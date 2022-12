[Entrevue] Anna Wong se dévoue à la communauté chinoise ontarienne

Anna Wong, une spécialiste en orthophonie, est directrice générale du CFSO CFSO depuis 2016. Elle a accordé une entrevue à Radio Canada International (RCI RCI ) à l'occasion d'une visite au centre de services fraîchement rénové et agrandi.

Non sans fierté, la directrice explique que le CFSO CFSO occupe maintenant une surface de près de13 000 pieds carrés et comprend des salles conçues pour accueillir les enfants autistes et offrir des consultations spécialisées ainsi qu’un gymnase pour les entraînements, les cours et les formations.

Créer un pont

RCI RCI a visité le CFSO CFSO un dimanche. Le gymnase, animé, était d’abord occupé par des enfants qui pratiquaient le taekwondo avec un instructeur, puis par une vingtaine de jeunes femmes venues pour un cours d'autodéfense. Anna Wong a dû interrompre l’entrevue pendant un moment afin d'accueillir celles-ci.

Anna Wong explique que ces jeunes femmes sont récemment arrivées de Hong Kong. Elles ont réservé toutes les places du cours après une heure à peine d'affichage sur Internet, ce qui l'a menée à se demander ce qu’elles avaient vécu pour avoir si hâte d’apprendre à se défendre.

Les voies d’accès à la résidence permanente que le gouvernement canadien a spécialement établies pour les résidents de Hong Kong donnent lieu à une augmentation rapide du nombre des nouveaux arrivants hongkongais au cours des deux dernières années. La plupart d’entre eux n’ont toutefois pas d’accès aux services ni aux formations offertes aux immigrants et réfugiés étant donné qu’ils ne détiennent qu’un permis de travail.

Le CFSO CFSO cherche à remplir cette lacune en créant spécialement des programmes qui leur sont dédiés, y compris un groupe d’entraide dans lequel ils peuvent partager leurs expériences et des informations et s’épauler mutuellement.

J’espère que mon travail et les programmes du CFSO créent un pont qui amène ces nouveaux arrivants traumatisés à un lieu où ils se sentent en sécurité. Nous voulons les aider à devenir indépendants au niveau émotionnel, social et économique. Une citation de Anna Wong, directrice générale du Community Family Services of Ontario

Ces programmes ne sont toutefois pas permanents. Selon Anna Wong, le gouvernement canadien doit investir davantage s’il veut que ces jeunes gens restent au pays. Elle est persuadée qu’ils ne tarderont pas à apporter d’importantes contributions à l’économie canadienne.

Selon un sondage récent réalisé par le CFSO CFSO , les nouveaux arrivants de Hong Kong ont besoin, par ordre d'importance, de services en lien avec l’emploi (76,4 %), l'établissement (60 %), les loisirs et les services communautaires (46,3 %) et la langue (38 %).

Le Community Family Services of Ontario (CFSO) . Photo : Radio-Canada / CFSO website

Briser des tabous traditionnels chinois

Née à Hong Kong, Anna Wong y a fait ses études secondaires avant d’être admise dans une université canadienne dans les années 1990. Elle a d’abord étudié les médias et relations publiques, puis s’est spécialisée en orthophonie.

J’avais travaillé dans des entreprises privées, dans le milieu académique et dans la fonction publique. Comparé à ces secteurs, le travail communautaire est moins payant et plus ardu, mais il est aussi plus important. Une citation de Anna Wong, directrice générale du Community Family Services of Ontario

Lorsque Anna Wong est devenue directrice générale en 2016, elle a cherché d’abord à briser les tabous et la stigmatisation liés à la santé mentale et aux conflits familiaux.

Anne Wong se rappelle qu'à l'époque, le CFSO CFSO n’avait même pas d'enseigne à l’entrée de l'établissement. Il se faisait discret dans la communauté au lieu de se promouvoir pour ne pas causer de l’embarras à ceux qui venaient y demander de l'aide, car ils risquaient d’être soupçonnés d’avoir une maladie mentale ou d’avoir battu leur femme. Mais si vous n’êtes pas capables d’offrir ces services ouvertement, comment pouvez-vous convaincre la communauté de l'importance de prévenir la violence familiale ou encourager quelqu’un à prendre rendez-vous avec un psychiatre?

Elle estime que les changements les plus importants depuis son arrivée au CFSO CFSO sont la promotion des services, l’adaptation de différentes approches et l’attraction de la jeune génération.

J’ai appris beaucoup de choses des jeunes. Par exemple, certains projets actuels du CFSO viennent des idées de mes jeunes hongkongais. Mon objectif est de faire du CFSO une communauté où les gens que nous avons aidés reviennent aider les autres, de sorte que l’organisme se développe de façon durable. Une citation de Anna Wong, directrice générale du Community Family Services of Ontario

Note : ce reportage est également disponible en chinois traditionnel et en chinois simplifié et a été traduit en français par Wei Wu.