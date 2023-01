[Reportage] La police chinoise empêche la mère d’un dissident de quitter la Chine

Lors de leurs entrevues respectives avec Radio Canada International (RCI), la mère et le fils se disent convaincus que l’interdiction était liée à l’affaire EsuWiki .

En 2019, EsuWiki, fondé par Yanrui Xiao, a republié une enquête dans laquelle se trouvent des informations sur la fille et le beau-frère du président chinois Xi Jinping. La police chinoise a arrêté 24 personnes liées au site web. Parmi elles, Tengyu Niu, un jeune technicien web qui n’avait que 20 ans à l’époque, a écopé de la peine la plus lourde.

Ils mentent sans cesse pour que je revienne en Chine, en me faisant croire que l’affaire sera annulée si je rentre. Nous ne les croyons pas évidemment. Mais ma mère n’est pas impliquée dans cette affaire. Elle est tout à fait innocente et elle a effectué toutes les formalités nécessaires pour quitter le pays. Pourquoi lui imposer une interdiction? Une citation de Yanrui Xiao, fondateur d’EsuWiki

Yanrui Xiao exilé au Canada

Yanrui Xiao, qui a grandi dans une famille monoparentale, est très attaché à sa mère, qu’il n’a pas vue depuis plusieurs années. Il a également besoin de davantage de soutien familial, car il est malvoyant.

En 2014, lors de ses études secondaires au Canada, Yanrui Xiao a fondé EsuWiki dans le but de promouvoir la liberté d’expression. Il a ensuite créé ZhinaWiki, qui s’est spécialisé dans les sujets sensibles de la politique chinoise. Les deux sites ont été fermés en 2022.

Après avoir complété son secondaire, Yanrui Xiao est allé étudier la science informatique au Japon. L’affaire EsuWiki a surgi tout juste avant qu’il n'obtienne son diplôme. Il a échappé à l'arrestation parce qu'il se trouvait à l'extérieur de la Chine, mais ne se sentait plus en sécurité. Il s'est enfui au Canada.

Li Xiao harcelée par la police

En entrevue, Mme Li Xiao raconte son interrogatoire par la police à Chongqing, la ville où elle habite.

Tout en la menaçant, les policiers lui ont exigé de remettre les mots de passe de son cellulaire, qu’ils lui ont confisqué, et de son compte bancaire. Ils lui ont également posé des questions sur les transferts d’argent qu'elle avait faits.

Les policiers m’ont demandé si mon fils me manquait. Je leur ai rétorqué : "Et vous, est-ce que votre mère vous manque?" Je leur ai dit que mon fils est innocent. Il n’a pas à subir tout cela. De quel droit me privent-ils de mon droit maternel, qui est le sens de ma vie? Les gens disent que je suis forte. Mais j’y suis obligée. J'ai le cœur brisé. Il n’y a pas de mots pour décrire ma peine. Une citation de Li Xiao, mère de Yanrui Xiao

Yanrui Xiao constate que la police fait davantage pression sur sa mère depuis le 20e congrès du Parti communiste chinois. Selon lui, la police locale de Chongqing chercherait à le faire plier pour s'attribuer le mérite d'avoir réglé l’affaire EsuWiki et faire un cadeau à Xi Jinping, qui vient de s’offrir un troisième mandat.

Les familles liées à l’affaire EsuWiki harcelées

Beaucoup doivent estimer que l’interdiction imposée à Li Xiao ne sert qu'à tourmenter émotionnellement la mère et son fils en les séparant longuement. Il n’est toutefois pas rare que les dissidents chinois, une fois exilés, ne revoient plus leurs parents.

Jiaji Jiang, un membre de la Fédération pour la démocratie en Chine, est l'un d'eux.

Jiaji Jiang s'est réfugié dans le Grand Toronto lorsqu'il était adolescent, après l'emprisonnement de son père en Chine. Photo : Radio-Canada / Maxime Beauchemin

Fils d’un dissident chinois, Jiaji Jiang est venu seul au Canada en 2010, à l’âge de 16 ans. Il vit séparé de ses parents depuis, ce qui l’a douloureusement marqué.

Jiaji Jiang a un conseil pour ceux qui se trouvent dans la même situation que lui : il ne faut pas avoir peur, car le Parti communiste chinois est un expert de l'intimidation, qu'il utilise de toutes sortes de façon pour contrôler les gens et faire peur à leur famille. Et s'il n’arrive pas à exercer un contrôle direct sur eux, il pourrait tout de même semer la discorde au sein de leur famille, ce qui pourrait affecter leur jugement et leur vie. Il ne faut pas se faire d’illusions sur le système juridique du Parti communiste chinois. En même temps, il faut essayer d’avoir une vie quotidienne normale. S’ils voient que leurs tactiques ont du succès, ils vont continuer.

Note : ce reportage est également disponible en chinois traditionnel et en chinois simplifié et a été traduit en français par Wei Wu.