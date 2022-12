[Reportage] Amour, bouffe et immigration : recettes et histoires de paternité à Montréal

Avec le livre Récits et recettes 2 — Histoires et saveurs de la paternité à Montréal, le Centre d’aide aux familles latino-américaines (CAFLA) veut promouvoir le rôle des pères dans les vies des enfants.

Ce livre sur l’immigration et la bonne bouffe a été conçu par une collaboratrice du CAFLA, Jimena Bravo. Photo : Radio Canada International (RCI) / Paloma Martínez Méndez

Être père a transformé ma vie. J’ai atteint un niveau de maturité inattendu en peu de temps. J’ai découvert l’amour inconditionnel avec une force que je n’avais jamais vécue. Depuis que je suis père, je me suis rendu compte que ma patience était bien plus grande que je ne le pensais. J’ai su que j'étais né pour être un bon papa. J’avais toujours eu un doute là-dessus. Une citation de Denis, collaborateur au recueil Récits et recettes 2 — Histoires et saveurs de la paternité à Montréal

Denis est né dans au Québec, au Canada. Sa femme est originaire du Japon. Ils se sont rencontrés au sommet de la montagne qui a donné le nom à la ville de Montréal, le mont Royal. Photo : Radio Canada International (RCI) / Paloma Martínez Méndez

Denis et sa femme ont vécu en couple pendant deux ans avant de décider d’avoir un enfant,.

Pour Denis, qui a partagé dans le livre la recette d’une soupe miso — un plat typique du Japon —, être père est l’une des plus belles choses qui lui soient jamais arrivées.

Cecilia Escamilla, directrice générale du Centre d’aide aux familles latino-américaines CAFLA estime que ce projet, conçu par une collaboratrice du centre, Jimena Bravo, représente une occasion de rendre hommage aux pères dans le contexte familial.

Cecilia Escamilla a fondé le CAFLA en 2003. Photo : Radio Canada International (RCI) / Paloma Martínez Méndez

On sait que dans nos pays, c’est la mère qui éduque, qui emmène les enfants à l'école, qui aide aux devoirs. C’est la mère aussi qui fait le ménage à la maison, mais au sein de notre communauté, il est important de promouvoir le rôle du père, parce que nous croyons qu'il est essentiel au développement des enfants. Une citation de Cecilia Escamilla, directrice et fondatrice du CAFLA

Un autre témoignage du livre est celui de Mario, un homme d’origine mexicaine qui explique que sa femme et lui ont toujours voulu avoir des enfants, mais que les méthodes naturelles n’ont jamais fonctionné.

Cette situation a créé un haut niveau d'anxiété pour le couple pendant les 11 années au cours desquelles ils ont essayé tout ce qui était médicalement possible pour concevoir un bébé.

Recette de Mario tirée du livre "Récits et recettes - Histoires et saveurs de la paternité à Montréal", publié par le CAFLA. Photo : Radio Canada International (RCI)

Devant l'échec des traitements médicaux, le couple a envisagé l’adoption internationale.

Cependant, les frais de 25 000 à 35 000 dollars les rebutaient. Ils ont donc contacté la Direction de la protection de la jeunesse du Québec (DPJ), qui les a informés que le processus pour devenir famille d’accueil pouvait prendre jusqu'à 7 ans, tandis que le processus pour devenir officiellement parents adoptifs d’un enfant dans la province était plus court. C'était donc leur meilleure option.

Deux ans plus tard, le 2 juin 2016, nous avons enfin eu notre fille. Ma femme et moi savions que nos vies allaient vraiment changer. Nous avons changé nos habitudes pour que notre fille nous fasse confiance. Un enfant est naturellement attaché à sa mère après sa naissance. Avec l’adoption, il faut gagner la confiance. Une citation de Mario, collaborateur au recueil Récits et recettes 2 — Histoires et saveurs de la paternité à Montréal

Mario avec sa fille. Photo : Radio Canada International (RCI) / Paloma Martínez Méndez

Pour Raja, un père originaire de l’Inde, la paternité est quelque chose de très spécial qu'il changerait pour rien au monde.

Non seulement la maternité est importante, mais les pères ont aussi beaucoup de sentiments pour les enfants. Je pense que la première fois que je me suis senti père, c'est quand j’ai vu la première échographie, plus précisément lorsque j'ai entendu le petit cœur battre. Qu’est-ce qui a changé après je suis devenu père? Ma liberté (rires). Mais ensuite, tu te rends compte que tu échanges toute cette liberté contre le plaisir, surtout lorsqu' ils grandissent un peu. Une citation de Raja, collaborateur au recueil Récits et recettes 2 — Histoires et saveurs de la paternité à Montréal

Raja avec ses fils Susheel et Rohan. Photo : Radio Canada International (RCI) / Paloma Martínez Méndez

La directrice du Centre d’aide aux familles latino-américaines espère qu’avec ce livre, les expériences de la paternité immigrante seront mieux comprises.

Selon son expérience, les pères doivent adapter leur système de valeurs pour s'intégrer comme citoyens. Et tout cela est un processus rempli d'émotions, affirme Cecilia Escamilla.

Un témoignage et une recette?

Cecilia Escamilla explique en riant que les pères sont parfois meilleurs cuisiniers que les mères! Plus sérieusement, la Salvadorienne fondatrice du Centre d’aide aux familles latino-américaines CAFLA explique que l’un des plus beaux moments que l’on puisse partager avec les enfants se passe dans la cuisine et à table.

Les enfants collaborent, apprennent et partagent une assiette remplie de nourriture, d'amour, d'affection et de proximité. Nous croyons que c'est beau de partager non seulement des défis vécus dans des bons ou des mauvais moments, mais aussi une recette. Nous sommes très reconnaissants aux 14 pères qui ont ouvert leur cœur pour partager avec nous. Une citation de Cecilia Escamilla, directrice et fondatrice du CAFLA

Une recette de falafels tirée du livre "Récits et recettes - Histoires et saveurs de la paternité à Montréal". Photo : Radio Canada International (RCI) / Paloma Martínez Méndez

Il s’agit du deuxième volume de la série Récits et recettes du Centre d’aide aux familles latino-américaines CAFLA . Le premier volume se concentrait sur des recettes et des histoires de mères immigrantes récemment arrivées au Canada.

Le Centre d’aide aux familles latino-américaines CAFLA offre une aide de base en matière d’immigration, de santé et de soutien aux familles, en particulier aux nouveaux arrivants afin qu’ils puissent réussir leur intégration à la société montréalaise.

Note : ce reportage est également disponible en espagnol