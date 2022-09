[Élections Québec 2022] N’est pas vert qui veut, selon Malik Guelmi

Né en Roumanie de père algérien et de mère roumaine, l’étudiant à la maîtrise en science politique à l’Université de Montréal est arrivé au Québec à l’âge de cinq ans avec sa famille menacée par la violence politique qui secouait l’Algérie pendant les années 1990.

La situation était aussi compliquée en Roumanie en cette période de l’après-chute du régime de Ceausescu, où Malik Guelmi et ses deux autres frères ainsi que leurs parents faisaient souvent des allers-retours entre les deux pays en ébullition.

Malik Guelmi est né l’année de la chute de l’Union soviétique. Tous ces aléas ont certainement pesé dans son choix d’aller vers la science politique quand est arrivé le temps d’entrer à l’université.

Son père était ingénieur et sa mère, enseignante de français. Il se rappelle leur déclassement en arrivant au Québec.

En arrivant au Canada et avec le problème de la reconnaissance des diplômes, ils ont changé carrément de carrière pour soutenir leur famille , affirme le jeune candidat du Parti vert du Québec PVQ .

Il ajoute que beaucoup d’immigrants lui en parlent.

Le Parti vert est favorable à une reconnaissance plus rapide et plus équitable des diplômes obtenus à l’étranger afin de permettre une meilleure intégration économique et sociale des nouveaux immigrants. Celle-ci pourrait être facilitée par une mise en place de conversion de diplômes et de formations financées par l’État. Une citation de Plateforme du Parti vert du Québec (PVQ)

Rendez-vous avec la politique

Depuis que je suis petit, j’ai toujours eu de la passion pour la politique au sens large. Ma mère a toujours été très politisée et très informée de la politique. Dans sa famille, quand elle était jeune, on parlait beaucoup de politique. Donc, c’est ma mère qui m’a transmis ça , explique le jeune homme de 30 ans, qui ajoute qu’il a toujours aimé lire et qu’il est curieux.

Il a été donc guidé par cette passion qu’il faut suivre , comme il l’affirme en entrevue avec Radio Canada International (RCI). Son sujet de maîtrise porte sur la Chine.

Malik Guelmi est candidat pour le Parti vert du Québec dans la circonscription de Mont-Royal-Outremont aux élections provinciales du 3 octobre 2022. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

En 2021, il a commencé à avoir de la visibilité en publiant des articles sur des sujets politiques dans le Journal de Montréal et Le Devoir et il a commencé à être invité à commenter l’actualité internationale sur les plateformes de Québecor.

En janvier dernier, il a eu l’opportunité d’avoir un stage au Parti vert du Québec. Après un mois et demi, le chef du Parti vert du Québec PVQ , Alexis Tyrrell, satisfait de son travail, lui propose de devenir organisateur politique du parti.

Dans le cadre de cette fonction, il gère l’actuelle campagne électorale du parti tout en étant lui-même candidat.

Cette gestion va du choix des candidats à la gestion des publicités sur les médias sociaux en passant par le recrutement des bénévoles et peut même aller jusqu'à la prise de photos ou des vidéos, entre autres.

Cela fait beaucoup de travail. [Mais] finalement, je pense que c’est quand il y a des défis dans la vie et que c’est plus exigeant qu’on fait ses preuves et qu’on se démarque. Ça ne me fait pas peur d’avoir trop de travail , ajoute-t-il.

C’est lorsqu’il recrutait des candidats pour l’élection qu’il s’est dit que ça pourrait être une super occasion de faire un passage en politique active et d’avoir cette expérience.

Le choix de se porter candidat dans cette circonscription est venu naturellement car il y habite. C’est une circonscription pleine de verdure. On aimerait que tout Montréal soit comme ça , affirme Malik Guelmi.

Forteresse libérale

En 2018, le Parti libéral du Québec (PLQ) avait remporté la circonscription de Mont-Royal-Outremont par 51,3 % de votes exprimés avec une avance de 11 206 voix. Québec solidaire (QS) est arrivé en deuxième position avec 15,44 % des votes, suivi par la Coalition avenir Québec CAQ (13,51 %), le Parti québécois (11,76 %) et le Parti vert du Québec PVQ (4,31 %).La circonscription a été créée en 2018 et résulte de la fusion des circonscriptions de Mont-Royal et d’Outremont. Elles votent libéral depuis 50 ans.

Lors de l'élection de 2018, le Parti libéral du Québec avait remporté la circonscription de Mont-Royal-Outremont avec une avance de 11 000 voix. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

En politique, les choses peuvent changer très rapidement. Rappelez-vous qu’au niveau fédéral, la circonscription qui était historiquement libérale avait basculé pour le Nouveau Parti démocratique (NPD) avec Thomas Mulcair [en 2008], qui est de gauche et qui l’a gardée pendant 10 ans [jusqu’à sa démission]. Ce sont les mêmes électeurs, bien que la circonscription soit fédérale , explique Malik Guelmi.

[Cela montre que] quand on a des convictions et qu'on a les bonnes idées, on peut inverser la vague , selon le candidat.

