[Reportage] Disparition d’Eduardo Malpica : famille et amis demandent des réponses

Il semble que la (seule?) piste actuelle de recherche (fondée sur le témoignage d’une seule personne qui l’aurait aperçu le samedi 26 novembre) stagne depuis plus d’une semaine. Une citation de Extrait de la lettre adressée à la police de la ville de Trois-Rivières

[Comme cette piste ne semble pas donner de résultats,] nous ne pouvons faire autrement que de nous questionner sur les autres témoignages de la soirée au Café-Bar Le Zénob, qui sont suffisamment graves pour envisager la possibilité qu’un acte criminel y ait été commis , disent les signataires dans la lettre.

En entrevue avec Radio Canada International (RCI), le capitaine Carl-Olivier Dubé affirme que tout est analysé.

Ce que je peux dire pour rassurer, c'est que, pour le moment, aucune thèse n'a été écartée. Toutes les théories ou hypothèses ont été étudiées et notre travail doit être sans œillères, en gardant une vision très large de l'ensemble du dossier. Une citation de Carl-Olivier Dubé, capitaine de la Division des enquêtes policières de Trois-Rivières

La lettre indique que les signataires souhaitent également souligner que la situation va au-delà d'une tragédie humaine et soulève des questions plus larges pour toute la communauté.

Nous ne savons toujours pas ce qui s’est passé, mais nous sommes convaincus que n’importe lequel d’entre nous aurait pu être à la place d’Eduardo. Une citation de Extrait de la lettre adressée à la police de la ville de Trois-Rivières

Capture d'écran de la lettre envoyée à la police de Trois-Rivières concernant la disparition d'Eduardo Malpica. Photo : Captura de pantalla / Google

Depuis sa disparition, des dizaines de personnes se sont mobilisés à Montréal et à Trois-Rivières, la ville où Eduardo Malpica a été vu pour la dernière fois, ce qui, selon la lettre, montre qu’Eduardo est une personne très appréciée dans la communauté, à Trois-Rivières et à Montréal, après son arrivée au Québec en 1995 .

Que ce soit dans le cadre de ses études, de son travail ou de son implication en faveur de la justice sociale et des droits humains. Eduardo est une personne sociale et responsable qui ne se met pas tous les jours dans des situations à risque , indique le document.

Dans la lettre, il y a aussi une série de questions adressées aux policiers sur les mesures et stratégies de recherche et de sauvetage dont disposent les autorités pour retrouver Eduardo Malpica.

La police de Trois-Rivières dit qu'à ce stade de l'enquête aucune hypothèse n'a été écartée. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Le capitaine Carl-Olivier Dubé a confirmé à Radio Canada International RCI qu'il y a effectivement eu une altercation à l'intérieur du bar.

[Quant à la possibilité qu’Eduardo Malpica ait été victime d’un crime,] cette hypothèse, comme toutes les autres, que M. Malpica soit parti volontairement ou non, est analysée à ce stade de l'enquête, sur la base des faits dont nous disposons et de ce que nous avons entendu. Une citation de Carl-Olivier Dubé, de la Division des enquêtes policières de Trois-Rivières

Le détective a souligné l’importance que toutes les personnes ayant des informations sur ce fait contactent la police, afin que nous puissions les rencontrer et qu’elles nous aident à voir les choses plus clairement .

Les soupçons qu’Eduardo Malpica souffre d'un problème de santé mentale, auquel cas sa disparition ne résulterait pas d'une décision éclairée et rationnelle , sont également évoqués. Pourquoi ne pas déployer tous les moyens possibles pour le retrouver? Pourquoi le traiter comme un citoyen de seconde zone et laisser sa famille et ses amis passer le mot et le chercher partout au Québec? souligne la lettre.

Le capitaine Dubé dit comprendre les questions, mais explique qu'à ce stade de l'enquête, il ne peut confirmer quelle thèse est priorisée.

Depuis des jours, des groupes de connaissances et de bénévoles distribuent et affichent de nombreux avis de disparition dans les rues de Trois-Rivières et de Montréal. Photo : Radio-Canada

En conclusion, la lettre adressée à la police et signée par près de 5000 personnes indique que l’objectif est de demander des réponses sur les stratégies d'enquête, car l’affaire a des répercussions pour de nombreuses personnes.

Il est également mentionné que la disparition d’Eduardo Malpica soulève de nombreuses questions qui demeurent sans réponse pour la communauté latino-américaine, les nouveaux arrivants, les minorités et ceux qui défendent la justice sociale ou travaillent avec des personnes qui ont choisi le Québec comme communauté d’accueil.

Le temps presse pour trouver Eduardo et obtenir des réponses, et jusque-là, toute la communauté est profondément inquiète et perplexe.

De son côté, le capitaine Dubé veut envoyer un message pour assurer la population des intentions de la police. Il est conscient que la police ne travaille pas avec les citoyens dans certains pays latino-américains.

C'est pourquoi j’aimerais dire que nous sommes là pour travailler avec les gens, pour leur sécurité. Je ne pense pas qu’on puisse comparer le contexte avec les pays du Sud. Nous sommes ici pour essayer de trouver [Eduardo Malpica] dans la meilleure santé possible et offrir tout le soutien possible à la famille. Une citation de Carl-Olivier Dubé, capitaine de la Division des enquêtes policières de Trois-Rivières

Note : ce reportage est également disponible en espagnol