[Reportage] Barrage en Colombie : une agence de crédit canadienne dénoncée

Débordement du projet hydroélectrique Hidroituango sur le fleuve Cauca près d'Ituango, Antioquia, Colombie, le 4 avril 2019, avant l'effondrement alors que les pluies ont commencé à provoquer d'importantes accumulations d'eau.

Une vue de la centrale électrique endommagée du projet hydroélectrique Hidroituango, après une inondation d'urgence en mai 2018 pour éviter une catastrophe majeure dans les communautés voisines, sur le fleuve Cauca, près d'Ituango, Antioquia, Colombie, le 4 avril 2019.

Vue des tunnels endommagés du projet hydroélectrique Hidroituango.

Un quartier détruit après avoir été inondé par le fleuve Cauca à Puerto Valdivia, Antioquia, Colombie, le 13 mai 2018.

5 de 5 : , Photo : © JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images 5/5 Photo : © JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images

Le 13 juin dernier, les organisations canadiennes Above Ground et Amnesty International Canada ont publié un texte intitulé Après la catastrophe d'Hidroituango, l'agence de crédit canadienne parle de réparations, mais ne les accorde pas , dénonçant l'inaction d'Exportation et Développement Canada EDC .

Nous avons écrit cet article à l'occasion du mois de mai, qui marquait le quatrième anniversaire de la crise survenue avec l'effondrement du barrage. Et aussi parce que c'est maintenant que les nouvelles politiques mises en place par EDC après avoir entendu le témoignage d'Isabel Zuleta sont entrées en vigueur Une citation de Georgina Alonso, Above Ground

En novembre 2019, Isabel Zuleta, qui est maintenant sénatrice en Colombie, est venue au Canada pour rencontrer des représentants d'Exportation et Développement Canada EDC , du Conseil canadien pour la coopération internationale (Conseil canadien pour la coopération internationale CCCI ) et de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (Alliance de la fonction publique du Canada AFPC ).

Le président de l'époque du Movimiento Rios Vivos, une coalition de 15 organisations colombiennes représentant les personnes touchées par le projet Hidroituango, a détaillé les conditions difficiles des personnes vivant dans la région autour du barrage qui ont dû être évacuées.

Une femme regarde sa maison détruite après avoir été inondée par la rivière Cauca à Puerto Valdivia, Antioquia, Colombie, le 13 mai 2018.

Plus de 25 000 personnes ont été évacuées dans le nord-est de la Colombie en raison de la crue de la principale rivière qui alimente le plus grand projet hydroélectrique du pays, Hidroituango.

3 de 4 : , Photo : © JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images 3/4 Photo : © JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images

4 de 4 : , Photo : © JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images 4/4 Photo : © JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images

Peu après cette réunion en 2019, Exportation et Développement Canada a déclaré que le témoignage d'Isabel Zuleta et l'expérience vécue par ceux qu'elle représente ont contribué à l'évolution de l'approche de l'agence canadienne de prêt en matière de droits de la personne.

Selon la porte-parole Amy Minsky, la politique reconnaît la responsabilité d'Exportation et Développement Canada EDC en matière de respect des droits de la personne et exprime son engagement à utiliser tous les outils disponibles pour influencer les actions de ses clients afin de prévenir et d'atténuer les impacts sur les droits de la personne dans le cadre des relations commerciales de l'agence.

Amy Minsky souligne le fait que, depuis la promulgation de sa politique en matière de droits de la personne en 2019, Exportation et Développement Canada EDC a conçu et déployé son approche d’influence et de réparation ainsi que des processus de diligence raisonnable améliorés.

