Mahfoudh dit que la Mission universitaire de Tunisie en Amérique du Nord MUTAN représente tout l'écosystème de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur tunisien en Amérique du Nord.

Il précise que l'objectif de la rencontre, intitulée La science multiple en 2023, est de tisser des liens et échanger avec notre communauté scientifique, établir des réseaux appropriés, générer des opportunités, et surtout rester en contact avec notre communauté scientifique.

Il ajoute qu'il y a un accord-cadre de coopération en matière de recherche scientifique entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Tunisie et les Fonds de recherche du Québec (FRQ) et qu’il y a des appels à projets financés par les deux parties.

Le ministre tunisien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, est intervenu à cet égard lors de cet événement par le biais d’un enregistrement vidéo.

Au cours de cette rencontre, le directeur de la Mission universitaire de Tunisie en Amérique du Nord MUTAN , qui est également le consul adjoint de Tunisie à Montréal, a annoncé que l'année 2023 sera riche, tant en termes de réalisations que de projets.

Dans quelques semaines, nous lancerons le premier appel à projets dans le cadre de la collaboration entre le ministère tunisien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les Fonds de recherche du Québec. Les domaines de recherche ont été identifiés et les enveloppes financières seront allouées prochainement. Une citation de Haykel Ben Mahfoudh, directeur de la MUTAN

Ces domaines comprennent l'économie numérique, l'économie circulaire et l'entrepreneuriat. Les chercheurs, les entreprises et les sociétés émergentes peuvent soumettre des demandes de financement.

L'accord-cadre de coopération scientifique entre le ministère tunisien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les Fonds de recherche du Québec FRQ a été signé lors d'un colloque scientifique organisé en novembre dernier à Djerba, en Tunisie, dans le cadre du Sommet de la Francophonie, rappelle M. Ben Mahfoudh.

Lors de ce sommet, les deux parties ont renouvelé l'accord entre le gouvernement tunisien et le gouvernement du Québec concernant la mobilité étudiante au niveau des études supérieures.

Le directeur de la Mission universitaire de Tunisie en Amérique du Nord MUTAN a également annoncé la signature d'un accord entre le ministère tunisien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Université de Montréal et la Fondation Sadok Besrour pour la promotion de la médecine en Tunisie.

Cette dernière porte le nom d’un médecin de famille canado-tunisien établi à Montréal depuis plus d’un demi-siècle.

Cet accord ouvrira de grandes perspectives pour les partenariats scientifiques entre les secteurs public et privé , affirme M. Ben Mahfoudh, qui préside la Mission universitaire de Tunisie en Amérique du Nord MUTAN depuis janvier 2022. Cet organisme appartient à la diplomatie scientifique tunisienne, selon lui.

La rencontre a aussi été l'occasion d'organiser un débat sur le dialogue entre les communautés scientifiques au Québec.

Haykel Ben Mahfoudh, Marie-Nathalie LeBlanc, vice-rectrice de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et professeure au Département de sociologie à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), et Michel Audet, professeur associé à HEC Montréal, ont participé à ce dialogue animé par Philippe Régnoux, fondateur et directeur de publication du site CScience.

Hommages

À la fin de la rencontre, quatre membres de la communauté scientifique tunisienne au Québec ont été honorés.

Ils ont reçu des prix et des certificats d'appréciation pour leurs réalisations dans leurs domaines de spécialisation et leur dévouement au service de la communauté tunisienne au Canada.

Les lauréats sont le Dr Sadok Besrour, la professeure Ahlem Ammar, vice-doyenne aux études à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, le Dr Mohamed Haddad, chercheur postdoctoral au Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), ainsi que Yousra Rimani de la Mission universiatire de Tunisie en Amérique du Nord MUTAN .

Note : ce reportage est également disponible en arabe et a été traduit en français par Fadi Harouny.