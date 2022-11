[Reportage] La journaliste canado-mexicaine Karla Meza raconte son parcours

Je suis tombée amoureuse du Canada. Je l'ai toujours idéalisé et j'ai toujours voulu revenir , déclare à Radio Canada International (RCI) la journaliste d'origine mexicaine, qui fait des reportages pour Métro, un quotidien montréalais.

Mais ses parents lui ont fait un avertissement que beaucoup de parents font à leurs enfant : il faut d’abord étudier. Karla les a écoutés et a donc fait des études en administration des affaires au Tecnológico de Monterrey, avec la graine du journalisme dans son cœur et dans sa tête. Elle est ensuite devenue entrepreneure dans l'industrie du chocolat. Le désir de revenir au Canada était toujours là : à l'âge de 21 ans, elle a décidé de prendre un avion et d'y rester temporairement… du moins, c'était le plan.

Trois mois sont devenus six mois et c'est ainsi qu'elle a rencontré le père de son enfant. Nous ne sommes plus ensemble, mais c'était l'une des raisons qui ont soutenu ma décision de rester au Québec. J'avais 21 ans.

Karla a gardé son entreprise au Mexique : après tout, c'était un projet qu'elle avait commencé dans le cadre du programme d'entrepreneuriat du Tecnológico de Monterrey.

Son séjour au Québec s’est donc prolongé, bien que les voyages au Mexique étaient constants. Au fil des allers-retours, elle a pris la décision de rester et, lors d'un de ses voyages au Mexique, elle a préparé tous les documents nécessaires pour revenir en tant que résidente permanente.

Karla a demandé aux autorités consulaires la possibilité d'attendre son certificat de sélection du Québec sur le territoire canadien, ce qu'elles lui ont permis. Mais à l'époque, ceux qui étaient dans ce processus n'avaient pas de permis de travail comme c'est le cas aujourd'hui.

Elle a attendu ainsi pendant un an. Ce parcours m'a beaucoup aidé à comprendre, aujourd'hui en tant que journaliste, les gens que je rencontre et ce qu'ils vivent. Même si je n'ai pas eu ce parcours difficile, j'ai traversé beaucoup de choses comme l'exploitation et la discrimination…

Pour Karla, toutes les expériences qu'elle vivait étaient une sorte d'aventure, car elle était convaincue que ce serait temporaire. Mes parents ne le savaient même pas , dit-elle.

Les papiers sont finalement arrivés et Karla avait déjà un emploi officiel.

Karla Meza a étudié le journalisme à Montréal, après avoir fait carrière dans le monde financier. À 43 ans, elle décide de retourner à l'université pour réaliser un rêve de fille. Photo : Cortesía / Dania S. Lemieux

Premières expériences

Karla Meza a commencé à travailler chez Disc Americ, une société chargée de la mastérisation des disques compacts et des DVD. Elle occupait le poste d'assistante de direction et son espagnol était une valeur ajoutée pour le poste puisque l'entreprise contrôlait également une partie du marché de la musique latine aux États-Unis, alors en pleine croissance.

Tout n'était pas rose pour la jeune femme puisqu'elle devait aussi répondre aux appels en français. Ça me dérangeait énormément de répondre et de ne pas comprendre ce que les gens disaient. Il fallait que je leur dise : "Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît?" et c'est comme ça que j'ai fait, petit à petit... ils ont été patients avec moi.

Plus tard, Karla a été référée pour travailler dans une autre entreprise, également en tant qu'assistante à la direction. Ils m'ont recommandé. J'ai vraiment eu de la chance. J'ai travaillé très dur, mais j'ai eu beaucoup de chance.

Son troisième employeur a été Desjardins, où elle a passé 11 ans à occuper divers postes. Elle était enfin dans le domaine dans lequel elle avait étudié et qui la passionnait également. J'aime les finances et les affaires. J'ai ce côté très fort, mais j'aime aussi beaucoup tout ce qui est relié aux communications.

Une passion pour le journalisme

Karla Meza en pleine production à l'INIS, où elle a obtenu une bourse de Netflix. Photo : Cortesía / Tarek Bendahmane / INIS

Karla voulait être journaliste lorsqu'elle était adolescente. Lorsqu'elle a annoncé à sa famille et à ses amis qu'elle s'était inscrite en administration des affaires, ils ont répondu : Quoi? Au moment de l'inscription, même si elle était passionnée par le journalisme, elle est tombée amoureuse des classes bilingues de marketing international. Cela a totalement changé son destin.

Après avoir démarré une entreprise au Québec et eu un accident de voiture qui l'a forcée à arrêter sa vie bien remplie, la journaliste, qui est également mère monoparentale, a décidé de retourner à l'université. Quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais qu'une vie aussi occupée ne lui permettait pas.

