Une famille salvadorienne célèbre 15 ans de vie au Canada

Roque Córdova est arrivé au Canada en provenance du Salvador le 21 janvier 2006, en plein hiver. Il est arrivé la valise remplie d’espoir et des bonnes intentions pour améliorer les conditions de vie de sa famille, qui était restée dans leur pays de l'Amérique centrale.

L'entreprise Maple Leaf m'a fait venir au Canada. On m'a recommandé de bien me comporter afin que les papiers [d’immigration] soient prêts le plus tôt possible. Et j’ai réussi. Un an après, j’ai eu la résidence permanente et deux ans plus tard, j'ai été capable de faire venir mes filles et leur mère. Une citation de Roque Córdova

Le Canado-Salvadorien Roque Córdova à Vancouver, en Colombie-Britannique, où il vit depuis quatre ans. Avant cela, il a vécu à Brandon, au Manitoba, pendant plus de 10 ans. Photo : Radio-Canada / Paloma Martínez Méndez

Après avoir travaillé pendant plusieurs années pour Maple Leaf au Manitoba et dans la construction des ponts en Alberta, le citoyen canadien d'origine salvadorienne est aujourd’hui menuisier à temps plein en Colombie-Britannique.

Il travaille aussi à temps partiel dans une entreprise de nettoyage pour avoir plus d’argent et être à l'aise , dit-il.

Je travaille 14 heures par jour parce qu'à Vancouver, le loyer est très cher, tout est cher , assure Roque Córdova. Néanmoins, l’argent n’est pas le seul obstacle auquel il a dû faire face.

Parfois, ils n’aiment pas mon anglais pour quelque raison. Il y a aussi des gens racistes. Au début c'était assez difficile, mais ensuite, grâce au soccer, j’ai rencontré des amis, je me suis intégré et j’ai commencé à apprendre l’anglais. Je remercie Dieu et les gens qui nous ont donné un coupe de main au Canada, parce que, comme je dis toujours : "Ça n’a pas été facile, mais tous les efforts en valent la peine". Une citation de Roque Córdova

Le défi de la distance

Sorina Córdova Cartagena est arrivée au Canada à l'âge de 13 ans. Photo : Radio-Canada / Paloma Martinez-Mendez

Pour Sorina Lourdes Córdova, une des trois filles de Roque, vivre au Canada représente la possibilité d’exercer un métier qu’elle aime et de pouvoir voyager.

La jeune femme, aujourd'hui âgée de 27 ans, est arrivée au Canada à l'âge de 13 ans. Elle est infirmière depuis 10 ans.

Les expériences d’immigration de Sorina, bien que différentes de celles de ses parents, ont été marquées par une grande nostalgie pour les personnes importantes qu’elle a laissées dans son pays d’origine.

La chose la plus difficile a été de quitter la mère de ma mère, parce que nous avons grandi avec elle. Il y a quatre ans, elle est morte. Et grâce à elle, nous sommes qui nous sommes aujourd’hui. Nous ne pourrions pas être qui nous sommes sans les choses que les grand-parents nous inculquent. Et bien, nous sommes ici, nous sommes forts et nous avançons. Une citation de Sorina Lourdes Córdova

Pourtant, le Canada est l’un des meilleurs pays du monde pour Sorina, car il offre de nombreuses opportunités.

Le froid, un autre défi

Depuis son arrivée en 2008, Ana Rosario Cartagena a travaillé dans des usines de production de viande et de jambon. Photo : Radio-Canada / Paloma Martinez-Mendez

Le froid canadien occupe une place particulière dans l’imaginaire collectif. L'imaginer est une chose, mais l'expérimenter personnellement en est une autre.

Pour les nouveaux arrivants, l'hiver au Canada peut être un gros défi. Trouver des vêtements et des chaussures adaptés, ce qui coûte généralement quelque chose, fait partie des difficultés, mais le plus important est d'apprendre à connaître le froid, à le comprendre et à en tirer parti.

Pour Ana Rosario Cartagena, le froid a eu une part importante dans son processus d'intégration au Canada.

Il fait très froid au Canada, mais nous nous sommes adaptés, car ce climat glacial n’est pas facile, a dit la Canado-Salvadorienne qui, en plus du froid de l’hiver, a aussi été exposée à de basses températures pendants des années dans l’entreprise de manutention de viande où elle travaille.

Je travaille maintenant dans une zone chaude, dans la zone d’emballage, où le porc est abattu. Auparavant, j'étais dans la zone froide, mais j'ai eu une blessure là-bas et à cause de cela, ils m'ont envoyé dans la zone chaude. Une citation de Ana Rosario Cartagena

Son travail est dur et répétitif, et c'est celui qu'elle fait depuis son arrivée il y a plus de 15 ans.

Pourtant, cette mère de trois enfants et grand-mère de trois petits-enfants dit que c'est pour cela qu'elle est venue au Canada.

On vient ici pour travailler fort, car le Canada n'est pas comme les États-Unis. Ici, il y a environ six mois d'hiver et six mois d'été. Mais nous avons un travail stable, nous remercions Dieu que nous soyons bien. Nous devons travailler fort, parce que c'est à notre tour et ce n'est pas facile. Notre "petit pouce" nous manque, c'est-à-dire le Salvador. Une citation de Ana Rosario Cartagena

Le Salvador est le troisième pays d'Amérique latine avec le plus de ressortissants au Canada. Sur cette photo, la bénévole Elcira Cordova, originaire du Guatemala, s'entretient avec un nouvel arrivant salvadorien à Moisson Winnipeg, au Manitoba. Photo : Radio-Canada / cg

Après les Mexicains et les Colombiens, les Salvadoriens représentent le troisième plus grand groupe de Latino-Américains au Canada.

Note : ce reportage est également disponible en espagnol