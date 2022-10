[Reportage] Opportunités de travail au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan

Sur les 328 exposants de la 16e édition de ce salon, la quasi-totalité venait de tout le Québec avec quelques exceptions.

Les visiteurs pouvaient ainsi rencontrer des entreprises et des organismes venus spécialement de la province voisine du Nouveau-Brunswick (nouvelle fenêtre)et un organisme de la lointaine Saskatchewan (nouvelle fenêtre). Tous sont à la recherche d’employés et font la promotion de la vie sur leurs territoires.

La province du Nouveau-Brunswick a mobilisé les gros moyens en envoyant des équipes de plusieurs organismes tels qu’Opportunités Nouveau-Brunswick ou Travail Nouveau-Brunswick.

Ces deux organismes s’occupent, entre autres, d’aider les entreprises dans leurs démarches de recrutements de main-d’œuvre.

Michel Leblanc, le responsable des relations avec les médias d’Opportunités Nouveau-Brunswick a expliqué à Radio Canada International (RCI) le rôle de son organisme et la raison pour laquelle il est présent à la Foire.

Notre équipe aide les employeurs à définir leurs besoins en main-d’œuvre et à tirer pleinement parti du flux d’immigration et d’acquisition de talents qui correspondra le mieux à leurs besoins particuliers. Nous collaborons avec nos partenaires communautaires pour aider les nouveaux arrivants à s’installer dans nos communautés et à s’y intégrer, tout en veillant à ce que le plus grand nombre possible d’étudiants internationaux reste dans la province ou s’y établisse après l’obtention de leur diplôme. C'est pourquoi nous sommes présents à la Foire nationale de l'emploi de Montréal , a-t-il affirmé par courriel.

Plusieurs secteurs sont demandeurs en emplois. Il s’agit, selon lui, de la cybersécurité, la fabrication avancée, l’innovation énergétique, la santé numérique, la technologie agricole et les technologies de l’information.

La foire nationale de l'emploi se tient au Stade olympique de Montréal les 13 et 14 octobre 2022. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Eric Mcphee est consultant en main-d’œuvre auprès de Travail Nouveau-Brunwick. Il explique, en entrevue avec RCI, « que quand les entreprises ont besoin de conseils dans le volet ressources humaines et embauche, on peut leur donner des idées, comme participer à des salons ou améliorer leur présence sur les réseaux sociaux pour se faire connaître et attirer les employés. »

Même s’il n’est pas recruteur, il peut vanter les entreprises du Nouveau-Brunswick pour les visiteurs. « Si une personne se présente, on peut lui dire, selon son CV, qu’il y a une demande en employés dans son industrie. Et on l’oriente vers le site du gouvernement. Et bien sûr, si je connais, à travers mon réseau, un employeur potentiel, je peux indiquer à cette personne où elle peut postuler et j’essaie d’établir le contact, mais je ne suis pas recruteur », ajoute Eric Mcphee.

Selon lui, plusieurs secteurs sont prioritaires en matière de recrutement. Il s’agit de la technologie, la santé, l’éducation, la foresterie et l’agriculture.

Il ajoute que d’autres secteurs recrutent aussi au Nouveau-Brunswick, mais ce sont là les domaines sur lesquels « nous nous concentrons. »

C’est un peu comme le restant du Canada. Toutes les entreprises ont besoin d’employés. Et nous essayons de combler le plus possible ces besoins. Une citation de Eric Mcphee

Pour ce dernier, le Nouveau-Brunswick essaie de combler la demande en main-d’œuvre à travers la croissance démographique naturelle et l’immigration.

Timouzgha et Fethi qui ont préféré ne pas donner leur nom de famille étaient présents à la Foire nationale de l’emploi. Ils ont un statut de visiteurs au Canada qui ne leur permet pas de travailler.

Fethi a une expérience de travail en Algérie dans le domaine bancaire. Sa femme Timouzgha est spécialiste en risque naturel et environnement.

Timouzra (à gauche) et Fethi sont en visite au Québec et cherchent un emploi qui leur permettra d'avoir la résidence permanente au Canada. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Fethi explique que les responsables du stand du Nouveau-Brunswick nous ont proposé de venir dans leur province, mais ils exigent qu’on ait un permis de travail au Canada.

Toutefois, selon sa femme Timouzgha, nous avons jusqu’au mois d’avril 2023 pour changer notre statut. Si nous avons une offre d’emploi appuyée par une EIMT (Étude d’impact sur le marché de travail) qui sera présentée par l’employeur, on peut avoir un permis de travail.

En effet, pendant la pandémie, le gouvernement fédéral a lancé une option pour permettre aux candidats qui ont un visa visiteur de changer leur statut.

La clé pour bénéficier des programmes d'immigration d’Opportunités Nouveau-Brunswick (ONB) est de décrocher une offre d’emploi. À partir de là, ONB approuve la demande. Le candidat postule après au fédéral pour un permis de travail.

