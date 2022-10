[Reportage] L’après-Fiona en Nouvelle-Écosse : un peu de compassion dans la dévastation

Radio Canada International (RCI) a interviewé Carol Yang par téléphone.

Nous n’avons pas beaucoup réfléchi. Intuitivement, nous voulions aider nos voisins et les résidents. Ils ont beaucoup souffert à cause de la tempête. Nous avons tout simplement fait ce dont nous sommes capables et n’avons jamais imaginé une réaction si forte. Une citation de Carol Yang, propriétaire de Jay’s Chicken & Pizza

Carol Yang et son mari sont restés à la maison toute la journée le 25 septembre dernier, au moment Fiona frappait l'île de plein fouet avec une pluie abondante et des vents forts. Le lendemain, ils ont commencé à appeler leurs voisins et ont appris que beaucoup d’entre eux ne pouvaient pas cuisiner, privés d’eau et de d'électricité.

Jay’s Chicken & Pizza, le restaurant du couple à Glace Bay, est équipé d’un poêle à propane. Carol Yang et Lei Yang ont donc décidé de donner un coup de main à leur communauté.

Avec notre poêle à propane au restaurant, nous pouvions au moins leur offrir de l’eau chaude. Mais nous avons vite constaté que beaucoup de gens ont été affectés dans le quartier. Donc à partir de 15 h 30, on a commencé à faire des repas chauds, comme des morceaux de poulet frits et des frites, et on les a offerts gratuitement aux résidents des environs. Ce qui m’a fait beaucoup de plaisir, c’est que mes amis sont venus m’aider. Quand la nuit est tombée, ils ont apporté des torches électriques et des bougies. Nous avons travaillé jusqu’à 23 h et avons préparé environ 400 repas chauds, chaque boîte est suffisante pour deux personnes. Nous avons donc aidé 800 à 900 personnes ce jour-là. Une citation de Carol Yang, propriétaire de Jay’s Chicken & Pizza

Estimant que le service qu’ils avaient rendu était important, Carol Yang et son mari ont décidé de continuer à aider les gens. Le lendemain, ils sont allés à la nouvelle succursale de leur restaurant à Sydney et y ont également préparé environ 400 boîtes de poulet frit et frites pour les distribuer gratuitement.

Une journaliste de Canadian Broadcasting Corporation CBC , Colleen Jones, est allée rendre visite au couple pendant qu'il préparait à toute vitesse des morceaux de poulet et des frites pour les gens qui attendaient patiemment à l’entrée du restaurant. Leur fille de 6 ans les a aidés en distribuant les boîtes-repas aux gens et en guidant la journaliste dans le restaurant éclairé à la chandelle seulement.

Après la diffusion du reportage, des téléspectateurs compatissants ont commencé à envoyer des dons au restaurant. Au moment de la publication de ce reportage en chinois, le couple avait déjà reçu un total de 950 $.

Impressionnée par l’impact du reportage, Carol Yang pense que cette somme d’argent doit être utilisée pour aider les sinistrés. Elle continuera donc à offrir des repas gratuits à ceux qui en ont besoin.

En conduisant de Glace Bay à Sydney, les Yang ont constaté les ravages causés par la tempête. Toutes ces maisons détruites, tous ces poteaux et arbres abattus... la reconstruction prendra du temps. Ils ont décidé de faire ce qu’ils peuvent pour aider les gens en détresse.

La dévastation causée par Fiona est considérée comme la plus importante de l’histoire des provinces maritimes du Canada.

À la recherche d’une vie tranquille

Les Yang, originaires de Shanghai, étaient pharmaciens avant d’immigrer au Canada. Carol Yang croit que leur compassion pour les gens vient probablement de leur ancien métier.

Il y a dix ans, le couple s’est installé à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Ils ont fait des études en santé publique dans une université de la province, mais n’ont pas pu trouver d'emploi dans ce domaine.

En 2016, ils ont acheté le restaurant Jay’s Chicken & Pizza, à Glace Bay, d’un couple âgé qui l’avait ouvert en 1966. Après avoir pris la relève, les nouveaux propriétaires ont obtenu le soutien de voisins et de clients fidèles.

Ils ont ouvert une nouvelle succursale à Sydney il y a plus d’un an.

Après avoir vécu dans une grande ville animée, Carol Yang s’adapte très bien à la vie sur une belle île tranquille. Ce que sa petite famille cherchait quand elle a quitté Shanghai, dit-elle, c’est un endroit où elle peut vivre dans la paix et la tranquillité.

Mme Yang invite les gens à visiter l’île du Cap-Breton. En octobre, c’est une très belle saison , insiste-t-elle.

Note : ce reportage est également disponible en chinois traditionnel et en chinois simplifié et a été traduit en français par Wei Wu.