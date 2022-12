[Reportage] Le Grand Marché de Noël, une tradition montréalaise

Du 19 novembre au 31 décembre 2022, le Quartier des spectacles accueille le Grand Marché de Noël.

Ce marché, organisé par l’organisme à but non lucratif La Lutinerie, compte une trentaine de boutiques d'artisans locaux spécialisés dans les produits cosmétiques, alimentaires, décoratifs et autres.

Dans un communiqué, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a appelé les citoyens de sa ville à se joindre au Grand Marché de Noël pour profiter de la magie des fêtes de fin d'année.

J'invite l'ensemble de la population à venir célébrer la magie du temps des Fêtes dans le Quartier des spectacles. C'est l'occasion parfaite de vivre pleinement notre nordicité au grand air et de soutenir des artisans et des producteurs d'ici. Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

Des enfants attendent la préparation de la tire à l'érable au Grand Marché de Noël de Montréal le 21 décembre 2022. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Les amateurs de tire à l'érable, les enfants en particulier, pourront en acheter dans un kiosque sur place.

Les organisateurs ont préparé un programme artistique avec des groupes musicaux, dont certains donnent des concerts en journée et d'autres en soirée.

Le soir du 31 décembre, le marché restera ouvert jusqu'à 1 h du matin pour permettre aux Montréalais de fêter le Nouvel An.

Bety Khordale, une des participantes au marché, est d'origine marocaine et vit au Québec depuis dix ans. Elle est designer d'intérieur et gère une boutique qui vend des articles de maison naturels et faits à la main.

Dans une entrevue avec Radio Canada International (RCI), elle explique l'importance d'être présent au Grand Marché de Noël.

Il est important d'être présent à ce marché, car c'est le moment où il y a beaucoup de clients. C'est là que les gens peuvent découvrir les artisans et leur travail. Une citation de Bety Khordale, participante au Grand Marché de Noël

Née au Maroc, Bety Khordale est présente au Grand Marché de Noël de Montréal avec des produits de sa boutique, Maison Rokdal. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Mme Khordale se dit satisfaite des ventes qu'elle a réalisées jusqu'à présent au Grand Marché de Noël.

Selon elle, les dépenses pendant la période des Fêtes varient d'une année à une autre et d'une personne à une autre.

Certaines personnes limitent le prix des cadeaux qu'elles ont l'intention d'acheter entre 20 $ et 40 $ tout au plus. D'autres personnes ne fixent pas de limite lorsqu'elles achètent pour elles-mêmes , souligne Bety Khordale.

Selon un sondage réalisé par Hellosafe.ca, une plateforme de comparaison de produits financiers, 42,9 % des Québécois ont l'intention de dépenser moins que l'an dernier pendant la période des fêtes de fin d’année, alors que 41,8 % d’entre eux disent envisager dépenser à peu près le même montant.

Selon le même sondage, le budget cadeaux moyen atteindra 390,20 $ par ménage au Québec cette année, ce qui placera les Québécois parmi les Canadiens qui dépenseront le moins.

Le budget moyen que les ménages canadiens, y compris ceux du Québec, alloueront aux cadeaux des fêtes cette année sera de 444,60 $ par foyer, soit 14 % de plus qu'au Québec.

À l'opposé, les deux provinces où les consommateurs envisagent dépenser le plus pour leurs cadeaux cette année sont l'Ontario (503,10 $ en moyenne par foyer) et la Colombie-Britannique (490 $).

De plus, le sondage révèle que l’inflation aura un impact sur les achats du temps des fêtes de 67,1 % des Québécois cette année, soit quelques points de pourcentage de moins qu’à l’échelle canadienne (72,5 %).

Des visiteurs du Grand Marché de Noël de Montréal prennent une pause pour se réchauffer, le 21 décembre 2022. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Dans ce sondage mené du 11 au 30 novembre 2022, 45,9 % des 564 Québécois qui y ont répondu ont dit que, pour faire face à l'inflation, ils envisagent d'offrir moins de cadeaux pendant les fêtes de cette fin d’année alors que 32,3 % d’entre eux envisagent d'offrir des cadeaux moins chers.

16,5 % des Québécois sondés pourraient même privilégier des cadeaux de seconde main.

De son côté, l’Armée du Salut fait état d'une augmentation alarmante des besoins à travers le Canada.

Plus de la moitié (52 %) des Canadiens interrogés pour le compte de cette organisation caritative ont déclaré avoir fait face à des problèmes de sécurité alimentaire au cours des douze derniers mois.

Un nombre égal de répondants s'attendent à faire face à de tels problèmes au cours des six prochains mois.

De plus, l'Armée du Salut connaît une baisse inquiétante de dons cette année.

À moins d'une semaine de Noël, l'organisme accuse un retard de 9 millions de dollars par rapport à son objectif de dons pour sa campagne nationale. Il invite les Canadiens à lui faire des dons au cours de la semaine précédant Noël pour l’aider à offrir du soutien à leurs concitoyens dans le besoin, tant pendant la période des Fêtes que tout au long de l'année.

Quant au Grand Marché de Noël de Montréal, il offre, comme beaucoup de marchés de Noël au Canada, une occasion de sortir de chez soi en famille et entre amis, de passer de bons moments, de découvrir les produits des artisans locaux, d’en faire des cadeaux et des dons, et de voir la vie s'animer pendant le rude hiver canadien.

