[Reportage] De Montréal à Doha pour appuyer les Lions de l’Atlas

Le Montréalais Jawad Mesnaoui est né au Maroc. Rejoint à Doha, la capitale du Qatar, pour une entrevue accordée à Radio Canada International (RCI) au moyen des médias sociaux, il explique qu'il a acheté des billets dès leur mise en vente en ligne pour les matchs du Maroc contre la Croatie, la Belgique et le Canada [des rencontres toutes disputées lors du premier tour], en plus d’un billet pour les huitièmes de finale. Mais il les a rapidement revendus car il a dû annuler son voyage pour des raisons personnelles.

J'ai prié Dieu pour que le Maroc se qualifie pour les huitièmes de finale, et les Lions de l’Atlas l’ont fait [le Maroc a terminé premier de son groupe au premier tour] , a expliqué le coiffeur de 26 ans natif de Casablanca.

Dès que son pays natal s’est qualifié pour les quarts de finale, M. Mesnaoui n’a pas pu retenir son désir d’aller à Doha.

Avec un de mes amis, nous avons eu du mal à trouver des billets pour le match de quart de finale [où le Maroc et le Portugal se sont affrontés], mais nous avons finalement réussi. Une citation de Jawad Mesnaoui, supporteur montréalais d'origine marocaine

Le Montréalais Jawad Mesnaoui exhibe fièrement le drapeau de son pays natal, le Maroc, à la Coupe du monde de soccer 2022 au Qatar. Photo : Gracieuseté : Jawad Mesnaoui

Jawad Mesnaoui ajoute que les prix des billets et de l’hébergement n’étaient pas abordables, mais que ça valait le coup, c’est la Coupe du monde!

Il souligne aussi qu’il y avait beaucoup de solidarité entre les supporteurs des différentes équipes et que l’ambiance était à la fête après les matchs, notamment au souk Waqif, au centre de Doha.

Il ajoute qu'il a rencontré des partisans d'origine maghrébine venus du Canada, mais la majorité des Maghrébins présents sur place sont venus du Maghreb, d'Europe et des pays du Golfe.

Il y avait beaucoup de Marocains et d'Algériens et nous avons fêté ensemble dans une super ambiance.

Le Maroc en demi-finale

Ce n'était pas le premier voyage de Jawad Mesnaoui au Qatar. Il y était déjà allé il y a un an pour assister à un match entre le Maroc et l'Algérie en quarts de finale de la Coupe arabe des nations en 2021.

La qualité des nouveaux stades de soccer dans ce riche petit émirat l’avait alors convaincu que l’équipe nationale marocaine pourrait aller loin si elle jouait dans les mêmes conditions.

L'équipe nationale marocaine joue bien contre des équipes fortes si la qualité du terrain de soccer est bonne, selon M. Mesnaoui. Nous galérons beaucoup lors de nos matches en Afrique , a-t-il ajouté, faisant référence aux terrains de moindre qualité sur le continent africain.

Je me suis dit qu'avec ces installations qataries, ce nouvel entraîneur [Walid Regragui] et cette nouvelle génération de joueurs marocains, nous aurons un grand succès lors de cette Coupe du monde. Une citation de Jawad Mesnaoui, supporteur montréalais d'origine marocaine

Après la victoire du Maroc contre la Belgique, M. Mesnaoui était convaincu que les Lions de l’Atlas iraient plus loin que les huitièmes de finale.

À ce moment-là, il ne pensait pas que son équipe favorite serait dans le Carré d'or de la Coupe du monde. Mais, malheureusement pour lui, l’équipe marocaine s'est inclinée par deux buts à zéro face à l'équipe française mercredi dernier au stade Al-Bayt.

La famille montréalaise Mayati, d'origine marocaine, a séjourné à Doha pour assister aux matchs des Lions de l'Atlas. Photo : Gracieuseté : Idriss Mayati

La famille d’Idriss Mayati

Idriss Mayati est lui aussi d'origine marocaine et a élu domicile à Montréal. Il s'est envolé pour Doha avec sa femme, leur fils Chadi et leur fille Chirine. Ces deux derniers pratiquent le soccer.

Chadi Mayati a obtenu une bourse pour l’université Florida Atlantic (FAU), ce qui lui a permis de jouer dans l’équipe de soccer de cette université américaine.

Il avait participé à trois camps de l’équipe marocaine des moins de 20 ans (U-20). Il a été nominé pour jouer avec cette équipe de 36 joueurs jusqu’en janvier 2023.

Il espère être appelé après cette date pour rejoindre l’équipe des moins de 23 ans (U-23).

Quant à sa sœur Chirine, elle a été invitée au camp de l'équipe féminine marocaine de soccer des moins de 17 ans (U-17). Elle joue actuellement pour l'équipe québécoise FC Laval.

Le Montréalais Idriss Mayati était présent au stade Al-Thumama à Doha pour le match entre son pays d'origine, le Maroc, et son pays d'adoption, le Canada lors du premier tour. Photo : Gracieuseté : Idriss Mayati

Dans une entrevue accordée à Radio Canada International RCI après le retour de la famille à Montréal, Idriss Mayati explique que lorsqu’il a décidé d’aller au Qatar, il était confiant que l’équipe marocaine allait gagner au moins un match , mais ne s’attendait pas à tout ce cheminement de la part des Lions de l’Atlas.

Pour cette raison, et aussi afin de ne pas perturber les études de ses deux enfants, le Canado-Marocain a acheté des billets pour le premier tour seulement.

Et c’est de Montréal que cet ancien joueur de soccer a suivi les matchs entre le Maroc et l'Espagne en huitièmes de finale, contre le Portugal en quarts de finale et contre les Bleus en demi-finale.

Quant au match entre le Canada et le Maroc au premier tour, M. Mayati dit que lui et sa famille n’ont eu aucune difficulté à choisir leur camp.

Comme le Canada ne s’est pas qualifié après deux défaites [contre la Belgique et la Croatie], le match contre le Maroc n'était pas décisif pour les Canadiens. Nous n’avons donc pas eu de problème à soutenir le Maroc. Une citation de Idriss Mayati, Montréalais d’origine marocaine

Note : ce reportage est également disponible en arabe et a été traduit en français par Fadi Harouny.