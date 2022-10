[Élection Québec 2022] Une première députée latina fait son entrée à l’Assemblée nationale

Une première députée d'origine latino-américaine

Malgré son isolement après un résultat positif pour COVID le dernier jour de la campagne, la jeune candidate, Alejandra Zaga Méndez, est prête pour tout ce qui va suivre. Photo : Captura de pantalla / Radio Canada International (RCI)

«Nous avons fait l'histoire», a déclaré Alejandra Zaga Méndez, dans une interview accordée à Radio Canada International.

La jeune candidate, qui a 2h de ce mardi était donnée comme gagnante pour le district de Verdun, dans le sud-ouest de Montréal, dit que ce serait la première fois dans l'histoire de sa circonscription qu'un député non libéral soit élu. Elle serait aussi la première femme d'origine latino-américaine à entrer à l'Assemblée nationale, donc « je suis aussi très fière».

Je suis ravie ! C'est une grande émotion de savoir que nous représentons la fierté latino-américaine en plein mois d'octobre, Mois du patrimoine latino-américain au Canada. Une citation de Alejandra Zaga Méndez

Arrivée au Québec à l'âge de 14 ans, Alejandra Zaga Méndez a grandi dans une famille monoparentale dans un des quartiers les plus multiethniques de Montréal.

Titulaire d'un doctorat en développement durable et conservation et d'une maîtrise en sciences des ressources naturelles, et forte de son expérience en Amérique latine et dans un quartier ouvrier, elle dit avoir compris l'importance du filet de sécurité sociale et la nécessité de se battre pour un salaire minimum décent et un logement abordable.

Elle est également convaincue que le combat environnemental est synonyme de justice sociale et de lutte contre les inégalités.

Ainsi, en termes de priorités, la jeune députée voit deux grandes entreprises, l'une nationale et l'autre à échelle locale.

Nous jouerons un rôle très important dans la lutte contre le changement climatique, pour avoir des propositions et réaliser une transition écologique et économique vers le XXIe siècle. Et du côté local, ici à Verdun, il s'agit de s'attaquer à la crise que nous connaissons sur le marché du logement. Nous avons besoin de beaucoup de logements abordables que les familles peuvent se permettre. Une citation de Alejandra Zaga Méndez

Claudia Valdivia (la segunda de derecha a izquierda), candidata en Verdun por el Parti Québecois, en su casa con militantes de su partido a la espera de los resultados. Photo : Radio Canada International (RCI) / Paloma Martínez Méndez

Aussi à Verdun, dans le sud-ouest de l'île de Montréal, une autre candidate d'origine latino-américaine, la chilienne-québécoise Claudia Valdivia du Parti Québécois a affronté un électorat très divisé.

Claudia Valdivia a déclaré que cette élection lui a montré, à elle et à son parti, que pour pouvoir récolter, il faut d'abord travailler la terre.

Il ne nous reste plus qu'à continuer à travailler ici avec toute l'équipe de bénévoles, nous devons continuer. J'ai dit que dans cette élection, nous labourons la terre, puis nous devons semer et plus tard, récolter. Une citation de Claudia Valdivia

Isabelle Melançon, diputada saliente del Partido Liberal de Quebec. Photo : Radio Canada International (RCI) / Paloma Martínez Méndez

Avec les candidates du Parti libéral, Isabelle Melançon, et de la Coalition avenir Québec, Véronique Tremblay, cette circonscription est l'une de celles qui compte le plus de femmes candidates.

La majeure partie de la campagne s'est jouée entre deux d'entre elles, Alejandra Zaga Méndez et Véronique Tremblay. Mais ces derniers jours, la députée sortante, Isabelle Melançon, a fait une grosse percée et la veille de l'élection, ces trois femmes étaient au coude à coude.

La continuité pour Andrés Fontecilla

Andrés Fontecilla fue el único candidato de origen latinoamericano que logró obtener un escaño en la Asamblea Nacional de Quebec en esta elección provincial 2022. Photo : Radio Canada International (RCI) / Paloma Martínez Méndez

Sa victoire avait été prédite des semaines à l'avance. Dans la circonscription de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, député sortant de Québec solidaire, a été réélu.

Le chilien-québécois a dédié sa victoire à son fils Ismaël et à tous les enfants du Québec, pour lesquels il dit avoir travaillé tous les jours en tant que député pendant les quatre dernières années, et continuera à le faire pendant quatre autres.

Je me bats pour que tu donnes à Ismaël et à tous les enfants du Québec des quartiers sûrs, des villes et des villages moins pollués, où l'on peut bien vivre. Je veux que tu saches, mon fils, que tout ce que nous faisons à Québec solidaire, c'est pour construire une planète où il fait bon vivre, pour tous. Une citation de Andrés Fontecilla

Andrés Fontecilla en el lugar de reunión en Montreal del partido Québec Solidaire, poco antes de su discurso de victoria. Photo : Radio Canada International (RCI) / Paloma Martínez Méndez

Lors de son discours de victoire devant les partisans de Québec solidaire, M. Fontecilla a également déclaré qu'il était fier de faire partie d'un parti politique qui représente le meilleur du Québec.

Au cours des 4 prochaines années, nous nous battrons pour plus d'inclusion. Pour que les immigrants qui ont choisi le Québec, qui ont choisi le français comme langue, soeint reconnus. [...] Nous sommes le parti de l'inclusion, le parti de tous ceux qui ont choisi le Québec et qui ne veulent que de la dignité. Heureusement, le Québec n'est pas comme François Legault le dépeint. À Québec solidaire, nous représentons le vrai visage du Québec. Hospitalité, générosité et inclusion. Une citation de Andres Fontecilla

L'Assomption

Le candidat du Parti conservateur du Québec, Ernesto Almeida, s'est présenté dans la même circonscription que le premier ministre sortant de la province, François Legault, le favori et le gagnant.

