[Reportage] Élections Québec 2022 : « Je veux donner une voix à ceux qui n’en ont pas »

Cette circonscription se trouve dans une région de Montréal appelée communément le Barrio Latino ( quartier latino en français), qui comprend les quartiers Villeray et Parc-Extension, où habitent des milliers des nouveaux arrivants de différentes origines.

Une perspective différente

Andrés Fontecilla pose avec un futur électeur dans son bureau de campagne, situé rue De Castelnau dans la circonscription de Laurier-Dorion, à Montréal. Photo : Radio Canada International (RCI) / Paloma Martínez Méndez

Andrés Fontecilla est anthropologue de formation, mais il a travaillé en services sociaux et dans le milieu communautaire bien avant de s'impliquer en politique.

Ses expériences personnelles et professionnelles lui ont donné les bases pour être un député qui veut donner une voix à ceux qui n'en ont pas.

Je suis arrivé [au Québec] très jeune. Je sais très bien comment fonctionne la société québécoise, son histoire et ses combats pour préserver la culture et la langue française. Je connais les luttes populaires pour améliorer les conditions de vie [...] Je connais l’histoire des mouvements sociaux, communautaires et syndicaux. En même temps, je suis un immigrant et je connais les difficultés et les obstacles que vivent les familles qui viennent d’arriver. Alors, je peux donner une perspective différente. Une citation de Andrés Fontecilla, député sortant et candidat dans la circonscription Laurier-Dorion

Andrés Fontecilla veut faire connaître l'apport des gens issus de l'immigration de son quartier à la société québécoise, car il affirme que « tout le monde travaille et contribue et paie des impôts à la société ». Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Député sortant et candidat à l'élection provinciale du 3 octobre prochain, Andrés Fontecilla dit qu’il est bien établi dans le milieu politique québécois et parle le même langage que les autres politiciens, mais assure que son travail est de présenter de nouvelles approches.

Représenter le point de vue particulier des gens de mon secteur, qui a beaucoup d’immigration [...], les problématiques et les besoins des gens qui sont invisibles dans plusieurs situations et qui n’arrivent pas à passer les filtres de la politique. Je veux apporter ces enjeux au lieu principal des débats politiques au Québec : l'Assemblée nationale. Une citation de Andrés Fontecilla, député sortant et candidat dans la circonscription Laurier-Dorion

Au-delà des problèmes, Andrés Fontecilla dit qu’il veut faire connaître l’apport des immigrants de sa circonscription à la société québécoise, parce que tous travaillent, contribuent à la société et paient des impôts.

La communauté

Lors d'une conversation avec Radio Canada International (RCI), les représentantes de deux organisations dirigées par des femmes d’origine latino-américaine, dont les locaux se trouvent dans la circonscription d'Andrés Fontecilla, ont témoigné des difficultés auxquelles elles sont confrontées pour que leurs groupes tiennent le coup.

Nous avons besoin de soutien dans nos dépenses fonctionnelles et administratives, car elles ne sont couvertes par aucune subvention , a déclaré Irlanda Espinoza, la présidente de l’Alliance des commerces mexicains de Montréal (ACOMM), à Radio Canada International RCI.

À ses débuts, l'organisation avait pour mission de répondre aux besoins des immigrants mexicains dans le secteur des affaires, mais avec le temps, la pandémie et l'inflation, sa mission a changé.

Pendant la pandémie, l’ACOMM a organisé des distributions hebdomadaires dans une banque alimentaire coordonnée par Yadira Caro, une Colombienne installée à Montréal depuis 2019. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

L’Alliance des commerces mexicains de Montréal ACOMM a commencé par soutenir les petites entreprises, mais pendant la pandémie, il est devenu évident que les entrepreneurs et leurs familles avaient besoin de plus de soutien de base. C'est pourquoi l’organisation a créé une banque alimentaire accessible un jour par semaine.

Maintenant, la banque alimentaire fonctionne deux jours par semaine. Des paniers de produits alimentaires de base sont offerts aux familles membres car l'inflation nous touche tous , explique Irlanda Espinoza.

Mais nous n'en avons pas assez. Nous avons besoin d'un soutien au niveau des dépenses de fonctionnement et d'administration, qui sont celles qui ne sont couvertes par aucune subvention. Ils nous donnent de la nourriture pour la banque, mais nous devons louer le camion, payer le chauffeur et l'essence pour aller la chercher. Une citation de Irlanda Espinoza, présidente de l'ACOMM

En 2022, ACOMM a ouvert le Café Latino Comunitario et le magasin solidaire Le Tournesol pour répondre aux besoins de ses membres, mais aussi pour couvrir ses dépenses afin d'assurer son fonctionnement. Photo : Radio Canada International (RCI) / Paloma Martínez Méndez

Pour survivre en tant qu'organisation à but non lucratif, nous avons dû nous insérer dans un système d'économie sociale , explique la Mexicaine.

