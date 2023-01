[Reportage] Une délégation canadienne s’apprête à visiter trois pays du Golfe

La délégation, dirigée par le Conseil de commerce canado-arabe (CABC), basé à Toronto, se rendra au Qatar, au Koweït et aux Émirats arabes unis (ÉAU).

Elle comprend des entreprises canadiennes actives dans les secteurs de l'énergie propre, de l'intelligence artificielle, de l'agriculture et autres domaines.

Dans une entrevue accordée à Radio Canada International (RCI), le président du conseil d'administration du Conseil de commerce canado-arabe CABC , Mohamad Sawwaf, a expliqué que la mission de son organisme, fondé en 2006, est d'accroître le commerce et les investissements bilatéraux entre le Canada et les pays du monde arabe, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord.

Selon lui, ce type de mission économique à l'étranger permet d'atteindre les objectifs du Conseil de commerce canado-arabe CABC , car c'est une occasion pour communiquer, réseauter et nouer des relations d'affaires.

C'est la première fois que le Conseil de commerce canada-arabe CABC organise une mission dans plusieurs pays , ajoute M. Sawwaf.

Nous étions présents à l’Expo 2020 à Dubaï, mais ce sera la première fois que nous allons dans plusieurs pays [lors d'une même mission] Une citation de Mohamad Sawwaf, président du conseil d'administration du CABC

Pendant la pandémie de COVID-19, le Conseil de commerce canado-arabe CABC a organisé des réunions virtuelles sur le Canada et les pays arabes en 2020 et 2021.

Mohamad Sawwaf, président du conseil d'administration du Conseil de commerce canado-arabe (CABC), basé à Toronto. Photo : Gracieuseté : Mohamad Sawwaf

Cette prochaine mission est organisée en collaboration avec les délégués commerciaux des ambassades du Canada au Qatar, au Koweït et aux Émirats arabes unis ÉAU .

Elle permettra aux entreprises canadiennes de savoir ce qui leur est disponible en termes d'expansion dans la région et d'attraction d'investisseurs.

Les secteurs les plus attractifs, selon M. Sawwaf, sont la technologie, l'agroalimentaire avec tout ce qui touche à la sécurité alimentaire, l'industrie automobile, ainsi que le développement immobilier.

Il est à noter que les produits et marques canadiens sont présents dans la région. Il y a deux semaines, la chaîne de restauration rapide Tim Hortons a annoncé le lancement de son 250e restaurant au Moyen-Orient, à Dubaï. Elle compte y atteindre 500 restaurants.

Selon le Conseil de commerce canado-arabe CABC , la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord est le huitième partenaire commercial du Canada, avec des échanges bilatéraux d'une valeur de 15,17 milliards de dollars en 2020.

Le volume des échanges commerciaux entre le Canada et les Émirats arabes unis a atteint 2,5 milliards de dollars en 2021. Une citation de Mohamad Sawwaf, président du conseil d'administration du CABC

Selon le gouvernement canadien, les Émirats arabes unis étaient le deuxième partenaire commercial du Canada au chapitre des marchandises au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2021, après l'Arabie saoudite.

Les importations canadiennes en provenance des Émirats arabes unis ÉAU en 2021 étaient évaluées à 549,9 millions de dollars, soit une augmentation de 120,3 % par rapport à 2020.

Le stock d'investissements directs étrangers des Émirats arabes unis ÉAU au Canada était évalué à 1,3 milliard de dollars en 2021, selon Statistique Canada.

Au Koweït, Tim Hortons a inauguré 5 nouveaux cafés en septembre 2022. Photo : Gracieuseté Tim Hortons Moyen-Orient

Pour le Qatar, les chiffres sont plus modestes. En 2020, ce petit émirat était le troisième plus important partenaire commercial du Canada dans la région du Golfe, avec un total d’environ 196,2 millions de dollars d’échanges bilatéraux de marchandises.

Qatar Airways, la compagnie aérienne du Qatar, assure quatre vols hebdomadaires directs entre Montréal et Doha, la capitale qatarie.

En décembre 2020, Air Canada a commencé à opérer trois vols hebdomadaires directs entre Toronto et Doha.

En ce qui concerne le commerce avec le Koweït, les chiffres sont encore plus modestes.

En 2020, les exportations de marchandises canadiennes vers le Koweït s’élevaient à 96,4 millions de dollars, tandis que les importations en provenance de cet émirat arabe s’élevaient à 277 000 $.

Mais en termes d’investissements, les chiffres sont plus importants.

En 2020, le stock d’investissements directs étrangers koweïtiens au Canada était évalué à près de 2,3 milliards de dollars et les investissements directs canadiens au Koweït évalués à 118 millions de dollars.

Les expatriés canadiens dans les pays du Golfe

Selon Mohamad Sawwaf, les Canadiens vivant dans les riches monarchies et émirats du Golfe peuvent représenter une carte gagnante pour le commerce entre leur pays et la région.

Il rappelle qu’ il y a environ 50 000 citoyens canadiens qui vivent aux Émirats arabes unis ÉAU et souligne qu’ils font partie des gens qui ont quitté le Canada pour les pays du Golfe pour y travailler.

Selon le gouvernement canadien, plus de 9000 expatriés canadiens vivent et prospèrent au Qatar , travaillant au sein d'entreprises ou d'institutions canadiennes et qataries et contribuant à faire progresser nos intérêts mutuels.

Selon Ottawa aussi, environ 7000 Canadiens vivent au Koweït et travaillent dans des domaines clés comme l’industrie pétrolière, les établissements d’enseignement, le gouvernement, les services de santé, les services financiers et l’ingénierie.

En 2019, environ 450 étudiants koweïtiens poursuivaient leurs études au Canada, principalement en médecine, et en 2015, le collège Algonquin de l’Ontario est devenu le premier collège canadien à s’établir au Koweït.

Note : ce reportage, qui inclut des informations du site du gouvernement du Canada, est également disponible en arabe et a été traduit en français par Fadi Harouny.