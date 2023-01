[Reportage] Le Parlement étudiant du Québec, une expérience enrichissante

Après deux ans de suspension en raison de la COVID-19, les étudiants ont repris leur participation à cet exercice de simulation parlementaire.

Cela a permis à une soixantaine de jeunes de partout au Québec de siéger à l'Assemblée à la place des élus qui sont en vacances et qui reprendront leurs travaux parlementaires à la fin du mois.

Ali Laouani était parmi les participants à cette session du Parlement étudiant. Il est né au Québec de parents marocains, a grandi à Montréal et y vit toujours.

Dans une entrevue avec Radio Canada International (RCI), il explique qu'il a toujours été passionné par les relations et la dynamique entre les différents pays et les rapports de force entre eux et par l'histoire derrière les événements , avant d’ajouter qu'il a même choisi les relations internationales au programme de Sciences humaines au cégep .

L'étudiant au baccalauréat en communication et politique à l'Université de Montréal ajoute qu'il a toujours été passionné par les débats depuis l’école secondaire.

Sur sa participation au Parlement étudiant, Ali Laouani dit que ses amis qui y ont déjà participé lui en ont parlé.

Tout a commencé par une publication sur Instagram d'une amie qui parlait du Parlement étudiant du Québec. Une citation de Ali Laouani

Ali Laouani a montré son intérêt pour ce parlement et cette amie lui a dit comment y participer.

Le Parlement étudiant du Québec a son propre journal, l'Intermédiaire, où une équipe de jeunes journalistes rend compte des débats. Photo : Gracieuseté : Parlement étudiant du Québec

Deux caucus s’opposent dans l’enceinte du Parlement étudiant : les Bleus, traditionnellement plus à gauche du spectre politique, et les Rouges, qui sont plus à droite.

Ali Laouani a été référé au Parlement étudiant par quelqu'un du caucus rouge. Il a donc rejoint ce groupe de députés de droite et a été nommé député de la circonscription de Charlesbourg.

Il explique qu'il penche à droite sur certains sujets et à gauche sur d'autres. D'après tout ce que j'ai vu [au cours de cette simulation parlementaire] jusqu'à présent, je suis plus favorable aux positions des Rouges qu'à celles des Bleus.

Les deux caucus ont soumis six projets de loi, deux budgets et deux livres blancs sur la sécurité publique, les droits individuels, l'autosuffisance alimentaire et la démocratisation de la culture.

Tous deux ont tour à tour formé le gouvernement et l'opposition officielle.

Après l'installation du gouvernement et la nomination des ministres, il a fallu préparer des discours pour les commissions parlementaires auxquelles participe le député , explique Ali Laouani.

Le député pose aussi des questions au gouvernement, comme l'a fait le jeune homme lorsqu'il a demandé au représentant du gouvernement s'il avait l'intention de recourir à l'immigration pour régler le problème de pénurie de main-d'œuvre dans la région de la Gaspésie.

Bien que le Parlement étudiant ne soit qu'une simulation du travail parlementaire, il exige quand même des efforts.

Le Parlement étudiant demande beaucoup de travail. Vous devez avoir l'énergie pour travailler tout le temps, jour et nuit. Vous ne dormez pas assez. Une citation de Ali Laouani

Le membre du Parlement étudiant raconte que lorsqu'il était dans l'opposition, il y a eu une simulation de crise dans le quartier montréalais d’Ahuntsic, qui avait été frappé par un séisme.

Lina Yunes, ex-candidate du Parti libéral du Québec aux élections provinciales du 3 octobre 2022, a participé au 36e Parlement étudiant du Québec. Photo : capture d'écran / YouTube

Une expérience positive

Ali Laouani décrit son expérience comme très positive. Cela vous permet de tester vos connaissances et de mieux comprendre le travail de l'Assemblée nationale du Québec .

Ça vous permet aussi de développer vos compétences en matière de discussion et de persuasion , souligne-t-il.

Le Parlement étudiant consacre aussi une place au quatrième pouvoir.

Un groupe de journalistes y a publié un quotidien et présenté des reportages télévisés.

Ali Laouani, qui est également responsable aux affaires externes de première année à l'Association des étudiants en communication et politique (AECEP) de l'Université de Montréal, dit qu'au terme de cette expérience, il n'a pas encore décidé s'il allait poursuivre une carrière politique en public ou dans l'ombre.

Bien sûr, j'ai tendance à être à l'avant-scène et à intervenir directement, mais aussi j'aime parfois être dans l'ombre et travailler en coulisses. Une citation de Ali Laouani

L’étudiant canado-marocain ajoute qu'il aimerait revenir l'an prochain et participer à la 37e session du Parlement étudiant du Québec.

[Mes parents sont] très heureux de ma participation et de l'opportunité que j'ai eue , souligne-t-il.

Il encourage les jeunes comme lui à participer au Parlement étudiant. Si l'expérience ne vous plaît pas, vous saurez au moins que ce domaine ne vous convient pas.

Ali Laouani n'était pas le seul participant dont les parents viennent du monde arabe.

Lina Yunes, d'ascendance palestinienne, a participé aussi au Parlement étudiant. La jeune femme a été candidate du Parti libéral du Québec (PLQ) aux dernières élections générales québécoises en octobre 2022.

Depuis plus de 30 ans, plus de 2000 jeunes de 18 à 25 ans ont participé au Parlement étudiant. Certains ont par la suite été élus à l'Assemblée nationale, comme Marc Tanguay, l'actuel chef par intérim du Parti libéral du Québec PLQ .

Note : ce reportage est également disponible en arabe et a été traduit en français par Fadi Harouny.