Pour les gens qui vivent au Québec avec un statut de visiteur et qui souhaitent travailler au Nouveau-Brunswick - après avoir reçu une offre d'emploi d'un employeur du Nouveau-Brunswick, la province peut soutenir les candidats par le biais du Programme Travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick ou du Programme d’immigration au Canada atlantique. S'ils sont sélectionnés, les candidats recevront une lettre d'appui pour un permis de travail et une résidence permanente Une citation de Michel Leblanc, responsable des relations avec les médias d’Opportunités Nouveau-Brunswick

Steven Therrien est coordonnateur régional de l'intégration auprès de La Corporation de développement économique 3+. Un organisme de développement économique régional pour les municipalités de Dieppe, Moncton et Riverview, au Nouveau-Brunswick, Canada.

On promeut la région et nous avons des employeurs qui nous soumettent des emplois pour lesquels ils cherchent des candidats. Nous venons ici pour promouvoir ces opportunités-là , explique-t-il en entrevue avec Radio Canada International qui l’a rencontré dans son stand à la Foire nationale de l’emploi.

Steven Therrien, coordinateur régional de la relocalisation à la Corporation de développement économique du Grand Moncton au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Dans sa région, trois catégories d’emplois cherchent des candidats : le milieu la santé, nous avons deux hôpitaux : un anglophone et un autre francophone qui ont beaucoup de postes à combler. Nous avons aussi des offres en technologie et en télécommunications et les centres d’appels.

Le rôle de Steven Therrien est d’aider les candidats à s’installer dans la communauté.

Quelqu’un qui a trouvé un emploi à Moncton et veut déménager, mais sa conjointe se cherche un emploi. Mon rôle est d’aider cette dernière à trouver un emploi elle aussi.

Comment convaincre un candidat de venir au Nouvreau-Brunswick ? Il répond qu’ il n’y a pas de trafic dans la région de Moncton. Cinq minutes, c’est le gros trafic. C’est important, car Il y a le travail et aussi l’après-travail. Nous passons 8 heures au travail, mais après ça, nous avons notre vie à vivre.

Il met l’accent sur les conditions de vie dans la région qui sont extraordinaires. Nous avons des plages, des forêts, des parcs à couper le souffle. Et le coût de la vie n’est pas très élevé.

À propos de la maitrise des deux langues officielles puisque le Nouveau-Brunswick est une province bilingue, il explique qu’à Moncton, il y a autant d’emplois pour anglophones unilingues ou francophones unilingues. Si vous êtes bilingue, c’est un avantage certainement pour trouver un emploi dans les deux langues.

Au Nouveau-Brunswick, 30 % de la population est francophone et 69% anglophone, selon le recensement 2021 de Statistiques Canada.

Papi Tshiswaka, coordonnateur de projets au Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan, était présent à la Foire nationale de l'emploi qui s'est tenue au Stade olympique de Montréal les 13 et 14 octobre 2022. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

La Saskatchewan

Le stand 1953 de la Foire nationale de l’emploi était occupé par le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS), un organisme francophone de développement économique et communautaire , comme l’a expliqué, en entrevue avec RCI, Papi Tshiswaka, coordonnateur de projet au sein de cet organisme.

Nous sommes venus représenter la Saskatchewan à travers notre organisme. Nous sommes venus chercher et intéresser les Québécois et le monde et le Canada entier à venir travailler dans la Saskatchewan. Une citation de Papi Tshiswaka

Il ajoute que l’économie se porte tellement bien que je peux affirmer que tous les secteurs sont en recherche d'employés.

Après la crise de la pandémie de la COVID-19, beaucoup d’employeurs de partout au Canada cherchent des gens pour travailler. Tout le monde est en mode recherche de main-d’œuvre.

Trois secteurs ont des besoins pressants en travailleurs : l’agriculture, le pétrole et le secteur minier. Il y a aussi le domaine des technologies de l’information.

Toute personne qui a un permis de travail est la bienvenue. La majorité des gens qui sont dans ce salon, ce sont des immigrants. Une clientèle que son organisme dessert aussi pour l’employabilité.

Comment convaincre les gens qui ont immigré au Canada à venir s’installer en Saskatchewan ? il explique qu’ il y a des associations qui s’occupent de l’accueil. Elles peuvent leur trouver un logement avant leur arrivée. Et dès qu’ils arrivent à l’aéroport, ils peuvent venir les chercher et les conduire à sa maison.

Ce candidats peuvent travailler en français, mais la majorité des emplois est en anglais. La Saskatchewan est une province anglophone , nuance-t-il.

On a eu des gens intéressés pendant la foire et on espère qu’elles vont faire le pas , lance Papi Tshiswaka qui a lui-même immigré au Canada il y a 16 ans venant de la République démocratique du Congo.

Généralement, les gens hésitent, juste parce qu’ils ont peur de l’inconnu.

Note : ce reportage est également proposé en arabe.