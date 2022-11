[Reportage] Le Festival du monde arabe de Montréal dans une édition charnelle

La 23e édition de ce rendez-vous automnal montréalais est placée sous le signe de sortie de la pandémie. Le thème Corporel, quand la chair dicte le récit marque le retour charnel à la vie , comme l’affirme en entrevue avec Radio Canada International, Leila Mahiout, la directrice des relations publiques du Festival.

Au public présent dans la salle le National samedi soir, venu assister au spectacle d’ouverture du Festival, elle a expliqué l’inspiration qui a guidé l’élaboration du programme de cette édition.

Le motif de la chair inspire cette édition du Festival qu’il aborde à bras-le-corps. Les Spectacles de musique et de danse, les débats et les projections explorent les passerelles et les imaginaires qui se dressent entre l’Occident et l’Orient à travers cette thématique . Une citation de Leila Mahiout, la directrice des relations publiques du Festival du monde arabe

Leila Mahiout, directrice des relations publiques du Festival du monde arabe de Montréal. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

De son côté Henda Bensalah, la chargée de la programmation du Festival explique à RCI que l’année 2022 est une année de relance. Nous avons commencé par une programmation hors saison en mars dernier avec le spectacle ‘Paroles de corps’. Nous continuons dans la même thématique pour programmation du Festival, le salon de la culture, le cinéma et les arts de la scène que ce soit pour la programmation gratuite ou payante.

Trois créations liées au corps et qui ont déjà été présentées dans d’autres éditions du festival ont été revisitées pour l’édition actuelle.

Il s’agit de Harem (2005), les Possédés (2006) et Tribales (2013) qui « sont des créations construites autour du corps , explique Henda Bensalah qui réfute toute idée de facilité dans le choix présenter ces créations une deuxième fois.

Revisiter les créations n’a jamais été une solution de facilité. Il s’agit d’un traitement de la création sous un angle différent. Le FMA a une trentaine de créations. Une citation de Henda Bensalah, la chargée de la programmation du Festival du monde arabe

Le chanteur Abdelhak Benmedjebari alias Grooz est chargé de la production du spectacle d’ouverture du 23e Festival du monde arabe de Montréal. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Tibales

C’est avec Tribales que s’est ouvert le festival du monde cette année, une création de l’édition de 2013 de ce rendez-vous culturel.

Tribales, c’est le corps collectif formé de tribus, de musiques et de traditions différentes , explique Henda Bensalah.

Ce spectacle musical réunit Mounir Troudi de Tunisie, Anand Avirmed de Mongolie et le groupe DuOud avec Mehdi Haddab (Algérie/France) et Smadj (Tunisie/France).

La direction musicale a été confiée au musicien et compositeur tunisien Mohamed Masmoudi.

Plusieurs mois de coordination à distance et des séances Zoom et trois jours de répétition intenses à Montréal ont été nécessaires pour faire aboutir le projet Tribales dans sa version de 2022.

Chacun vient avec son bagage et propose ses sons ou ses compositions. Quand ils se sont rencontrés, il fallait chercher cette énergie et cette cohérence qu’on retrouve dans les groupes qui sont déjà ensemble. Ce n’était pas gagné d’avance , explique en entrevue avec RCI, Abdelhak Benmedjebari, le chargé de production de ce spectacle et chanteur et bassiste du groupe Grooz.

D’ailleurs, il se produira lui-même le 9 novembre à la Sala Rosa à l’occasion de la sortie de son nouvel album Zarbia.

Armel Pérénou (à gauche) et Laura Grégoire, deux Français originaires de la Bretagne et travaillant au Québec, assistent pour la première fois à un spectacle du Festival du monde arabe de Montréal. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Armel Pérénou et son amie Laura Grégoire sont deux Français qui travaillent à Montréal depuis quelques mois. Ils étaient présents à la soirée d’ouverture du Festival.

C’est une amie qui nous a parlé du festival , lance Armel Pérénou.

Il ajoute que ses parents avaient l’habitude d’écouter de la musique marocaine et tunisienne et algérienne. Mon père était fan de Rachid Taha.

Pour Laura Grégoire, cette soirée est une découverte.

Anne-Marie Jean, PDG du Conseil des arts et des lettres du Québec, a remis l’insigne de l’Ordre des arts et des lettres du Québec à Joseph Nakhlé, directeur général et fondateur du Festival du monde arabe de Montréal (FMA). Photo : Gracieuseté : Mohand Belmellat

La soirée était l’occasion aussi pour rendre hommage à Joseph Nakhlé, le fondateur et directeur général de ce festival lancé en l’an 2000.

Anne-Marie Jean, la présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec est montée sur scène afin de lui remettre l’insigne de l’Ordre des arts et des lettres du Québec pour célébrer la carrière exceptionnelle du fondateur du FMA , a-t-elle dit.

Elle a rappelé que cette distinction a été créée pour souligner la contribution remarquable de personnalités de divers horizons au rayonnement de notre culture grâce à leur travail, leur talent, leur vision et leur engagement.

Joseph Nakhlé fait partie de la cohorte 2021 de l’Ordre des arts et des lettres du Québec. À cause de la pandémie de la COVID-19, il n’était pas possible d’organiser la cérémonie de remise des insignes.

En entrevue avec RCI, Joseph Nakhlé affirme que c’est quelque chose qui fait plaisir et honneur à toute l’équipe, à moi, à cette initiative qui a 23 ans d’histoire, de bataille continuelle pour imposer et développer un espace dédié à une culture arabe qui produit et ne se contente pas de consommer.

Ce festival est pour lui presque comme un contre-modèle de l’Institut du monde arabe (IMA) de Paris.

Ce que fait l’Institut du monde arabe [à Paris] est très beau et c’est indispensable pour l’Europe et pour le monde. Notre initiative [la création du Festival du monde arabe] n’est pas partie d’intérêts géopolitiques d’en haut, mais des gens d’en bas. Une citation de Joseph Nakhlé, fondateur et directeur général du Festival du monde arabe

Malgré les difficultés et les hésitations, nous n’avons jamais perdu la foi que Montréal doit et peut recevoir cet espace.

Note : ce reportage est également disponible en arabe