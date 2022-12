[Reportage] COVID-19 : le virage radical de la Chine inquiète ses ressortissants et les experts

Particulièrement inquiet pour sa mère qui a plus de 80 ans et souffre de diabète, Liu a demandé à ses amis d’acheter du Panadol [équivalent de Tylenol, NDLR] à Hong Kong, où les pharmacies commencent toutefois à imposer une limite d'achat pour ce genre de médicaments vu le nombre accru de Chinois continentaux qui tentent de faire comme Liu.

Tout comme Liu, de nombreux Canadiens d’origine chinoise sont préoccupés par le sort de leurs proches en Chine ces jours-ci.

Tous les jours sur les médias sociaux chinois, des vidéos et des publications montrent les hôpitaux pleins de patients fiévreux et des personnes âgées qui succombent à la maladie. Des reportages de CNN, de l'Agence France-Presse AFP et d’autres médias internationaux montrent de longues files à l'entrée des crématoriums de Beijing, de Jinan et de Wuhan. Les familles de défunts doivent faire une réservation et attendre très longtemps.

Pourtant, les statistiques publiées par la Commission nationale de la santé publique de la Chine le 21 décembre 2022 indiquent qu’il n’y a que 3049 cas d’infection et aucun décès lié à la COVID-19 à travers tout le pays.

En Chine, des internautes peu convaincus par ces chiffres se moquent du gouvernement en citant Alexandre Soljenitsyne, célèbre écrivain et dissident russe : Nous savons qu'ils mentent. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent. Et, pourtant, ils persistent à mentir.

Lors d’une entrevue accordée à Radio Canada International RCI , Peizhong Wang, un épidémiologiste et professeur à l’École de santé publique de l’Université de Toronto, constate que la vague actuelle de l'épidémie en Chine est très grave, et que ce dont le pays a le plus besoin pour la combattre, c’est d'accroître la transparence du gouvernement et la confiance de la population.

Même dans le groupe d’experts dont je fais partie sur WeChat, la pandémie et la politique "zéro COVID" sont des sujets délicats. C’est abominable. Cette situation alimente les théories conspirationnistes et la désinformation. Comment venir à bout de la pandémie si le public ne fait pas confiance au gouvernement, aux experts et aux médias? Une citation de Peizhong Wang, épidémiologiste

Prévisions pessimistes

Une analyse publiée lundi dernier par National Public Radio NPR prévoit qu’il y aura 800 millions de personnes infectées et plus de 500 000 décès liés à la COVID-19 en Chine au cours des trois prochains mois. La préoccupation principale des experts est qu'une propagation très rapide pourrait donner lieu à de nouvelles mutations du virus SRAS-CoV-2.

Peizhong Wang, épidémiologiste et professeur à l’École de santé publique de l’Université de Toronto. Photo : Radio-Canada / submitted by Wang Peizhong

Peizhong Wang croit que la Chine n’a pas protégé les personnes âgées, le groupe le plus vulnérable de toute la population. Il rappelle que les gens de 60 ans et plus ont été écartés au début de la campagne de vaccination et que le taux actuel de vaccination de la population de 80 ans et plus n’est que de 40 %. De plus, il est difficile d’évaluer l’efficacité des vaccins fabriqués en Chine en raison du manque de données.

Le gouvernement chinois a abandonné toutes les mesures sanitaires du jour au lendemain au début du mois de décembre. Peizhong Wang craint toutefois que l’hiver ne soit pas le moment idéal pour procéder au déconfinement.

Il rappelle qu’au début de l’année dernière, des experts avaient déjà recommandé de préparer une réouverture graduelle et de la commencer à la fin du printemps ou au début de l’été. Le gouvernement chinois a malheureusement ignoré cette recommandation. Bien entendu, il ne prend aucune responsabilité pour la politique zéro COVID ni pour le déconfinement sans préavis ni préparation.

Mercredi dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est dite très préoccupée par la situation en Chine et par la méthodologie qu’elle utilise pour recenser les décès causés par la COVID-19, qui diffère de la norme internationale.

Selon l'épidémiologiste chinois Guiqiang Wang, la Chine comptabilise désormais les personnes mortes d'une pneumonie ou d'insuffisance respiratoire, mais n'inclut pas dans les statistiques les décès de personnes souffrant de certaines maladies chroniques qui ont été infectées par le coronavirus.

Note : ce reportage est également disponible en chinois traditionnel et en chinois simplifié et a été traduit en français par Wei Wu.