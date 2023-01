[Entrevue] Combattre l’islamophobie en séparant l’islam de l’islamisme

C'est ce qu'affirme Rachad Antonius, professeur associé au Département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et spécialiste du Proche-Orient, en début d’entrevue avec Radio Canada International (RCI).

Il ajoute cependant qu'il n'est pas d'accord avec ceux qui disent que la haine des musulmans n’existe pas.

M. Antonius dit que la compréhension de l'islam politique permettra d'abord à la gauche d'analyser de façon plus précise ce qu'est le racisme contre les musulmans.

Cela lui permettra aussi de ne pas offusquer les musulmans qui sont hostiles aux islamistes. Ces musulmans ne se reconnaissent plus dans la gauche car, à leurs yeux, la gauche défend désormais les islamistes.

Selon M. Antonius, la gauche pousse les non-musulmans [au Québec et ailleurs] dans les bras de la droite.

Quand les gens voient que la gauche ne parle pas de la violence perpétrée [par les islamistes] au nom de l'islam alors que la droite en parle, cette dernière devient plus crédible. Une citation de Rachad Antonius, co-auteur d'Islam et islamisme en Occident

Couverture du livre « Islam et islamisme en Occident », écrit par Rachad Antonius et Ali Belaidi. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Les efforts de M. Antonius pour mettre en évidence les différences entre islam et islamisme ont donné naissance à un livre qu'il a co-écrit avec Ali Belaidi, maître de conférences en sociologie du travail à l'École nationale supérieure de management (ENSM) en Algérie. L'ouvrage, intitulé Islam et islamisme en Occident, éléments pour un dialogue, a été publié plus tôt ce mois-ci aux Presses de l’Université de Montréal (PUM).

Les deux auteurs s’étaient rencontrés alors que M. Belaidi préparait sa thèse de doctorat en sociologie à l'Université du Québec à Montréal UQAM .

Quand je parle à des amis de la différence entre l'islam et l'islamisme et pourquoi on devrait critiquer l'islamisme pour ses effets négatifs sur le vivre-ensemble, je ne trouve pas assez de temps pour expliquer le sujet en profondeur. L’écriture de ce livre s’est donc imposée. Une citation de Rachad Antonius, co-auteur d'Islam et islamisme en Occident

Les auteurs ont consacré la première partie du livre à l'aspect historique. Ainsi, le lecteur peut en apprendre davantage sur l'émergence de l'idée du califat et de l’oumma [la communauté des musulmans] et comment la politique fut liée à la religion, ce qui fait que le lecteur se rend compte que cela ne se trouve pas dans le Coran .

Pour eux, tout cela a été construit après la mort du prophète Muhammad [Mahomet], comme une forme de sacralisation de la politique et beaucoup de musulmans le considèrent comme faisant partie de la sunna [la tradition et les pratiques du prophète de l’islam] .

N'étant pas historien, Rachad Antonius a précisé qu'il s'est appuyé sur l'expérience et l’érudition d'Ali Belaidy.

Les deux écrivains se sont aussi appuyés sur les écrits d’historiens arabes et musulmans, en particulier ceux de la Tunisienne Hela Ouardi, autrice de l'ouvrage Les derniers jours de Muhammad, entre autres.

Le centre islamique de l'Outaouais à Gatineau, un des différents lieux de culte musulmans au Québec. Photo : Radio-Canada / Claudine Richard

Dans la deuxième partie du livre, les auteurs expliquent comment le salafisme, cette interprétation littérale du Coran, se manifeste dans les sociétés arabo-musulmanes d'aujourd'hui.

Selon M. Antonius, une interprétation non fondamentaliste de l’islam a été dominante pendant 12 des 14 siècles de cette religion.

Jusqu'au milieu des années 1950 en Égypte, pays natal de M. Antonius, quand on regarde les photos de cette époque, ni l'épouse du mufti, ni celle du cheikh d'Al-Azhar, ni même la fille du guide des Frères musulmans, ne portaient le voile.

Toujours en Égypte, où la majorité est musulmane, il y avait de la convivialité et de la tolérance qui, selon lui, ont disparu, mais reviennent progressivement.

Le salafisme actuel est une rupture avec cette convivialité et cette tolérance [entre les religions] dans les sociétés arabo-islamiques. Cela est dû à plusieurs facteurs, dont le choc de la modernité qui est arrivée avec la colonisation. Une citation de Rachad Antonius, co-auteur d'Islam et islamisme en Occident

Le sociologue explique que la montée des mouvements nationalistes révolutionnaires dans le monde arabe a incité l'Arabie saoudite, qui sentait son système tribal menacé, à diffuser et soutenir intensément les idées salafistes.

Le royaume wahhabite y a réussi grâce à la montée des prix du brut après le choc pétrolier de 1973.

Quant à la troisième et dernière partie du livre, elle est consacrée à des enjeux de l'islamisme au Québec, où M. Antonius vit depuis une cinquantaine d'années.

Loin de cet antagonisme entre islam et islamisme, il y a une idéologie islamiste qui me semble dangereuse pour les sociétés arabo-musulmanes et j'en vois certains effets ici [au Québec] et cela m'inquiète pour l'avenir du vivre-ensemble. Une citation de Rachad Antonius, co-auteur d'Islam et islamisme en Occident

Dans ce contexte, M. Antonius rapporte que des amis musulmans du Québec lui ont raconté que leur fils, écolier, a reproché à sa mère de ne pas porter le voile, alors que d’autres amis se sont vu dire par leur enfant que la théorie de l'évolution est fausse parce qu'elle n'est pas dans le Coran.

Pour contrer ce phénomène, Rachad Antonius estime que la bataille à mener ne sera que culturelle. Elle ne sera pas menée par l’Occident, mais à l'intérieur de l'Islam.

Note : cette entrevue est également disponible en arabe et a été traduite en français par Fadi Harouny.