[Reportage] Le survivant d’un massacre au Guatemala cherche à obtenir justice en sol canadien

Dans la nuit du 6 au 7 décembre 1982, un commando d'élite des forces armées guatémaltèques est entré dans le petit village de Las Dos Erres et a tué 252 personnes. Les victimes, des femmes et des hommes, des garçons et des filles, des hommes et des femmes âgées, des jeunes et des adultes, étaient pour la plupart autochtones.