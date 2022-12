[Entrevue] « Professeur Li », la figure mythique qui documente les manifestations chinoises sur Twitter

Son pseudonyme sur Twitter se traduit librement par Professeur Li n’est pas ton professeur . Depuis le début de la révolution des feuilles blanches , ou révolution A4 [l'utilisation de feuilles de papier vierge lors des manifestations symbolise la censure, NDLR] en Chine, son compte @whyyoutouzhele est rapidement devenu un centre de collecte de vidéos, d'images et d'enregistrements audio envoyés par les manifestants chinois pour contourner la censure. En deux semaines, il a dépassé les 800 000 abonnés et ce nombre ne cesse d'augmenter.

Radio Canada International (RCI) l’a interviewé par visioconférence [Li vit et étudie la peinture en Italie maintenant. NDLR]. À noter qu'il ne révèle que son nom de famille pour se protéger.

Question : Certains disent que vous seul avez battu tous les grands médias internationaux, qu’en pensez-vous?

Réponse : Je pense qu’ils m’ont surestimé. Les médias traditionnels ont besoin de temps pour vérifier les informations et pour fournir des reportages plus approfondis. Et moi, qui suis plus flexible en tant que self-media , je peux publier une image ou une vidéo tel quel. En même temps, les gens me font beaucoup confiance pour m’envoyer leurs matériels. Je ne m’y attendais pas, mais je me trouve très chanceux.

C’est avec la manifestation à Foxconn que j’ai commencé à collecter les informations sur cette révolution. Les ouvriers sont des jeunes gens qui savent très bien comment utiliser les médias sociaux. Ils lançaient des pierres aux policiers tout en filmant le conflit. Des utilisateurs de Twitter parmi eux m’ont envoyé des vidéos. Cette journée-là, je n’ai dormi que trois heures.

Auparavant, mon compte était très personnel. J’y publiais mes propres commentaires et des railleries. Mais à partir de la manifestation de Foxconn, j’ai adopté un style plus objectif.

Quand les résidents d’Urumqi sont descendus dans la rue, je me suis rendu compte que la situation était devenue très grave. J’ai pris la décision à ce moment-là de prendre note de ce qui se passe de façon objective, ponctuelle et précise. Je crois qu’il manquait un compte comme le mien dans la communauté des utilisateurs chinois de Twitter, un compte qui documente simplement et transmet les informations vers l’extérieur.

Mon compte est une chronique authentique. À l’avenir, si quelqu’un veut connaître et étudier ces événements, il pourra y trouver des informations réelles. C’est un travail valable.

Maintenant pour beaucoup de monde, mon compte est un espace de conservation, où ils retrouvent leurs vidéos éliminées par la censure chinoise.

Mais je n’ai aucune influence sur les événements. Les gens ne sont pas en mesure de m’envoyer leurs matériels sur-le-champ. Ils doivent d’abord se trouver en sécurité. Je transcris tout simplement ce qui se passe.

Beaucoup ont vu les vidéos que je publie sur mon compte. Mais ce qu’ils décident de faire après les avoir vues, c’est hors de mon contrôle.

Question : Est-ce que vous et votre famille vous sentez en danger ces jours-ci?

Réponse : Je sens surtout la pression. J’ai reçu des messages dès le début. Je ne sais pas d’où viennent ces gens-là, mais ils me font des menaces, déclarant qu’ils vont me dénoncer.

La police est allée interroger mes parents. Je sais que c’est devenu une grosse affaire. Beaucoup de gens sont en train de faire des recherches sur Professeur Li .

Bien sûr, ils ne sont pas encore venus cogner à ma porte et me menacer en personne. Mais après avoir lu tant de témoignages, je sens certainement la pression.

Le plus important pour le moment, c'est de ne pas me laisser démonter. Ce n’est pas encore fini. Beaucoup de gens ont besoin de ce compte, qui est mon souci principal. Pour moi-même, je ne suis pas très inquiet, je n’ai pas peur.

Question : Avez-vous un plan pour l’avenir?

Réponse : Honnêtement, non. je n’ai pas pensé à moi-même ou à mon avenir ni à ce qui arriverait à ma famille si je publiais telle ou telle information. Tout s’est passé si vite. Je n’ai pas eu le temps d’y penser.

Quand vous voyez les gens descendre dans la rue et crier ces slogans-là, vous vous demandez s'ils n’ont pas peur, de quoi avez-vous peur en tant que preneur de notes?

Je suis conscient que ma vie a été bouleversée. Auparavant, mon rêve de vie était simple. J’envisageais de retourner en Chine et d’enseigner la peinture à l'université. Maintenant, je ne sais plus où aller ni quoi faire à l’avenir. Il arrive que je me sente un peu frustré parce qu’il y a beaucoup de personnes influentes et de comptes qui parlent de cette révolution. Mais finalement, le poids du travail est tombé sur mes épaules.

Rétrospectivement, des personnes ont été choisies par l’histoire à certains moments donnés. Puisque j’en fais partie, je dois faire de mon mieux.

Note : une version longue de cette entrevue est également disponible en chinois traditionnel et en chinois simplifié. Elle a été traduite et éditée en français par Wei Wu.