EDC s'efforce d'appliquer ses valeurs, mener ses activités de manière responsable, agir avec intégrité et transparence et s'efforcer d'améliorer les conditions de vie des collectivités et d'intégrer ces pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tout ce qu'elle fait. Une citation de Amy Minsky, conseillère principale aux communications externes d'EDC

Il convient de noter qu'en août 2018, Empresas Públicas de Medellín (Empresas Públicas de Medellín EPM ) a choisi de rembourser intégralement le prêt d'Exportation et Développement Canada EDC et, selon les informations recueillies par Radio Canada International RCI , Exportation et Développement Canada EDC n'a pas engagé d'autres transactions avec Empresas Públicas de Medellín EPM .

Selon Georgina Alonso, même en lisant les principes de l'Exportation et Développement Canada EDC sur l'Influence et la réparation, il y a toutes sortes de lacunes .

On peut lire par exemple : "Nous cherchons à garantir que les victimes disposent d'un recours". Cela ne signifie pas qu'ils assument la responsabilité, ni même qu'ils facilitent la mise en œuvre du remède. C'est un langage très vague, donc cette politique entre en vigueur, mais nous n'avons vu aucun remède ou résultat pour les communautés qui ont été touchées. Une citation de Georgina Alonso, Above Ground

Cependant, selon la chargée de programme d'Above Ground, la responsabilité de son agence ne consiste pas seulement à écrire un article et passer à autre chose ou encore à organiser une réunion avec Exportation et Développement Canada EDC et passer à autre chose, mais bien à continuer à documenter la situation et demander des réunions avec Exportation et Développement Canada EDC afin d'entamer un processus pour lui faire connaître les raisons qui font que ses politiques ses politiques ne sont pas adéquates .

Des travailleurs sont photographiés dans la centrale électrique réhabilitée du projet Hidroituango alors que la construction du barrage se poursuit, le 9 mars 2021.

La construction du barrage se poursuit malgré les inondations forcées d'urgence et les dommages causés à des milliers de familles dans les zones environnantes en mai 2018.

3 de 3 : , Photo : © JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images 3/3 Photo : © JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images

Georgina Alonso a également expliqué qu'au-delà de cette affaire en Colombie, Above Ground et Amnesty International Canada font partie du Réseau canadien pour la responsabilité des entreprises composé de quelque 39 organisations membres.

Ensemble, ces groupes de la société civile canadienne ont travaillé pendant des mois à l'élaboration d'un projet de loi type visant à promouvoir une diligence raisonnable en matière de droits de la personne et de l'environnement pour toutes les activités des entreprises canadiennes à l'étranger.

Selon Mme Alonso, une législation telle que celle proposée par le Réseau permettrait d'atteindre trois objectifs simultanément :

prévenir les violations des droits de la personne en veillant à ce que les entreprises procèdent à des évaluations approfondies de la diligence raisonnable et des risques avant de commencer leurs activités;

s'attaquer à toutes les violations des droits de la personne et de l'environnement simultanément, de manière holistique, étant entendu qu'il s'agit de problèmes interconnectés;

garantir l'accès aux tribunaux canadiens pour obtenir réparation.

Ainsi, si des personnes continuent d'être lésées par des activités canadiennes à l'étranger, elles pourraient saisir un tribunal canadien et demander réparation pour l'injustice à laquelle elles sont confrontées , explique Mme Alonso.

La proposition du Réseau canadien pour la responsabilisation des entreprises est à la base du projet de loi C-262, qui a été déposé au Parlement canadien le 29 mars dernier.

Selon Georgina Alonso, Hidroituango est l'exemple parfait d'un cas où le lien entre le soutien financier du Canada et les violations des droits de la personne à l'étranger est très clair, et où les principes d'influence et de réparation pourraient contribuer à résoudre le problème s'ils étaient appliqués correctement.

Mais nous voulons également nous assurer que cela ne se produise pas ailleurs, afin qu'il ne s'agisse pas d'une préoccupation plus large concernant les investissements et le soutien financier du Canada dans le monde , conclut la chargée de programme d'Above Ground et étudiante au doctorat en développement international.

Note : ce reportage est également disponible en espagnol