En 2016, j'ai eu un accident de voiture qui m'a donné, pour la première fois, l'occasion de me reposer, malgré la souffrance. Pour la première fois j'étais assise et j'avais le temps de réfléchir, parce que ma vie allait toujours très vite. Une citation de Karla Meza, journaliste et réalisatrice

Elle a donc pensé : Tu sais quoi? Je ne veux pas perdre cette étincelle de ce que j'aurais pu devenir si j'avais été journaliste, parce que c'était ce que je voulais faire quand j'étais petite.

C'est ainsi que Karla, à l'âge de 43 ans, s'est inscrite au certificat en journalisme de l'Université de Montréal, un certificat d'un an qu'elle a complété à la vitesse de l'éclair. Le passage dans les salles de classe, en plus de tous les apprentissages acquis dans ce monde qu'elle aimait depuis son enfance, a mené Karla à opter pour un deuxième certificat en recherche. Et comme il n'y a pas deux sans trois , dit-elle, elle a commencé un autre certificat en coopération internationale. Elle n'a pas encore complété ce dernier car elle travaillait déjà à temps plein au Devoir et devait gérer son temps différemment à l'époque.

Travailler pour Le Devoir a été une étape importante dans ma carrière. Je me suis sentie très fière d'avoir été là car tout le monde ne connaît pas mon parcours, mais moi, je le connais et je sais à quel point ça a été difficile pour moi et réaliser que je pouvais communiquer en français, c'était très important pour moi. Une citation de Karla Meza, journaliste et réalisatrice

Au journal Le Devoir, Karla s'est consacrée à la couverture des histoires d'immigrants dans la région de Québec. Elle a publié une soixantaine de reportages en pleine pandémie. Mais ce n'était qu'un projet de neuf mois, et une fois terminé, la journaliste s'est vu offrir la possibilité d'écrire sur des sujets généraux, qu'elle a rejetée.

En tant qu'immigrante, j'aime écrire sur les immigrants car je peux comprendre ce que les gens ont vécu. Il y a une sorte de stigmatisation, mais pour moi, c'est positif et j'adore ça. Une citation de Karla Meza, journaliste et réalisatrice

Un moment propice pour Nu Ulew

Selon Karla Meza, dire au revoir au Devoir était la bonne décision car c'est à ce moment qu'elle a obtenu sa première bourse pour terminer son film documentaire Nu Ulew ( Ma terre en français), qui a été projeté dans le cadre de festivals au Canada, mais également au Mexique et en Californie, aux États-Unis.

J'avais besoin de temps pour finir mon documentaire parce que j'avais tout tourné au Guatemala il y a un an et demi et j'avais tout arrêté car j'avais besoin de la subvention. Ils me l'ont donnée la première fois que je l'ai demandée et ça m'a donné des ailes , déclare-t-elle à Radio Canada International RCI .

Le film est sorti au printemps 2022 aux Rendez-vous Québec Cinéma et par la suite été projeté au Festival international du film du Pérou.

Le documentaire montre la vie quotidienne de Pablo Nimamac, un travailleur agricole temporaire qui travaille dans les champs du Québec depuis 2008. Pablo est également agriculteur dans sa ville natale et cultive des fraises avec sa famille, un exploit possible en partie grâce au travail effectué au Canada.

Pablito est une personne incroyable. Je l'ai rencontré plusieurs fois avant le documentaire, lorsque je recrutais des gens. Avec le documentaire, je veux aussi montrer la beauté de leur vie, leur fierté d'être autochtones, parce qu'ils conservent leur essence Une citation de Karla Meza, journaliste et réalisatrice

De nouvelles voies

Karla Meza travaille présentement pour Métro, un journal local montréalais, où elle travaille avec un comité citoyen et continue de couvrir les enjeux de l'immigration et de la diversité.

La journaliste et réalisatrice de documentaires, en plus d'écrire ses reportages, prévoit également pas moins de trois projets, dont un long métrage de fiction.

Karla travaille maintenant au Journal Métro et a pas moins de trois projets à réaliser, dont un long métrage de fiction. Photo : Cortesía / Dania S. Lemieux

Lors de son entretien avec Radio Canada International RCI , Karla s'est fait demander quelle était sa perception de l'évolution de la diversité dans les moyens de production artistique, compte tenu de sa longue expérience et de sa vie au Québec.

La situation s'est nettement améliorée. Il y a des portes qui se sont ouvertes. Depuis que je suis arrivée au Canada, il y a eu un changement flagrant [...], mais il reste aussi un long chemin à parcourir. En tant que communauté, nous, les Latino-Américains, sommes très représentés au Québec, mais nous ne sommes pas une des communautés les plus unies qui soient. Nous avons beaucoup à faire pour nous soutenir mutuellement Une citation de Karla Meza, journaliste et réalisatrice

Note : ce reportage est également disponible en espagnol