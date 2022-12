[Reportage] Des travailleurs migrants lancent un cri du cœur dans une lettre à Lopez Obrador et Trudeau

Depuis plus d'un demi-siècle, notre bien-être n'est pas pris en compte, les employeurs nous traitent comme des objets jetables. Nous dormons dans des lits superposés avec des punaises de lit, dans des maisons pleines de rats, partageant une salle de bain avec plus de dix personnes, nous n'avons aucune intimité! Une citation de Extrait de la lettre adressée à Andres Manuel Lopez Obrador et Justin Trudeau

Les travailleurs expliquent également dans leur lettre que le manque d'intimité les empêche de faire des appels personnels à leur famille, ce qui les fait sentir impuissants lorsqu'ils arrivent dans une maison sans la chaleur de notre famille. Nous nous sentons tristes et seuls, nous ressentons un immense vide .

Tous les signataires viennent travailler au Canada depuis des années ou y ont déjà travaillé dans le cadre des divers programmes officiels de collaboration syndicale avec le Mexique.

Image de la lettre écrite par des travailleurs migrants au Canada qui sera envoyée à Andres Manuel Lopez Obrador et Justin Trudeau. Photo : RCI - Radio Canadá Internacional / Captura de pantalla / RCI

Les travailleurs membres de l'Alianza de Trabajadores Migrantes por un Cambio (Alliance des travailleurs migrants pour un changement, ATMC) disent joindre leurs voix à celles de milliers d'autres qui s'élèvent dans des fermes canadiennes, et aux voix de collègues du Guatemala, du Salvador, du Honduras, des Philippines et d'autres pays des Caraïbes qui travaillent dans les champs et les usines de transformation alimentaire, dans les serres, les vignobles et les usines de pêche.

Radio Canada International (RCI) s'est entretenu avec Leonel Nava, un travailleur temporaire mexicain au Canada signataire de la lettre et porte-parole de l’Alliance des travailleurs migrants pour un changement ATMC .

Leonel Nava vient travailler au Canada depuis 2014, principalement en Colombie-Britannique, dans l'ouest du pays, même s'il était en Nouvelle-Écosse la saison dernière dans le secteur des arbres de Noël.

Après avoir passé près de la moitié des huit dernières années séparé de sa famille au Mexique en raison de ses longues périodes de travail au Canada, Leonel Nava estime que la seule solution face aux abus des employeurs est l'octroi de la résidence permanente pour les travailleurs.

Selon M. Nava, la résidence permanente permettrait aux travailleurs de défendre adéquatement leurs droits, contrairement à lorsqu'ils sont détenteurs d'un permis de travail fermé, comme c'est actuellement le cas dans les accords de travailleurs entre le Mexique et le Canada, ou encore d'un permis de travail ouvert.

La résidence [permanente] nous permettrait de choisir où nous voulons être et de nous défendre, d'être libres, comme on peut l'être dans son propre pays. Pour nous, la résidence est l'étape correcte et définitive avec laquelle nous pouvons accéder à tout ce que nous demandons. Une citation de Leonel Nava, travailleur temporaire au Canada depuis 2014

De retour au Mexique, Leonel Nava s'est porté volontaire pour remettre la lettre au président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

Il aimerait le faire en personne, alors il a demandé à être admis à La Mañanera, la conférence de presse matinale du président mexicain. Bien qu'il n'ait pas encore reçu de réponse du ministère de l'Intérieur, il est persuadé qu'il y parviendra.

Autrement, M. Nava dit qu'il se présentera au palais présidentiel et demandera un accusé de réception.

Selon Statistique Canada, les travailleurs étrangers temporaires représentent environ 41,6 % des travailleurs agricoles en Ontario et plus de 30 % au Québec, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse. Photo : (Cortesía / RCI) / Leonel Nava

De nombreux organismes communautaires à travers le pays soutiennent les demandes de ces migrants.

Dans la province de la Nouvelle-Écosse, la seule organisation qui travaille avec les migrants temporaires est le mouvement Personne n'est illégal , qui dit soutenir et approuver les revendications des travailleurs mexicains.

Un de ses membres, l'ancien travailleur agricole Noé Arteaga, dit que son organisation connaît très bien les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs dans les secteurs de la conchyliculture et des sapins de Noël.

Dans les provinces de l'Atlantique, et en Nouvelle-Écosse en particulier, nous avons entendu [parler de] beaucoup de plaintes et de beaucoup de mauvais traitements de la part des employeurs, et donc, "Personne n'est illégal" a décidé de soutenir et d'endosser cette lettre. Une citation de Noé Arteaga, ancien ouvrier agricole et collaborateur de « Personne n'est illégal »

Il n'est pas inhabituel pour les travailleurs migrants de demander la résidence permanente.

La lettre qui sera remise au président mexicain et au premier ministre canadien a été signée par une trentaine de travailleurs membres de l'Alliance des travailleurs migrants pour un changement ATMC .

Il existe également une pétition qui peut être signée par tout autre travailleur migrant au Canada qui le souhaite.

Affiche faisant la promotion de la pétition sur les droits des travailleurs agricoles mexicains. Photo : Radio-Canada / Paloma Martinez-Mendez

Le vendredi 16 décembre dernier, la même organisation dont Leonel Nava et ses autres collègues signataires sont membres a remis une pétition de plus de 63 000 signatures demandant au gouvernement canadien d'honorer sa promesse et d'accorder la résidence permanente à tous les travailleurs migrants.

Le gouvernement fédéral du Canada étudie actuellement la possibilité de créer un programme massif de régularisation à travers le pays (nouvelle fenêtre). Les représentants de l'Alliance des travailleurs migrants pour un changement ATMC soulignent qu'il y a un an, soit le 16 décembre 2021, cette idée figurait dans la lettre de mandat du premier ministre Justin Trudeau au ministre de l'Immigration, Sean Fraser.

Note : ce reportage est également disponible en espagnol