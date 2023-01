[Reportage] Tristesse, colère : un épidémiologiste parle du décès de sa sœur, lié à la COVID-19, à Shanghai

Quand je pense au décès de ma sœur, je suis rempli de tristesse et de colère. Elle est une victime directe de la politique sanitaire absurde de la Chine. Au lieu de renforcer le système de santé et de protéger les groupes vulnérables, le gouvernement a concentré presque toutes les ressources sur les tests PCR à répétition et sur l’ambition du "zéro COVID". C’est une grave erreur. Par la suite, il a pris un virage radical et a abandonné soudainement toutes les mesures sanitaires, exposant ainsi les gens à haut risque au virus. Le nombre de cas d'infection est monté en flèche, les hôpitaux sont pleins. La population est en train de payer un prix lourd, une fois de plus. Une citation de Peizhong Wang, épidémiologiste

Depuis quelques semaines, d’innombrables témoignages sont publiés sur les réseaux sociaux par des Chinois qui ont perdu leur proches. Peizhong Wang estime que le décès de sa sœur reflète la tragédie de nombreuses familles. Il accepte d’en parler publiquement, dans l’espoir d’aider les gens à comprendre la situation actuelle en Chine.

Un profond sentiment d’impuissance

Depuis le début de la pandémie, Peizhong Wang et ses collègues du Centre for New Immigrant Well-Being (CNIW), qu’il a fondé, travaillent sans relâche sur la vulgarisation des connaissances à l’égard de la COVID-19 et de la vaccination. Il a accordé plusieurs entrevues à Radio Canada International (RCI) à ce sujet.

Peizhong Wang avoue que le décès de sa sœur est effectivement ce qu’il craignait le plus. Je me sens impuissant, dit-il.

Le 23 décembre dernier, Manling Wang a appelé son frère. C'est la dernière fois que les deux se sont parlés.

Elle avait l’air en forme au téléphone. Elle était un peu excitée parce que le confinement à Shanghai était terminé. Elle pensait peut-être que la pandémie était derrière elle. Je l’ai pressé encore une fois d’aller se faire vacciner et de faire également vacciner son aide ménagère, sans quoi elle serait exposée au virus sans protection. Une citation de Peizhong Wang, épidémiologiste

Selon Peizhong Wang, sa sœur n’avait pas d’autres problèmes de santé à part son diabète et sa mobilité réduite. Elle était lucide et sa glycémie était toujours bien contrôlée.

Manling Wang a eu un test positif peu après leur dernier appel. Elle faisait de la fièvre et avait perdu l’appétit. Les médicaments contre la fièvre sont très difficiles à trouver ces jours-ci en Chine et le Paxlovid, l'antiviral qui traite la COVID-19, l'est encore plus. Le fils de Manling Wang a réussi à faire venir le médicament générique d'Inde, mais ne l'a reçu qu’après la mort de sa mère.

La famille a dû garder le corps pendant 2 jours avant de trouver une place dans un salon funéraire, où il fallait attendre encore 10 jours pour l’incinération. Selon Peizhong Wang, le quartier où habitait sa sœur a même préparé des installations réfrigérées pour garder provisoirement les corps.

Le certificat de décès de Manling Wang déclare toutefois que cette dernière est morte du diabète , car selon les critères du gouvernement chinois, les décès des patients atteints de maladies chroniques ne doivent pas être recensés dans les statistiques de la pandémie, même s’ils ont contracté la COVID-19 avant leur mort. Ainsi, depuis le début de décembre dernier, la Commission nationale de santé publique de la Chine n’a déclaré que 19 décès causés par la COVID-19.

Pourquoi Manling Wang n'était-elle pas vaccinée?

En tant que spécialiste de la santé publique, Peizhong Wang accepte mal le fait que sa sœur n’ait jamais été vaccinée.

Il l’avait exhorté sans relâche à aller se faire vacciner au cours des deux dernières années et l'avait finalement persuadée il y a environ six mois. Mais lorsqu'elle y est allée, les autorités lui ont répondu que la vaccination était déconseillée aux personnes âgées à cause de ses effets secondaires.

Peizhong Wang estime que le gouvernement chinois a négligé la protection des personnes âgées et des patients atteints de maladies chroniques et aurait pu offrir la vaccination à plus de gens dans ces groupes avant de l’ouvrir au reste de la population, mais ne l’a pas fait.

L'épidémiologiste rappelait lors d'une autre entrevue accordée à RCI que les gens de 60 ans et plus ont été écartés au début de la campagne de vaccination et que le taux actuel de vaccination de la population de 80 ans et plus n’est que de 40 %.

Après le décès de sa sœur, Peizhong Wang ne peut pas s’empêcher de se poser sans cesse la même question : aurait-elle échappé à la mort si elle avait été vaccinée?

Manling Wang (en haut à droite) et sa famille. Photo : Radio-Canada

Note : ce reportage est également disponible en chinois traditionnel et en chinois simplifié et a été traduit en français par Wei Wu.