[Élections Québec 2022] Démarrage de campagne en douceur au Petit Maghreb

Le Parti conservateur du Québec (Parti conservateur du Québec PCQ ) et Québec solidaire (Québec solidaire QS ) ont été les premiers à planter leurs affiches dans ce quartier qui fait partie de la circonscription de Viau, un bastion libéral.

Le parti d’Éric Duhaime semble être le plus offensif dans sa course à la visibilité dans ce quartier où se trouvent beaucoup de commerces détenus par des Maghrébins.

Bien que le quartier porte le nom du Petit Maghreb, il n’y a pas que des Maghrébins qui y habitent. Il est cependant la destination préférée de ces derniers pour s’approvisionner en produits d’origine algérienne, marocaine ou tunisienne et en denrées halal.

D’autres aiment venir s’attabler dans un des nombreux cafés de la rue Jean-Talon, où ils peuvent suivre les matchs de soccer des ligues européennes ou de leur pays de naissance.

Lors de la visite de Radio Canada International (Radio Canada International RCI ), le quartier semblait vide. Tout un contraste des jours où l’une des équipes nationales maghrébines de soccer joue un match décisif.

Les travaux menés par la ville, qui coupent la rue Jean-Talon en deux, dureront jusqu’à l’automne 2023, ce qui n’arrange pas les choses. Mais rien au monde n’empêchera les inconditionnels de ces terrasses de braver ces entraves pour s’attabler et commander un café ou un sandwich et refaire le monde en ce début de septembre, à quelques semaines des élections.

Alex Aissani en sait quelque chose. Du haut de ses 17 ans, cet étudiant dans un cégep [un établissement d'enseignement postsecondaire, NDLR] de la région de Montréal travaille au café de son père quand il n’est pas en classe.

En plus des consommations, ses clients peuvent y trouver quelques produits de nécessité quotidienne, à l’image de ce qui se vend au dépanneur, en discutant de politique dans leur pays d’accueil ou d’origine.

Il y a deux jours, le candidat du Parti conservateur du Québec [Alex Tembel] est passé et a distribué ses cartes d’affaires aux clients présents dans le café , affirme Alex Aissani en entrevue avec Radio Canada International RCI . Il ajoute que certains de ses clients discutent plus de politique de leur pays d’origine que des enjeux de politique québécoise ou canadienne.

À 17 ans, l'étudiant Alex Aissani n'a pas encore l'âge de voter, mais il assiste aux discussions entre les clients du café de son père situé au Petit Maghreb où il travaille. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Inflation

Attablés à la terrasse du café, deux amis d’origine maghrébine expliquent en entrevue qu’ils suivent l’actualité politique de la province. Ils ont préféré ne pas être pris en photo.

Issam Lemtir explique qu’il est un peu fatigué des élections qui se succèdent. En effet, il y a eu deux élections fédérales en 2019 et 2021, une élection municipale en 2021, et maintenant une élection provinciale.

Cela ne l’empêche pas d’avoir des demandes pour les partis politiques en lice. Pour ce spécialiste en marketing, l’enjeu de l’inflation sera déterminant dans son choix lorsqu'il sera dans l'isoloir.

Ce sont les enjeux économiques qui vont peser dans la balance le jour du vote. Les chèques que les partis politiques promettent de nous envoyer sont inutiles, car un chèque est vite dépensé. Il faut des mesures à long terme. Une citation de Issam Lemtir

Son ami Younes Derras ajoute que l’argent donné ne sert qu’à dépenser plus. Issam Lemtir pense que personne ne se rappelle le chèque de 500 $ versé par le gouvernement en avril dernier pour aider les Québécois à faire face à l’inflation.

Pas moins de 6,4 millions de Québécois ont bénéficié de cette mesure. Elle a coûté 3,2 milliards de dollars à l’État. L’inflation a continué d’augmenter pour atteindre les 7,3 % en juillet 2022 par rapport à juillet 2021, selon Statistique Canada.

À l’échelle canadienne, elle avait culminé à 8,1 % en juin 2022 par rapport à juin 2021.

Et les promesses des partis politiques n’ont pas tardé à émerger depuis le début de la campagne électorale.

La Coalition avenir Québec (Coalition avenir Québec CAQ ), à la tête du gouvernement sortant, a promis d’envoyer un deuxième chèque aux Québécois d'ici la fin de 2022.

Il sera d’une valeur de 600 $ pour les personnes dont le revenu annuel ne dépasse pas les 50 000 $, et de 400 $ pour celles qui gagnent entre 50 000 et 100 000 $.

Le Parti libéral du Québec (Parti libéral du Québec PLQ ), quant à lui, promet entre autres un gel du prix de l’électricité pour un an. De son côté, Québec solidaire (Québec solidaire QS ) s’est notamment engagé à fixer le salaire minimum à 18 $ de l'heure.

Les pancartes électorales du Parti conservateur du Québec étaient nombreuses dans les rues du Petit Maghreb de Montréal. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Le Parti québécois (Parti québécois PQ ) promet, entre autres, un chèque de 1200 $ pour ceux qui gagnent moins de 50 000 $ par année, et de 750 $ pour ceux dont le salaire se situe entre 50 000 et 80 000 $.

Enfin, le Parti conservateur du Québec PCQ envisage de suspendre les taxes sur l’essence.

Santé

Pour Younes Derrar, c’est la santé qui doit être la priorité du prochain gouvernement. Les gens qui n’ont pas de médecin de famille trouvent de la difficulté à avoir un rendez-vous médical , dit-il.

Sur cet enjeu, les partis politiques ont été très prolifiques en promesses. Ainsi, la Coalition avenir Québec CAQ veut offrir à tous les Québécois une consultation avec un professionnel de la santé en moins de 36 heures.

