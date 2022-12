[Entrevue] Salvador Chavajay, entre la musique classique et le rap en langue maya

En novembre, il a présenté son premier album, Chavahaze, dans lequel il rend hommage aux grands compositeurs classiques tels que Bach et Chopin, accompagné de paroles originales rappées en tz'utujil, sa langue maternelle, qui est l'une des 23 langues couramment parlés au Guatemala, où 80 % de la population parle encore une langue maya.

Le pianiste a eu l'occasion de jouer pour les Grands Ballets Canadiens, l'École supérieure de ballet et pour le Ballet Divertimento. Photo : RCI / Captura de pantalla - María Gabriela Aguzzi

Depuis son arrivée en sol canadien il y a un peu plus de quatre ans, Salvador Chavajay a réussi à poursuivre ses études avec Jean-François Latour, Maneli Pirzadeh et Suzanne Goyette, du Conservatoire de Montréal, et Felipe Verduro, de l'Université de Montréal. Il a également eu l'occasion de travailler avec les Grands Ballets Canadiens, l'École de ballet classique du Haut-Richelieu et l'École supérieure de ballet.

Radio Canada International (RCI) s'est entretenu avec le jeune musicien afin d'en apprendre davantage sur ce qui l'a inspiré à faire un album en tz'utujil et sur ses rêves pour l'avenir, où la musique continuera d'être présente.

Question : Vous avez étudié au Guatemala, au Costa Rica et en Italie. Pourquoi avez-vous choisi Québec comme destination?

Réponse : Je viens d'une ville, San Pedro La Laguna, qui est touristique. Là, j'ai commencé à jouer dans des restaurants le soir, puis dans un hôtel dont les propriétaires sont québécois. Un jour, ils m'ont demandé si je savais lire la musique et j'ai dit oui. La propriétaire, une chanteuse d'opéra, a été surprise de voir que je connaissais la musique, comme si elle n'y croyait pas parce que je venais d'une ville autochtone

C'est comme ça qu'à chaque fois qu'elle voyageait au Guatemala, elle m'appelait pour faire des concerts et j'étais très content. Lors d'une de ces visites, elle m'a dit qu'elle voulait m'aider, mais que ce n'était pas si facile d'obtenir un visa.

Ensuite, un client de l'hôtel m'a également proposé son aide. Ils cherchaient à me soutenir car je n'avais plus les ressources pour continuer à me développer en tant que musicien. Ce client m'a dit qu'il avait un ami professeur de piano en Italie et m'a mis en contact avec lui. Je suis allé en Italie et pendant que j'y étais, j'ai refait une demande de visa. Cette fois-là, je l'ai eu et c'est comme ça que je suis arrivé au Québec.

Question : Vous avez travaillé dès votre arrivée au Québec, mais pas seulement en tant que musicien…

Réponse : Je suis venu ici et j'ai commencé à faire beaucoup de choses sur le plan musical. D'abord avec une fondation qui travaille dans un hôpital pour enfants. Là, j'ai eu la chance de rencontrer une femme, Esther Péladeau. Quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit que j'étais pianiste, mais que je n'avais pas de piano. Elle m'a dit : Je vais t'en donner un . Et je ne me souviens pas exactement, mais je pense qu'elle a même payé pour le déménagement du piano, que je possède toujours.

J'ai aussi travaillé au Centre culturel de Beloeil, mais en été, j'ai également travaillé comme agriculteur biologique. Une de mes passions est l'agriculture biologique. C'est sain pour moi, parce que mes parents et mes grands-parents sont aussi agriculteurs. Je n'étais pas si stable [financièrement], je devais gagner ma vie.

J'ai appris le français sur le terrain, en l'écoutant. Je ne l'ai pas étudié. C'était difficile au début, je disais juste bonjour... Mais maintenant, je donne des entrevues en français. Je parle aussi italien.

Question : Comment avez-vous trouvé l'inspiration pour réaliser cet album en tz'utujil mêlant rap et musique classique?

Réponse : Avec la pandémie, j'ai perdu tout ce que j'avais fait. J'avais un ami, un musicien, à Sherbrooke, et je lui ai parlé de mon idée d'album. Nous avons enregistré chez lui, dans un studio maison, mais c'était très bon. Il y a environ deux ans, nous avons enregistré la première chanson. Je l'ai fait vraiment de façon expérimentale. Nous avons ensuite présenté le projet au Conseil des arts du Canada, mais je n'aurais jamais imaginé que nous allions obtenir la subvention. Quand je planifie beaucoup, ça ne marche pas pour moi. J'avais déjà oublié ça. J'ai reçu un appel pour me dire qu'ils allaient nous accorder la subvention et c'est là que je me suis senti nerveux, parce que c'est devenu un engagement.

Je ne suis pas rappeur. Je suis musicien. Mais il y a quelque temps, un ami du Guatemala, le Dr Nativo, m'a invité à participer à son album et le producteur lui a dit qu'il lui manquait un rappeur. Il m'a invité à le faire et j'ai répondu que le rap n'était pas mon domaine... je veux dire, ce n'est pas ce que j'étudie depuis mon enfance. J'ai la musique dans le sang, oui, mais pas de ce genre. Je l'ai finalement fait juste pour essayer et le producteur a dit : Woooow, on garde ça. Et c'est comme ça qu'on a découvert que j'avais un petit talent pour le rap (rires).

Note : une version longue de cette entrevue est également disponible en espagnol