Jusqu'à présent, en 2022, l’Alliance des commerces mexicains de Montréal ACOMM a inauguré le Café Latino Comunitario et le magasin solidaire Le Tournesol pour répondre aux nouveaux besoins de ses membres, imposés par la pandémie et l'inflation, mais aussi pour défrayer les coûts de base de l'organisation.

Le gouvernement du Québec exige que les organisations couvrent de 15 à 20 % de leurs dépenses de fonctionnement. C'est pourquoi nous facturons [la clientèle] au café communautaire. C'est pour le salaire de la personne qui travaille là-bas, pour l'électricité, et l’Internet qui est offert. Donc, nous demandons 6 $ pour un repas complet et c'est la contribution de nos membres. Une citation de Irlanda Espinoza, présidente de l'ACOMM

De son côté, le magasin solidaire propose des objets et articles neufs pour la maison à plus bas prix que dans les magasins commerciaux, sans taxes.

Les organismes communautaires n'ont parfois pas le budget pour payer un loyer commercial, explique Cecilia Escamilla, du Centre d'aide aux familles latino-américaines (CAFLA), à Radio Canada International RCI .

Cecilia Ivón Escamilla est la fondatrice et directrice du Centre d'aide aux familles latino-américaines à Montréal (CAFLA). Photo : Radio Canada International (RCI) / Paloma Martínez Méndez

L'organisme à but non lucratif que dirige Mme Escamilla fait partie d'un collectif de 12 associations civiles du quartier adjacent à la circonscription de Laurier-Dorion, dont Andrés Fontecilla est le député sortant et candidat aux élections provinciales pour Québec solidaire QS . Au bout de 10 ans, les associations du collectif ont réussi à acheter ensemble un immeuble qui appartenait à la Commission scolaire de Montréal.

Être copropriétaires signifie que nous payons moins pour l'hypothèque que pour le loyer [que nous payions] avant. Il y a aussi une complémentarité des services, puisque les 12 organismes travaillent ensemble pour le bien de toute une communauté. Je me sens heureux de faire partie de ce rêve et bien plus en tant que Latino-Américaine. Nous sommes la seule organisation latino et immigrante de ce groupe appelé Centre social et communautaire de La Petite-Patrie. Une citation de Cecilia Escamilla, fondatrice et directrice du CAFLA

Les 12 organismes (dont le CAFLA) qui composent le Centre social et communautaire de La Petite-Patrie sont copropriétaires de cet immeuble de la rue Drolet, à Montréal. Photo : Radio Canada International (RCI) / Paloma Martínez Méndez

Un soutien constant et permanent

Dans le cas du Centre d'aide aux familles latino-américaines (CAFLA) et de l'Alliance des commerces mexicains de Montréal ACOMM , ce sont leur ingéniosité et leur capacité d'adaptation qui les ont fait avancer. Mais un financement adéquat de la mission globale de chaque organisation est nécessaire , dit Cecilia Escamilla.

Andrés Fontecilla, le candidat de Québec solidaire, pense la même chose.

Selon lui, ce qu'il faut, c'est un soutien constant et permanent aux organismes pour qu'ils continuent d'offrir les services prévus initialement dans leur mission.

Andrés Fontecilla et son équipe de campagne. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

Les gouvernements financent les programmes et les projets, pas les organisations civiles. Donc, si vous avez un organisme qui est axé sur la sécurité alimentaire, vous devez faire une demande pour un projet de santé mentale ou d'intégration [...] pour femmes immigrantes où vous pouvez donner de la nourriture — de façon accessoire — aux participantes. Une citation de Andrés Fontecilla, député sortant et candidat dans la circonscription Laurier-Dorion

Par conséquent, les organisations présentent toujours des demandes de financement pour différents projets qui sont limités dans le temps, explique M. Fontecilla. Ils durent généralement trois ans, parfois moins.

Les projets tirent à leur fin et le financement de l'organisme pour remplir sa mission d'aide alimentaire s'épuise, conclut le candidat de Québec solidaire.

Andrés Fontecilla sur la rue De Castelnau, dans le quartier Villeray, où se trouve son bureau de campagne cette année. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

Parmi les autres priorités d'Andrés Fontecilla figurent aussi l'atteinte d'un équilibre entre la protection du français comme langue commune au Québec et le respect de la diversité des langues et des cultures de ses habitants, ainsi que la défense des personnes immigrées en situation précaire, avec ou sans papiers.

Ma perspective est d'essayer de démontrer l'apport de ces personnes et la nécessité de régulariser leur statut, leur situation, pour qu'ils restent ici à long terme et apprennent le français et s'occupent de leurs enfants ici et deviennent des agents de développement du Québec. Une citation de Andrés Fontecilla, député sortant et candidat dans la circonscription Laurier-Dorion

Ce reportage est le premier d'une série dans laquelle Radio Canada International présentera des candidats d'origine latino-américaine de tous les partis politiques du Québec dans le cadre des élections provinciales qui auront lieu le 3 octobre prochain.

