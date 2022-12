[Reportage] Les autochtones du Brésil demandent la protection de l’Amazonie

Situé dans l’État de Pará, le projet implique un investissement total de 1220 millions de reais brésiliens (312 821 millions de dollars canadiens) et, selon l'entreprise, cela représente une opportunité de diversification économique pour la région.

Pour les agences environnementales et les nations autochtones de la région, cette initiative est une mauvaise idée, qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la région et le monde.

Agrandir l’image (nouvelle fenêtre) Localisation du projet Volta Grande de la société minière canadienne Belo Sun Mining Corp. Photo : Belo Sun Mining Corp.

Dans un entretien avec Radio Canada International (RCI), Dinamam Tuxá, coordonnateur exécutif de l'Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Association des peuples autochtones du Brésil, ou APIB), explique qu'en raison de la construction d'un barrage hydroélectrique, la région de la Volta Grande sur le fleuve Xingu, en pleine Amazonie brésilienne, a subi un grand impact environnemental ces dernières années.

Selon des experts, le barrage hydroélectrique de Belo Monte, à 10 km du site où la compagnie minière canadienne compte s'installer, a détruit des communautés et des modes de vie traditionnels, et a endommagé l'écosystème aquatique du Xingu, qui comprend des espèces uniques de poissons et de tortues.

Dinamam Tuxá dit qu'il y a beaucoup d'inquiétude car la mine canadienne sera un autre projet sur un fleuve très important pour les Brésiliens.

Nous sommes également préoccupés par les gens et l'impact que ce projet aura sur les communautés locales, en particulier les communautés riveraines et autochtones. Ils subissent déjà l'impact de Belo Monte et de l'exploitation minière illégale. Une citation de Dinamam Tuxá, coordonnateur exécutif de l' Articulação dos Povos Indígenas do Brasil

L'activiste dénonce que ces communautés vont vivre les conséquences de la présence d'une autre grande compagnie qui sera la plus grande entreprise minière à ciel ouvert au monde.

Dinamam Tuxá, coordonateur exécutif de l'Association des peuples autochtones du Brésil (APIB). Photo : Autre banques d'images / Paloma Martinez-Mendez

Pour les organisations environnementales, la principale préoccupation est l'utilisation de substances toxiques pour le traitement de l'or au milieu de la jungle amazonienne.

Au cours de l'événement, les représentants d'Amazon Watch ont partagé les résultats d'un rapport détaillé (nouvelle fenêtre) sur les impacts juridiques, sociaux et environnementaux du projet minier. La filiale canadienne de Mining Watch, représentée, entre autres, par Viviana Herrera, était également présente.

Originaire de la Colombie, Viviana Herrera travaille comme coordinatrice pour l’Amérique latine de Mining Watch Canada. Photo : Autre banques d'images / Paloma Martinez-Mendez

Originaire de Colombie, Viviana Herrera vit au Canada depuis 20 ans, d'abord à Vancouver et maintenant à Montréal. Depuis son arrivée, elle s'implique dans les questions de justice sociale, notamment en relation avec l'extractivisme, soutenant les communautés touchées par les grandes centrales hydroélectriques en Amazonie.

Elle a notamment travaillé en Bolivie pendant quatre ans dans des communautés autochtones.

Pour cette diplômée en relations internationales, il est essentiel d'essayer de rendre visibles des situations comme celles-ci.

Il existe des barrières linguistiques et culturelles et il y a un manque de ponts entre le Sud global et le Nord global. Et parfois, l'information n'arrive pas aux oreilles de la société civile canadienne. Une citation de Viviana Herrera, coordinatrice pour l'Amérique latine de Mining Watch Canada

Le panel auquel ont participé des représentants autochtones brésiliens et des groupes environnementaux a été organisé en marge de la COP15 par le Collectif de Montréal COP15. Photo : Autre banques d'images / Paloma Martinez-Mendez

Les mythes qui existent au sujet de l'exploitation minière canadienne sont un autre des obstacles observés par Viviana Herrera. Selon elle, le gouvernement canadien a communiqué une idée de ce secteur comme s'il était plus responsable, plus éthique et plus respectueux des droits humains des peuples autochtones.

Lorsqu'une compagnie minière canadienne arrive dans un pays comme le Brésil, elle crée l'image qu'elle ne violera pas autant de droits que les autres. Mais les communautés avec lesquelles nous collaborons nous disent que l'exploitation minière responsable n'existe pas. Une citation de Viviana Herrera, coordinatrice pour l'Amérique latine de Mining Watch Canada

D’autres représentants de la délégation autochtone brésilienne : Puyr Tembé, Cris Pankararu, Joziléia Kaingang et Gasparini Kaingang. Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

Dinamam Tuxá dit qu'une autre des grandes préoccupations de l'association autochtone qu'il représente est que le Congrès brésilien subit des pressions pour autoriser le projet minier de Belo Sun en territoire autochtone.

Par conséquent, il appelle les citoyens canadiens à s'éduquer et à exiger que les entreprises de leur pays soient tenues de rendre des comptes et responsables.

Ils doivent exiger des garanties du gouvernement canadien que ces entreprises ne s'établiront pas dans des zones à grande biodiversité ou dans des zones autochtones où elles auront un impact important, non seulement sur les peuples autochtones, mais aussi sur le monde. Une citation de Dinamam Tuxá, coordonnateur exécutif de l' Articulação dos Povos Indígenas do Brasil

Des autochtones brésiliens de diverses ethnies forment un cercle avec des messages écrits en portugais : « L'Amazonie est autochtone, São Paulo est une terre autochtone, assez de violence », lors d'une manifestation à São Paulo, le dimanche 4 septembre 2022. Photo : Associated Press / Andre Penner

Selon cet activiste, le gouvernement brésilien et le gouvernement canadien en particulier doivent créer un mécanisme pour traquer la criminalité des entreprises en ce qui concerne l'exploitation minière.

Ainsi, il sera possible d'exiger de ceux qui investissent une attitude sociale et environnementale qui ne favorise pas cette chaîne de destruction, puisque nous en ressentons les impacts chez nous, dans les villages. Mais ce sera global à moyen et long terme , conclut Dinamam Tuxá.

La société Belo Sun indique dans son document de présentation du projet que les communautés autochtones, sans indiquer lesquelles, ont conclu et approuvé l'étude du projet en novembre 2021. Il en va de même pour la FUNAI (Fundação Nacional do Índio), un organe du gouvernement brésilien.

Note : ce reportage est également disponible en espagnol