[Entrevue] « Vaincre sa peur » de manifester au Canada en solidarité avec les Chinois

Le président de l’assemblée, Wester Yang, n’a que 22 ans. Lors d’une entrevue accordée à Radio Canada International (RCI), il a raconté sa première manifestation devant un consulat chinois en 2019, une expérience qu’il partage souvent avec les autres.

J’avais terriblement peur. J’ai porté des lunettes noires, un masque, une perruque et un chapeau. Bien qu’il faisait très chaud, j’ai même mis un manteau en duvet sous ma veste pour paraître plus corpulent. Je raconte souvent cette expérience pour encourager les gens à ne pas avoir trop peur. La participation à une manifestation ne vous apportera pas nécessairement des problèmes. Une citation de Wester Yang, président de l’Assemblée des citoyens

Wester Yang souligne que les étudiants qui participent aux manifestations en Chine se trouvent dans une situation plus dangereuse que la sienne. La peur s’est dissipée lorsque les étudiants en Chine sont descendus dans la rue et ont fait face à la répression.

Couper les liens pour protéger sa famille

Wester Yang considère que son parcours personnel a peu de valeur médiatique. Il n’y a pas de revirement dramatique, ma vie est assez simple , dit-il.

Il est né dans une famille de fonctionnaires. Souhaitant qu’il choisisse le même métier, ses parents ont cherché dès son enfance à l’intéresser aux problèmes sociaux.

Quand il vient étudier au Canada, il décide de se spécialiser en droit. Mais les études et la vie au Canada lui ouvrent les yeux sur la rigidité et la corruption du système chinois. Secoué, il se rend compte qu’il ne sauvera pas la Chine en entrant dans la fonction publique.

Au moment où Wester Yang commence à prendre part à des activités pro-démocratiques, il se désabonne de Wechat [une application mobile de messagerie textuelle et vocale très populaire en Chine, indispensable pour la communication entre les étudiants chinois d’outre-mer et leurs familles, NDLR] pour éviter la communication avec ses parents. J’ai pris l’initiative de couper les liens avec eux dans l’espoir de leur épargner non seulement de l’inquiétude, mais aussi du harcèlement de la part du gouvernement chinois, explique-t-il.

Les petits roses et les dissidents

Beaucoup ont l’impression que les petits roses [les jeunes nationalistes qui défendent volontiers le gouvernement chinois, NDLR] représentent un pourcentage élevé de la nouvelle génération des étudiants chinois à l'étranger. Wester Yang estime toutefois qu’ils ne sont pas nombreux, tout comme les dissidents, car la plupart des gens espèrent mener une vie tranquille et normale.

Pourtant, l’aspect sombre de la société chinoise s’est étalé sous les yeux du monde entier en raison de la politique de zéro COVID de Xi Jinping au cours des trois dernières années. Les dissidents, qui étaient dispersés auparavant, se sont organisés et représentent maintenant une force.

Wester Yang prend comme exemple le changement d'attitude de certains jeunes étudiants chinois issus de familles riches. En 2019, ils ont défilé au volant de leurs voitures de luxe pour perturber les manifestations en soutien aux Hongkongais à Toronto. Mais au cours des manifestations des dernières semaines, des jeunes Chinois riches se sont encore présentés, toujours en klaxonnant, mais cette fois, ils tenaient des feuilles blanches, certains ont même scandé les slogans avec nous.

Deux générations de dissidents

Wester Yang se dit reconnaissant envers ses prédécesseurs de Toronto, qui l'ont beaucoup aidé et soutenu.

Comparant les dissidents de la génération précédente avec les jeunes manifestants de la révolution des feuilles blanches , Wester Yang croit que ceux-ci embrassent naturellement les idées progressistes .

Le mouvement des étudiants ne peut pas exister sans discuter de sujets tels que l’égalité des minorités et le féminisme. On entend clairement les revendications des féministes et des minorités sexuelles dans le mouvement actuel, surtout dans un pays relativement progressiste comme le Canada. Une citation de Wester Yang, président de l’Assemblée des citoyens

Objectifs à l’avenir

Établir la démocratie et l’état de droit en Chine, c’est l’objectif pour lequel Wester Yang se dispose à travailler pour les décennies à venir. À court terme, il a pour but d’unir les étudiants chinois à l'étranger et de créer leur propre communauté.

La politique zéro COVID touche à sa fin en Chine. Mais Wester Yang, persuadé que le système politique d’un seul parti constitue le vrai problème de la Chine, n’a pas l’intention d’arrêter. Les manifestations ne font que commencer.

Note : ce reportage est également disponible en chinois traditionnel et en chinois simplifié et a été traduit en français par Wei Wu.