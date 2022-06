[Reportage] Les cours d’eau ont-ils des droits? Une avocate canado-colombienne dit oui

Au cours des dernières années, l'avocate spécialisée en droit de l'eau a orchestré la préparation de deux projets de loi visant à accorder un statut juridique au fleuve Saint-Laurent, l'épine dorsale du Québec et l'un des éléments naturels les plus emblématiques du Canada.

Nous essayons de faire reconnaître le fleuve en tant qu'entité vivante, qui a des droits. Mais le fleuve est tellement vaste que cela implique de rassembler de nombreux acteurs : donc, l'idée est de demander aux municipalités, à tous les peuples autochtones, aux Organisation non gouvernementale ONG , aux centres de recherche et aussi au gouvernement de travailler de concert pour protéger le fleuve. Une citation de Yenny Vega Cárdenas, avocate

Jusqu'à présent, 15 municipalités ont approuvé une résolution demandant au gouvernement du Québec d'adopter une loi qui doterait le fleuve d'une personnalité juridique.

Deux grands centres de recherche ont également adhéré au projet : CentrEAU, un regroupement de chercheurs de partout au Québec qui étudient l'eau sous divers angles – physique, chimique, juridique, biologique, géographique et social –, et l'Institut national de la recherche scientifique (Institut national de la recherche scientifique INRS ).

Sept Organisation non gouvernementale ONG environnementales et les cinq communautés autochtones innues du Conseil tribal Mamuitun font également partie de l'alliance.

Uapukun Mestokosho habite à Ekuanitshit (Mingan).

Uapukun Mestokosho, une jeune membre de la communauté innue. Photo : Cortesìía

En 2021, Uapukun Mestokosho et le Conseil des Innus d'Ekuanitshit ont réussi à faire obtenir un statut juridique à la rivière Muteshekau (Magpie), jetant ainsi les bases de cette même démarche pour le fleuve Saint-Laurent.

En entrevue avec Radio Canada International RCI , Mme Mestokosho affirme que l'octroi de droits au fleuve Saint-Laurent en tant qu'entité vivante n'est que la continuation d'un travail déjà commencé et maintenant bien établi dans d'autres parties du monde.

C'est un courant de pensée qui représente notre survie à tous! [...] La résurgence des savoirs autochtones est pour moi la solution à beaucoup de nos problèmes pour trouver l'équilibre, l'harmonie et l'espoir d'un avenir meilleur pour les générations futures. Vivre le mode de vie de mes ancêtres est mon rêve le plus fou, mais j'y crois. Une citation de Uapukun Mestokosho

En 2015, Uapukun Mestokosho a coréalisé le documentaire Shipu (rivière), qui montre le rapport d'identité et de mémoire qu'elle et les membres de sa nation autochtone entretiennent avec leur territoire ancestral et notamment avec la rivière Mingan. Photo : Captura de pantalla - Vimeo / Wapikoni mobile

Aux yeux d'Uapukun Mestokosho, avoir réussi à donner une personnalité juridique à sa rivière, Muteshekau-shipu, fait partie d'un chemin qui nous ramène à sa vraie patrie, le Nutshimit ("d'où vient mon sang" en innu) .

Nous y allons pour perpétuer nos traditions et notre culture innue qui perdure. C'est une rivière puissante, qui nous rapproche de qui nous sommes vraiment malgré les blessures intergénérationnelles causées par la colonisation qui persistent à ce jour. Une citation de Uapukun Mestokosho

Pour la jeune Innue, c'est l'essence de la présence des êtres humains sur terre et de la survie en tant qu'Innu (qui signifie justement être humain ), mais c'est aussi l'essence des animaux et des plantes que nous mangeons , dit-elle.

Elle [la rivière] nous a donné la vie, il est donc naturel que nous en prenions soin en retour. Il est de notre responsabilité d'être les gardiens de notre Nitassinan (territoire). La reconnaissance de son existence dans la loi nous a fait valoriser davantage nos racines dans la nature Une citation de Uapukun Mestokosho

Yenny Vega Cárdenas devant le fleuve Saint-Laurent, avec la Biosphère – le Musée de l'environnement de Montréal – en arrière-plan. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

Yenny Vega Cárdenas base son travail juridique dans les anciennes traditions culturelles et sociales du Canada, du Pérou, de la Colombie et du Mexique.

Nous nous sommes largement inspirés des Premières Nations et des peuples autochtones. En parlant avec eux et en observant la merveilleuse interrelation qu'ils entretiennent avec la nature. Notre projet unit deux visions, occidentale et autochtone, dans le cadre de ce qu'on appelle la décolonisation du droit. Une citation de Yenny Vega Cárdenas, avocate

Le 5 mai dernier, simultanément, la députée Émilie Lessard-Therrien du parti Québec solidaire à Québec et le député fédéral et chef adjoint du Nouveau Parti démocratique NPD Alexandre Boulerice à Ottawa ont présenté un projet de loi donnant un statut légal au fleuve Saint-Laurent et à ses bassins hydrographiques.

Les députés Lessard-Therrien et Boulerice ont présenté les initiatives législatives à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes respectivement, à la demande de l'Observatoire international des droits de la nature et de l'Alliance Saint-Laurent.

Rappelons qu'au-delà de la question juridique, les projets de loi présentés aux gouvernements du Québec et du Canada visent également à créer un conseil des gardiens du fleuve et un comité d'experts pour garantir sa protection.

Le conseil des gardiens du fleuve serait composé des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, des Premières Nations, d' Organisation non gouvernementale ONG , d'écologistes et de scientifiques, explique Yenny Vega Cárdenas.

Note : ce reportage est également disponible en espagnol