[Reportage] Élections Québec 2022 : la loi 96 inquiète les immigrants chinois

Lors d’une entrevue accordée à Radio Canada International (RCI), l'avocate et porte-parole du Groupe de travail Chinatown de Montréal May Chiu se dit pessimiste par rapport aux élections de cette année, car la loi 96 déposée par le gouvernement Legault a été adoptée facilement à l’Assemblée nationale. Même les partis qui se disent progressistes l’ont soutenue.

En mai dernier, le projet de loi 96 a été adopté (nouvelle fenêtre) à 78 voix contre 29. Seuls deux des sept partis, le Parti québécois (PQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ), ont voté contre pour des raisons opposées.

Je crains que le Québec dans son ensemble ne devienne plus fermé et moins tolérant, parce que le parti au pouvoir est pas mal contre les immigrants. Une citation de May Chiu, porte-parole du Groupe de travail Chinatown de Montréal

Des services en anglais réduits?

Aux yeux de May Chiu, la loi 96 constitue un pas en arrière comparé à la loi 101, la version originale de la Charte de la langue française, car elle viole le droit à l'égalité garanti par la Constitution canadienne. Les services en anglais seront graduellement réduits, y compris ceux qui touchent la santé. Cela inquiète les nouveaux arrivants et les immigrants chinois âgés qui parlent principalement l’anglais.

May Chiu donne un exemple. Pendant la pandémie, le Quartier chinois de Montréal a connu une vague d'entrées par effraction et ses habitants ne se sentaient pas en sécurité. Comme les informations fournies par la ligne d'assistance téléphonique de la Ville de Montréal ne sont disponibles qu'en français, cela rend plus difficile pour les résidents d’appeler la police et de demander de l’aide.

La Ville a promis de traduire ces informations en anglais. Mais avec la loi 96, les services municipaux en anglais risquent de disparaître.

Winston Chan, un activiste de la communauté chinoise et propriétaire d’une petite entreprise, souligne qu’il n’y a qu’un seul foyer de soins de longue durée à Montréal qui offre des services en chinois. Sa liste d’attente est déjà très longue. Alors, si les services en langues autres que le français sont réduits ou limités, le bien-être des immigrants chinois âgés sera plus en danger.

François Legault a promis en mai dernier que la loi 96 n'empêchera certainement pas les anglophones d'avoir accès à des services médicaux et sociaux en anglais.

Robert Leckey, un expert en droit constitutionnel à la Faculté de droit de l’Université McGill, rappelle que la loi 96 interdit à toutes les institutions gouvernementales d’exiger le bilinguisme lors du recrutement. Il se demande pourquoi les services médicaux et sociaux ne sont pas classés comme exceptions étant donné qu'ils ne seront pas touchés.

Plus difficile de faire des études collégiales en anglais?

La loi 96 renforce la protection du français et plafonne le nombre d'étudiants allophones dans les cégeps anglophones [des établissements d'enseignement postsecondaire, NDLR]. Il serait donc plus difficile pour les enfants d’origine chinoise de faire des études postsecondaires en anglais.

Lors d’une entrevue accordée à Radio Canada International RCI , XiXi Li, directrice du Service à la famille chinoise du Grand Montréal (nouvelle fenêtre), raconte que plusieurs de ses amis ont décidé d’envoyer leurs enfants dans des écoles à l'extérieur du Québec ou de quitter Montréal eux aussi.

L’écrivaine montréalaise Feng Zi est elle aussi mère. Selon elle, beaucoup de parents chinois se plaignent sur les médias sociaux depuis quelque temps. Ils espèrent que leurs enfants qui sont allés à l'école primaire et secondaire en français pourront améliorer leur anglais pendant leurs études collégiales et devenir parfaitement bilingues.

Bien que peu nombreux, certains amis de Feng Zi ont déménagé à Toronto à cause de cela. Elle reconnaît que ce n’est pas une décision facile, mais que les nouvelles règles pour les cégeps anglophones sont désolantes.

Est-il possible de maîtriser le français en six mois?

La loi 96 exige que les nouveaux immigrants communiquent uniquement en français avec les institutions gouvernementales six mois après leur arrivée. Winston Chan pense qu’il est irréaliste d’apprendre une langue en si peu de temps, surtout pour les nouveaux immigrants qui peinent à gagner leur vie.

Selon XiXi Li, le gouvernement provincial n’a pas fait assez pour aider les nouveaux immigrants dans leur apprentissage du français. Il est connu depuis longtemps que les cours de francisation qui leur sont offerts ne sont pas très efficaces.

Elle croit que beaucoup d’immigrants chinois ont envie d’apprendre le français. Certains abandonnent pour diverses raisons, tandis que d’autres étudient de temps en temps pendant des années, sans vraiment faire de progrès.

Plus de 150 chefs d’entreprise ont signé une lettre ouverte adressée à François Legault. Ils craignent que l’exigence de parler le français en six mois nuise à la concurrence en matière de recrutement des entreprises québécoises. Ils demandent au gouvernement de mettre la loi 96 en veilleuse.

Winston Chan dit qu’il est d’accord avec les signataires de la lettre ouverte et que les propriétaires d'entreprise d’origine chinoise se trouveront dans la même situation qu'eux, et que celle-ci s'aggraverait si la loi 96 est mise en application.

Note : ce reportage est également disponible en chinois traditionnel et en chinois simplifié et a été traduit en français par Wei Wu.