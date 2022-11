[Reportage] Vieillir chez soi avec des soins à domicile

Avec un système de santé de plus en plus surchargé ces dernières années, le gouvernement fédéral et les gériatres commencent à encourager la population canadienne à vieillir chez soi . Tout en réclamant l'amélioration des soins à domicile, de plus en plus d’organisations communautaires s’engagent à aider davantage les personnes âgées et à leur créer un environnement favorable pour rester à la maison.

Lisa MacFarlane enseigne les soins infirmiers au Nova Career Centre, un établissement de formation professionnelle à Châteaugay. Lors d’une entrevue accordée à Radio Canada International (RCI), elle rappelle qu’au Québec, si un patient a besoin du service gratuit de soins à domicile, sa famille peut communiquer avec son médecin de famille et le Centre local de services communautaires CLSC (un centre de santé et services sociaux, NDLR) de sa région.

Lisa MacFarlane (à droite) et sa collègue Anita Montreuil dans le laboratoire de soins infirmiers de Nova Career Centre, où elles enseignent le cours de soins infirmiers. Photo : Beijia Lin

Le cours de soins infirmiers enseigné par Lisa MacFarlane et sa collègue Anita Montreuil est offert de soir à Châteauguay, et pendant la journée au centre de formation à Ormstown, une municipalité avoisinante. Cet arrangement facilite la formation, d'une durée de 9 mois, des étudiants adultes.

Les deux enseignantes ont terminé une session à la fin de septembre dernier. La prochaine session commencera le 23 janvier 2023.

Non sans fierté, Anita Montreuil déclare que trois de leurs étudiants ont trouvé un emploi dans la semaine suivant la fin du cours. Avec la pénurie d’infirmières et le vieillissement de la population, la demande des services de soins augmente rapidement.

Des nouveaux arrivants se trouvent dans la classe de Lisa MacFarlane et d’Anita Montreuil. Elles ont déjà eu des étudiants qui parlent ukrainien, arabe ou chinois. Il est important que le personnel soignant soit de différentes origines ethniques, car les immigrants âgés et les patients qui ne maîtrisent ni l’anglais ni le français ont besoin de services dans leur langue maternelle.

Respectivement infirmière et infirmière auxiliaire pendant de nombreuses années, Anita Montreuil et Lisa MacFarlane sont persuadées qu’Il faut absolument avoir de l’empathie pour travailler dans ce domaine.

Les organismes communautaires bénévoles de Châteauguay, où se trouve le Nova Career Centre, offrent également de l’aide à domicile aux personnes âgées. Le Centre d’action bénévole du grand Châteauguay a récemment distribué son nouveau Bottin de Ressources, qui fournit de l’information sur divers services communautaires offerts aux personnes de l'âge d’or, allant du transport local à la santé mentale aux soins à domicile.

Siu Ping Lee (à droite) avec une de ses patientes autochtones à Kahnawake. Photo : Siu Ping Lee

Siu Ping Lee, infirmière à la retraite et résidente de longue date de Châteauguay, est une des bénévoles dévoués. Originaire de Hong Kong, elle a immigré au Canada avec sa famille dans les années 1970. Elle a successivement travaillé à l’Hôpital général de Montréal, puis à l’Hôpital Royal Victoria et à l’hôpital de Kahnawake pendant de nombreuses années. Infirmière responsable des soins de jour des personnes âgées à Kahnawake, elle a beaucoup d'expérience dans le domaine.

Siu Ping Lee fait tout le temps du bénévolat depuis son départ à la retraite. En plus de faire du tricot et d'organiser des fêtes d’anniversaire pour des personnes de l’âge d’or, elle rend également visite aux personnes âgées vivant seules, mettant à profit son expérience comme infirmière. Ses visites régulières sont très appréciées.

Les visites régulières de Siu Ping Lee (à gauche) sont très appréciées. Photo : Siu Ping Lee

Vu la pénurie grave de personnel dans les réseaux de la santé du Canada, Mme Lee considère que les soins à domicile, qui incitent les aînés à rester à la maison, sont une solution avantageuse à la fois pour les personnes âgées et pour le réseau de la santé.

De nombreux gériatres canadiens sont du même avis.

Le Dr Samir Sinha, gériatre canadien réputé, dirige présentement des recherches sur la stratégie de soins gériatriques pour le National Institute on Ageing National Institute on Ageing . Il souligne que les soins à domicile doivent être considérés comme une partie importante du système de santé. Le gériatre critique avec franchise les politiciens fédéraux et provinciaux qui, selon lui, décident du financement des soins à domicile en fonction de leurs besoins politiques immédiats.

Toutes les provinces canadiennes se vantent de leur investissement dans les foyers de soins de longue durée. Pourtant, c’est une démarche onéreuse et peu efficace, telle que démontrée par le taux de mortalité élevé et autres failles de gestion dans les foyers de soins de longue durée à travers le Canada pendant la pandémie.

En prenant l’exemple de l’Ontario, le Dr Sinha explique que le coût des soins à domicile s'élève à environ 100 $ par jour, alors qu'un séjour en foyer de soins de longue durée coûte 200 $ par jour pour les personnes admissibles. Mais la situation est pire maintenant : beaucoup de personnes âgées restent à l’hôpital en attendant une place en résidence, et cette période d’attente coûte 750 $ par jour.

Le Dr Sinha recommande vigoureusement au Canada de suivre l’exemple du Danemark, c’est-à-dire créer un système intégré combinant les soins à domicile et communautaires. Selon lui, ce sera non seulement moins coûteux à long terme que d'investir sans cesse dans les foyers de soins de longue durée, mais cela offrira également une meilleure qualité de vie aux personnes âgées.

Beijia Lin, journaliste

Note : ce reportage est également disponible en chinois traditionnel et en chinois simplifié et a été traduit en français par Wei Wu.