Le Parti libéral du Québec s’engage à donner accès à un médecin de famille à chaque Québécois. Les personnes souffrant de maladies chroniques ou de maladies mentales, les aînés et les personnes handicapées seront traités en priorité.

Québec solidaire promet un réseau de centres locaux de services communautaires (Centre local de services communautaires CLSC ) ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout au Québec.

Le Parti québécois souhaite à prolonger les heures d’ouverture des blocs opératoires, des hôpitaux et des petites cliniques.

Quant au Parti conservateur du Québec, il promet de fixer un délai maximum de 90 jours d’attente pour voir un spécialiste.

Frantz Benjamin, le député sortant de Viau était de passage au Petit Maghreb. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Viau, forteresse libérale

Créée en 1972, la circonscription de Viau est entre les mains des libéraux depuis 1973. Elle a toutefois été remportée par le PQ entre 1976 et 1981.

Lors de l’élection de 2018, les électeurs avaient envoyé à l’Assemblée nationale le libéral Frantz Benjamin avec 46,63 % des voix. Il était suivi du candidat de Québec solidaire et ses 24,33 % des votes. La Coalition avenir Québec était arrivée en troisième position avec 15,73 % des votes.

En entrevue improvisée avec Radio Canada International RCI dans son local électoral, le député sortant affirme qu’il n’a jamais connu d’élection sans stress. C’est ma deuxième élection à titre de candidat à la députation. Celle-ci est aussi stressante que la première. Le défi est d’aller à la rencontre des citoyens, les écouter dans un premier temps puis échanger avec eux et leur partager nos propositions .

La proportion des ménages de la circonscription qui font partie d’une minorité visible est de 55,7 %. La minorité noire représente 31,8 %, suivie des minorités arabe (19,3 %) et latino-américaine (18,5 %).

Selon le député sortant, trois sujets ont émergé lors de ses échanges avec les citoyens : le logement, le coût de la vie et la violence armée.

Lorsque RCI lui demande si le vote de la communauté maghrébine de sa circonscription est acquis pour les libéraux, il sursaute et répond : Il n’y a pas de citoyen acquis.

Frantz Benjamin lance des flèches au gouvernement sortant, qui dit "gouverner pour la majorité". Or nous, nous gouvernerons pour tous les Québécois, quelle que soit leur date d’arrivée au Québec .

M. Benjamin dit ne pas croire que les électeurs issus de la diversité ne votent pas. Il reconnaît toutefois qu’il y a une forme d’apathie ambiante et la classe politique doit réagir, selon lui.

La classe politique a un devoir avec les organismes, les institutions, de constamment travailler sur les enjeux d’éducation à la citoyenneté et d’implication sociale. On doit rappeler aux gens l’importance du vote […] Chaque vote compte. Ne dites pas que dans telle circonscription, c’est déjà acquis. Il n’y a rien d’acquis. Une citation de Frantz Benjamin, député libéral sortant de Viau

Mohamed Mimoun est agent de mobilisation et de développement au Forum jeunesse de Saint-Michel. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

C’est ce qu’essaient de faire certains organismes communautaires , dit de son côté Mohamed Mimoun, agent de mobilisation et de développement au Forum jeunesse de Saint-Michel.

En coordination avec la table de quartier Vivre Saint-Michel en santé, des cafés-élections seront organisés tout au long du mois de septembre.

Il s’agit de rencontres de citoyens qui discuteront des enjeux. On expliquera, entre autres, ce qu’est une élection. On accompagnera certains à s’inscrire pour voter. Et le 24 septembre, il y aura un débat entre les candidats en lice dans Viau. Et là, une personne sera désignée pour chaque enjeu qu’on aura défini et elle posera une question par rapport à cet enjeu (femmes, jeunes, aînés, violence, logements, etc.

Selon Mohamed Mimoun, le peu d’engouement que suscite cette élection dans la communauté maghrébine s’expliquerait par le manque d’enjeux qui la concernent directement.

Rappelez-vous les élections provinciales de 2014 où le Parti québécois avait présenté sa charte des valeurs. Toute la communauté qui se sentait attaquée s’est mobilisée , a-t-il ajouté.

[En l’absence d’enjeux qui concernent directement la communauté] on revient à des considérations plus classiques : est-ce qu’on est libre le jour du vote pour aller voter? Est-ce qu’on a envie de le faire ou non?

La visibilité du Parti conservateur du Québec PCQ dans la circonscription ne signifierait pas des gains pour ce parti, selon Mohamed Mimoun.

M. Mimoun fait remarquer que ceux qui se sont tournés à un moment donné vers le Parti conservateur du Québec PCQ se recrutent parmi les antivaccins contre la COVID-19 ou ceux qui étaient contre les mesures sanitaires. Je pense que c’est déjà oublié , mentionne-t-il.

Pour ce qui est de la violence armée dans les rues de Montréal, y compris celles de la circonscription de Viau, depuis plusieurs mois, l'agent de mobilisation croit en des actions à long terme.

Mohamed Mimoun a salué l’annonce du gouvernement, la veille du déclenchement de la campagne électorale, d’une enveloppe de 250 millions de dollars sur cinq ans pour lutter contre la violence armée.

Selon lui, il faut à la fois renforcer la répression et le travail communautaire.

Arrêtons de mettre la prévention face à la répression et le désengagement [des policiers] face au profilage. Il y a un seul camp. C’est celui de la lutte contre la violence et la protection de nos jeunes et notre population. Une citation de Mohamed Mimoun (page Facebook)

Note : ce reportage est également disponible en arabe