Pour M. Almeida, qui a mené une campagne de proximité avec les habitants de sa circonscription, en particulier les éleveurs et les travailleurs, le résultat des élections ne représente pas une défaite.

Perdre ? Je n'ai pas perdu, même si le résultat ne m'est pas favorable. J'ai gagné beaucoup plus que j'ai perdu parce qu'en ce moment, je sais ce qu'est une campagne électorale [...], comment fonctionne un système électoral démocratique, j'ai la grande satisfaction de connaître de nombreuses personnes qui partagent mes idées. Une citation de Ernesto Almeida

Ernesto Almeida, candidato en l'Assomption, por el Partido Conservador de Quebec. Photo : Radio Canada International (RCI) / Paloma Martínez Méndez

Pour le candidat d'origine cubaine, ce processus est le début, pas la fin.

Ernesto Almeida pense déjà aux années à venir, dans quatre ans au niveau provincial et il pourrait même se présenter aux prochaines élections fédérales dans deux ans. Tout peut arriver, il n'y a rien d'écrit ici, conclut-il.

Je célèbre déjà la victoire parce que, comme je l'ai dit, j'ai rencontré des gens, des citoyens avec du cœur, des gens qui veulent le meilleur pour tous les citoyens et avec cela je sais simplement que le monde n'est pas perdu. Une citation de Ernesto Almeida

Gatineau

Dans cette circonscription, dans la région de la capitale canadienne, mais du côté du Québec, un candidat et une candidate d'origine latino-américaine se sont également affrontés. Il s'agit de Laura Ávalos pour le parti Québec solidaire et Danilo Velásquez pour le Parti canadien du Québec.

Même si aucun des deux n'avait beaucoup de chances de gagner, les espoirs étaient grands.

Sur cette photo, on voit Danilo Velásquez avec des danseurs du Ballet mexicain Aztlán. Photo : Cortesía

Danilo Velasquez dit vouloir continuer à défendre les droits des populations autochtones de sa région, je continuerai à être son allié. Il souhaite également continuer à utiliser son programme de télévision numérique pour servir la communauté.

Je poursuivrai également mon émission ¿Quiénes somos?, qui couvre les événements importants ayant un impact direct ou indirect sur la communauté. Et tout ce que je peux résoudre en utilisant mon programme pour exposer les problèmes de la communauté et demander au gouvernement d'y trouver des solutions, je serai plus qu'heureux d'être ce pont, même si je n'ai pas été élu. Une citation de Danilo Velasquez

La candidate de Québec solidaire dans Gatineau, Laura Ávalos, au centre, avec des membres de son équipe de campagne. Photo : Cortesía

Laura Ávalos, de Québec solidaire, affirme que depuis qu'elle a commencé à faire campagne avec ce parti en 2016, ils ont beaucoup gagné et que cette élection en est la preuve.

Bien que nous n'ayons pas gagné, le soutien est croissant à Gatineau et dans la grande région de l'Outaouais. Mes convictions ne changent pas parce que nous n'avons pas gagné, au contraire. Cette campagne m'a montré que les choses fonctionnent quand on est organisé et uni, avec une solidarité entre les générations, les communautés autochtones et les nations francophones et anglophones. Avec la solidarité et la joie, nous pouvons faire la différence. Une citation de Laura Avalos

Saul Polo, du Parti libéral du Québec, qui briguait un troisième mandat de député dans Laval-des-Rapides, et Rosmeri Otoya Celis, candidate pour la première fois de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription d'Acadie, n'ont pas non plus obtenu de voix lors de cette élection. Ils sont arrivés en deuxième et troisième position respectivement.

De son côté, Jimena Ruiz Aragón, candidate de Québec solidaire dans le district de Chauveau, est arrivée en troisième position.

Des électeurs préoccupés pour le bien commun

Arrivés au Canada en 1980, Matilde Juárez et Miguel Paniagua sont allés voter tôt dans leur circonscription. Pour ces retraités mexicains, il était très important d'exercer leur droit de vote et de le faire pour le bien de tous.

Matilde Juárez y Miguel Paniagua, electores en el distrito de Laurier-Dorion que ganó el candidato de Québec solidaire Andrés Fontecilla, viven en Montreal hace más de 40 años. Photo : Radio Canada International (RCI) / Paloma Martínez Méndez

Je ne vote pas pour mon propre intérêt, je vote pour ceux qui amélioreront les choses pour tout le monde. J'ai vraiment apprécié [les candidats] qui ont dit qu'ils allaient travailler pour la santé et l'éducation. Et aussi d'imposer plus d'impôts aux riches et pas aux pauvres, c'est mon truc, c'est ce que je ressens. J'ai pensé à voter pour moi, mais j'ai dit, non, je vote pour tout le pays. Une citation de Matilde Juarez

Pour Miguel Paniagua, qui a travaillé dans le secteur de l'asphaltage pendant plus de trois décennies avant de prendre sa retraite, il est très important que des améliorations soient apportées à tout, y compris aux infrastructures, et c'est pourquoi il vote.

C'est important de voter dans cette élection québécoise pour voir une amélioration dans la ville et dans l'ensemble du Québec. Par exemple, dans les rues et tout ce qui concerne le bien vivre pour tous. Pour que chacun puisse vivre mieux. Une citation de Miguel Paniagua

