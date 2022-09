[Reportage] Rencontre Poutine-Xi : quel avenir pour la Chine avec l’alliance sino-russe?

Pendant leur entretien, M. Poutine a remercié la Chine pour sa position équilibrée sur l’Ukraine, a réitéré son soutien au principe d’une seule Chine et a condamné la provocation des États-Unis au sujet de Taïwan.

De son côté, M. Xi a déclaré que la Chine souhaite renforcer le soutien mutuel des deux pays concernant leurs intérêts cruciaux respectifs et a promis d'accroître la coopération avec la Russie dans les domaines de l’économie et de la sécurité régionale.

Depuis une semaine, l’opération militaire russe en Ukraine essuie de lourds échecs. L’armée ukrainienne a regagné des milliers de kilomètres carrés de territoire au nord-est du pays.

Dans un mois, la Chine entière verra si Xi Jinping sera le premier leader chinois à obtenir un troisième mandat au 20e congrès du Parti communiste chinois (PCC) depuis le président Mao.

Pourquoi a-t-il choisi ce moment délicat pour rencontrer le président russe, condamné et sanctionné par la communauté internationale? Qu’est-ce que cela signifie pour l'avenir de la Chine?

Teng Biao est un avocat chinois spécialisé en défense des droits de la personne et professeur invité du Centre Pozen des droits de l'homme de l’Université de Chicago. Photo : Radio-Canada

Selon Teng Biao, un avocat chinois en exil spécialisé en défense des droits de la personne et professeur invité du Centre Pozen des droits de l'homme de l’Université de Chicago, cette visite envoie un message. Aux yeux du Parti communiste chinois PCC , la relation sino-russe représente la relation diplomatique et stratégique la plus importante pour sa survie.

Lors d’une entrevue accordée à Radio Canada International (RCI), il explique pourquoi le Parti communiste chinois tient absolument à se ranger du côté de la Russie : si le régime autoritaire de Poutine se fait renverser et la Russie devient un pays démocratique, le pouvoir du Parti communiste chinois PCC sera affaibli.

Un appui coordonné

Teng Biao rappelle que la Chine, redoutant les sanctions des États-Unis et des pays occidentaux, a toujours évité d’exprimer clairement sa position sur l’invasion russe en Ukraine.

S'il est peu probable pour Xi Jinping de soutenir publiquement Vladimir Poutine comme le ferait le président bélarusse Alexandre Loukachenko, il veut tout de même lui montrer que la Chine n’est pas du côté de l’Ukraine et de l’Occident et que son gouvernement est prêt à lui fournir un appui coordonné de multiples façons.

L’expression a été utilisée pour la première fois par Li Zhanshu, président du Comité permanent de l’Assemblée nationale chinoise, lorsqu'il a visité la Russie la semaine dernière.

Lors de cette visite, le numéro 3 du régime chinois a martelé que la Chine soutient l’opération militaire russe en Ukraine, et que si la Russie l’a déclenchée, c’est parce qu’elle est acculée au pied du mur par l’Occident, entre autres par l’OTAN et les États-Unis.

Ce que "l’appui coordonné" signifie est clair : c’est d’aider la Russie avec des actions. Par exemple, depuis le début de l’invasion russe en février dernier, la Chine est devenue le plus important pays importateur de pétrole russe. Ce commerce accru de l’énergie allège la pression économique sur la Russie et affaiblit les effets des sanctions de l’Occident. Une citation de Teng Biao, avocat et professeur

Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont rencontrés à l’ouverture des Jeux olympiques de Pékin en février dernier. Le Yucheng, vice-ministre des Affaires étrangères de la Chine de l’époque, avait déclaré que les relations sino-russes étaient sans bornes, sans fin .

Peu après la fin des Jeux, la Russie a envahi l’Ukraine.

La réunion entre Vladimir Poutine et Xi Jinping a eu lieu le jeudi 15 septembre, à Samarcande, en Ouzbékistan. Photo : AP / Alexandr Demyanchuk

Depuis son entrée en fonction en 2013, Xi Jinping a rencontré Vladimir Poutine à 38 reprises, mais il n’a pas encore serré la main de Joe Biden depuis son élection à la présidence des États-Unis. Les présidents américain et chinois se sont entretenus cinq fois au téléphone.

Cette rencontre entre Xi Jinping et Poutine révèle à l'Occident les vraies intentions de la Chine. En maintenant le même genre de système politique et en partageant la même idéologie que la Russie, la Chine s’oppose à l’Occident démocratique, au mécanisme international des droits de la personne, à l’expansion et au soutien de la démocratie. Elle a besoin d’un allié comme la Russie de Poutine. Une citation de Teng Biao, avocat et professeur

L'avenir de la Chine sous le gouvernement de Xi Jinping

Selon Me Biao, Xi Jinping envoie aussi un message aux Chinois par sa réunion avec Poutine à un tel moment : il n'y aura pas de révolution de couleur en Chine ni d'alliance avec l’Occident. Autrement dit, les Chinois devront faire une croix sur la réforme politique.

En 2018, il a supprimé la clause sur la limitation à deux mandats présidentiels dans la Constitution chinoise, se donnant ainsi la possibilité de rester en poste après son deuxième mandat. Au 20e congrès du Parti communiste chinois PCC, qui aura lieu le 16 octobre, M. Xi tentera de briser officiellement le mode de succession du pouvoir après deux mandats, respecté depuis la mort de Mao.

Teng Biao prévoit que Xi Jinping atteindra son but et que cela corrompra considérablement la vie politique et sociale du pays. L’autoritarisme pratiqué de façon collective par le Parti communiste chinois PCC depuis les années 80 se transformera en autoritarisme individuel dans le style de Mao. Équipée des moyens de contrôle perfectionnés par la haute technologie tout en étant de plus en plus déconnectée de l’Occident, la Chine dirigée par Xi Jinping risque de devenir une autre Corée du Nord.

Il s’attend toutefois à une très forte résistance après environ 40 ans d'ouverture et d'évolution de la société chinoise.

Note : ce reportage est également disponible en chinois traditionnel et en chinois simplifié et a été traduit en français par Wei Wu.