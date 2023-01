[Reportage] Débat à Montréal sur la liberté de la presse au Maghreb

La discussion a été organisée par la plateforme de médias citoyens AlternaTV le 28 décembre dernier à Montréal. De nombreux conférenciers y ont participé en personne et en ligne. Elle a été diffusée en direct sur les réseaux sociaux.

Dans son intervention depuis l'Algérie, le journaliste Saïd Boudour de Radio M a expliqué que l'arrestation d'Ihsane El-Kadi s’inscrit dans le contexte d'une répression globale en Algérie.

Il a souligné la genèse de cette affaire qui a débuté le 24 décembre 2022 avec l'arrestation du journaliste et la fermeture des bureaux de la radio et du site web.

Selon Algérie Presse Service (officielle), Ihssane El-Kadi a été placé en détention provisoire le jeudi 29 décembre, à la suite de plusieurs chefs d'accusation qui l’ont visé, notamment d’avoir reçu de l'argent et des avantages de la part d'organisations et de personnes à l'intérieur et à l'extérieur du pays dans le but d'accomplir des actions qui porteraient atteinte à la sécurité de l'État et l'affichage de publications qui porteraient atteinte à l'intérêt national, selon un communiqué du procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed (wilaya d’Alger).

Concernant l'accusation de financement étranger, le journaliste Akram Belkaïd du Monde diplomatique, qui est intervenu depuis Paris, a affirmé que tous les médias du monde sont aidés d'une manière ou d'une autre pour pouvoir fonctionner normalement .

Dans la région méditerranéenne, de nombreuses publications bénéficient soit d’un financement, soit de formations. Cela ne veut pas dire qu'elles sont soumises à ceux qui leur fournissent de l’aide , a ajouté M. Belkaïd.

Pour sa part, M. Boudour a ajouté que le financement étranger en Algérie est illégal s'il n’est pas signalé aux autorités. Il a affirmé qu' il y a une campagne pour diaboliser Radio M et influencer l'opinion publique et même la justice.

La sanction de Radio M s’appuie sur ses positions et sa ligne éditoriale. Il y a du financement [étranger] pour d'autres associations et institutions [en Algérie], comme le programme de l'Union européenne pour soutenir la société civile et un autre programme financé par les États-Unis, sans que les associations bénéficiaires ne soient diabolisées. Une citation de Saïd Boudour, journaliste

Le journaliste algérien Ihsane El-Kadi est en détention provisoire depuis le 29 décembre 2022. (Archives) Photo : Capture d'écran / YouTube Radio M

Reporters sans frontières (RSF) a condamné l’arrestation de M. El-Kadi. Elle a rappelé qu’elle avait appelé les autorités à cesser cet acharnement, qui ne vise qu’à museler sa liberté de ton .

Au cours de la discussion, le journaliste canado-algérien Amine Esseghir a exprimé ses regrets sur la situation en Algérie, où les principaux journaux algériens n'ont pas rapporté la nouvelle de l'arrestation .

Selon lui, les gens n'ont pu apprendre la nouvelle que grâce aux réseaux sociaux.

Il a ajouté qu'il y a des journalistes algériens qui dénoncent l'arrestation d'Ihsane El-Kadi, mais n'écrivent rien à ce sujet dans leurs journaux.

Interrogé par Rabah Moulla, le fondateur d'Alterna TV, sur l'état actuel de la presse algérienne, l'ancien journaliste de Radio-Canada Akli Aït Abdallah a expliqué que depuis longtemps, la presse et la société algériennes n'ont pas été soumises à des menaces comme elles le sont aujourd'hui. Les arrestations se comptent par centaines .

La Tunisie

La modératrice de la discussion, Alia Ferhat, a demandé à Khadija Mohsen Finan, docteure en science politique spécialisée dans le monde arabe et la région du Maghreb, de commenter l'arrestation d’Ihsane El-Kadi. Cette dernière a déclaré depuis la France qu'elle connaissait le directeur de Radio M depuis plus de trente ans et avait travaillé avec lui sur des projets communs.

La Franco-Tunisienne a ajouté que les trois pays du Maghreb traversaient un virage autoritaire.

Dans l'histoire du monde arabe et du Maghreb, on constate qu'au cours des trente dernières années, chaque fois qu’il y a une volonté des pouvoirs de s’affirmer, il y a une volonté de faire taire les gens et les médias. Une citation de Khadija Mohsen Finan, docteure en science politique

Dans le cas de la Tunisie, 10 ans après la révolution, on parle encore de journalistes en prison, de peur et de journaux fermés. C'est désespérant , a déploré Mme Mohsen Finan.

Nous avons vu des journalistes jugés devant des tribunaux militaires et interrogés en vertu des lois antiterroristes , a-t-elle ajouté.

Le journaliste marocain incarcéré dans son pays, Omar Radi. (Archives) Photo : Facebook Free Omar Radi

Le Maroc

L'historien et journaliste marocain Maati Monjib, qui devait prendre la parole depuis le Maroc pour parler de l'état de la presse dans son pays, n'a pas pu se joindre à la discussion.

Il a lui-même été condamné en 2021 à un an de prison pour escroquerie et atteinte à la sûreté de l'État et n’a pas le droit de quitter son pays à l'heure actuelle.

Au Maroc, Reporters Sans Frontières RSF indique que le journaliste marocain Omar Radi, emprisonné, fait face à une nouvelle vague de provocations de la part de l'administration pénitentiaire où il est incarcéré depuis plus de deux ans et demi.

Note : ce reportage est également disponible en arabe et a été traduit en français par Fadi Harouny.