Environnement

Malik Guelmi affirme qu’il a toujours été sensible à l’environnement car il est rattaché à toutes les autres problématiques sociales. Si nous n’avons pas un environnement pérenne et qui se maintient dans le temps, tout le reste s’écroule. .

Il rappelle, non sans fierté, qu’il a écrit un article sur l’environnement à l’occasion des élections fédérales de 2021.

Son texte affirmait qu’inclure l’environnement dans le programme d’un parti par électoralisme est un danger pour l’écologie. L’électoralisme mène à l’intégration des revendications écologiques dans les différentes plateformes des partis politiques, mais cette appropriation des thématiques écologiques par les politiques ne mène pas nécessairement à des résultats concrets pour la planète , écrivait-il.

Radio Canada International RCI l'a interrogé à propos de son choix de se présenter pour le Parti vert étant donné que les revendications tant environnementales que sociales de gauche se trouvent aussi chez d’autres partis comme Québec solidaire (QS), par exemple.

De plus, il aurait plus de chance de se faire élire avec Québec solidaire QS , qui avait 10 députés à la dissolution de l’Assemblée nationale du Québec.

La réponse de Malik Guelmi était toute prête : Québec solidaire est souverainiste et le Parti vert du Québec est fédéraliste. Nous considérons que les outils sont déjà là pour améliorer les choses au niveau environnemental et autres (santé, etc.) [sans avoir besoin de sortir de la fédération].

Il reconnaît qu'il y a des ressemblances entre son parti et Québec solidaire, mais il y a aussi des différences. Et cela n’est pas spécifique à ces deux formations politiques seulement. On peut parler du même phénomène similarité-différence entre la Coalition avenir Québec et le Parti libéral du Québec , indique-t-il.

Malik Guelmi, le candidat du Parti vert du Québec dans la circonscription de Mont-Royal-Outremont, est aussi organisateur politique du parti. Il est ici en pleine séance de travail au bureau de son parti à Verdun, dans le sud-ouest de Montréal. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Pour lui, les partis politiques, comme les entreprises privées, font du green washing, ou de l’écoblanchiment. Actuellement c’est une des problématiques en politique , affirme Malik Guelmi.

Des partis vont annoncer des mesures qui semblent vertes , mais qui ne le sont pas en réalité.

On parle souvent ces derniers temps des voitures électriques, mais en réalité, elles sont trois fois polluantes à la fabrication comparativement aux voitures à essence quand on pense aux batteries lithium-ion. Une citation de Malik Guelmi, candidat du PVQ dans la circonscription de Mont-Royal-Outremont

Pour ce dernier, le vrai problème ne réside pas dans le type d’énergie utilisée, mais surtout dans le mode de consommation.

[Au Québec] nous changeons en moyenne notre voiture tous les trois ans ou trois ans et demi , rappelle le candidat.

Ce cycle de consommation pollue plus dans le cas de la voiture électrique puisque sa fabrication est polluante. Les études démontrent qu’une voiture électrique peut être un choix écoresponsable… à condition de la garder pendant au moins 10 ans.

La solution pour le Parti vert du Québec passe par les transports en commun. C’est une solution concrète qui pollue moins. Et cela permet une plus grande accessibilité aux personnes qui n’ont pas les revenus pour se permettre d’acheter un véhicule.

Et comme le transport en commun est un besoin essentiel au fonctionnement de la société, comme la santé, il sera gratuit, selon Malik Guelmi. Parlant du porte-à-porte dans sa circonscription, il estime que globalement c’est très positif car, au Québec, même les personnes qui ne sont pas de gauche sont sensibles aux enjeux environnementaux. Il y a une grosse demande d’action en environnement.

Parfois, il tombe sur des citoyens qui prennent les militants écologiques pour des pelleteux de nuages .

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Les jeunes rencontrés sont préoccupés par l’environnement et les frais de scolarité. Quant aux personnes plus âgées, elles s’inquiètent de l’inflation, sujet qui revient souvent, et de l’accès au système de santé.

Pour faire face à la bureaucratie et ses coûts pour les contribuables, le Parti vert du Québec instaurera un ministère de l’efficacité s’il est porté au pouvoir.

Ce ministère s’appuiera sur des techniques et des stratégies du monde entrepreneurial , selon ce qui a été annoncé dimanche dernier, jour de la présentation de la candidature de Malik Guelmi par son chef.

Ces stratégies d’entreprises seront appliquées au public, mais sans la dynamique de marché. À ce moment-là, nous pouvons améliorer les choses tout en gardant la gratuité , affirme-t-il.

Au Parti vert du Québec, on veut améliorer l’efficacité du système public en créant ce nouveau ministère qui aura pour objectif d’aller enquêter et voir où on peut faire des améliorations, où l'on peut réduire la bureaucratie et voir comment rendre les choses plus efficaces. Une citation de Alex Tyrrell, chef du Parti vert du Québec (communiqué)

Pour Malik Guelmi, le 3 octobre au soir, quel que soit le résultat des élections, il aura gagné beaucoup d’expérience en étant candidat et organisateur politique. C’est une expérience qui ne se perd pas.

Note : ce reportage est également disponible en arabe