[Reportage] À Montréal, des Colombiens pleins d’espoir réagissent à l’élection présidentielle

Selon elle, sur 14 000 citoyens colombiens pouvant voter à Montréal, à peine 7000 ont exercé leur droit de vote.

Alors je me demande, ne nous soucions-nous pas de ce qui se passe en Colombie? Sommes-nous si sceptiques, si déçus pour ne plus croire en rien? Mais si nous ne croyons pas, nous permettons aux autres de faire prévaloir leurs idées. Je lance donc un appel très fraternel pour que, quelles que soient nos différences, nous votions pour Gustavo Petro, la seule personne qui propose un vrai changement. Une citation de Ligia Niño, résidente colombienne à Montréal

Cette enseignante de littérature et d'espagnol est arrivée au Canada il y a 33 ans, fuyant la violence en Colombie avec ses trois enfants et son conjoint de l'époque.

En mars 2022, Ligia Niño était candidate à la représentation des Colombiens à l'étranger et aujourd'hui elle est une référence électorale pour le Canada et une représentante pour les Amériques devant le Conseil national pour la paix, la réconciliation et la coexistence en Colombie. Photo : Radio Canadá Internacional (RCI) / Paloma Martínez Méndez

De son côté, Camilo Cifuentes, colombien résidant au Canada depuis 10 ans, voit avec beaucoup de plaisir et d'espoir la tournure qu'a prise la Colombie en choisissant deux candidats pour le second tour des élections hors de l'orbite d'influence des partis politiques et groupes qui, traditionnellement et depuis des temps immémoriaux, ont gouverné le pays.

C'est une grande réussite que de nombreux Colombiens célèbrent aujourd'hui, un véritable triomphe. Toute cette caste politique dépassée et rusée, habituée à intriguer et à manipuler l'électorat, a été défaite aux urnes, quel beau résultat. Une citation de Camilo Cifuentes, résident colombien à Montréal

En ce qui concerne le second tour, M. Cifuentes espère que le candidat aux propositions les plus claires l'emportera pour assurer du mieux qu'il peut aux électeurs qu'ils ne seront pas floués, dit-il.

Pour lui, ce candidat idéal est déjà sur la scène du concours : c'est Rodolfo Hernández.

Selon le Colombien résidant à Montréal, le candidat du mouvement politique Anti-Corruption Leaders League doit son irruption abrupte et son succès au premier tour à la clarté de ses idées.

De plus, Rodolfo Hernández propose une attaque frontale, décisive, à temps [...] contre les problèmes qu'il se propose de surmonter dit Camilo Cifuentes.

Participation historique et autres surprises

Selon les données du Registre national de l'état civil de Colombie, sur un peu plus de 39 millions de citoyens, résidents de ce pays, qualifiés et inscrits pour voter, environ 21,5 millions ont exercé leur droit de vote dimanche dernier.

À l'étranger, 972 764 personnes ont été autorisées à voter dans 250 bureaux de vote de 67 pays. Les chiffres sur la participation ne sont pas accessibles pour le moment.

Le taux élevé de participation n'était pas la seule surprise dans cette élection. L'arrivée en tête d'un candidat de gauche pour la qualification au second tour, une première dans l'histoire colombienne, est en une autre.

Marie-Christine Doran est spécialiste de l'Amérique latine à l'Université d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Pour Marie-Christine Doran, professeure à l'Université d'Ottawa, ce qui a provoqué la surprise totale, c'est que la droite traditionnelle en Colombie, qui a été au pouvoir avec Álvaro Uribe et Iván Duque, a ainsi été dépassée par un candidat absolument inédit .

Rodolfo Hernández est un populiste sans programme électoral défini. Il n'a qu'un seul slogan, "Tous contre la corruption", et cela lui a permis de récolter une partie des suffrages de personnes qui ne savaient pas pour qui voter, qui en ont assez des problèmes du pays et de la violence qui continue, qui trouvent que l'accord de paix n'est pas bien mis en œuvre. Une citation de Marie-Christine Doran, spécialiste de l'Amérique latine à l'Université d'Ottawa

La chercheuse à l'École d'études politiques et directrice de l'Observatoire violence, criminalisation et démocratie (OVCD) de l'Université d'Ottawa, dans la capitale canadienne, estime que l'actuel gouvernement colombien d'Iván Duque a été largement critiqué pour ses efforts insuffisants pour mettre fin à la présence dans les groupes armés et violents dans le pays et pour sa répression des grandes manifestations de 2019 et 2020.

Ces revendications, estime Marie-Christine Doran, pourraient expliquer pourquoi la droite traditionnelle, qui aurait normalement eu de bonnes chances de renouer avec la victoire en Colombie, n'a même pas pu se qualifier pour le second tour.

Le Canada est-il intéressé par cette élection?

Toutes les personnes présentes à l'événement de la Journée d'action pour les droits humains en Colombie, qui a eu lieu le 22 avril dernier devant le Parlement du Canada. Dans les principales villes du pays, des événements similaires ont également eu lieu au même moment. Photo : Radio-Canada / Paloma Martínez/Juan Pablo Sánchez

Le Canada et la Colombie ont établi des relations diplomatiques en 1953, lorsque les deux pays y ont ouvert leurs ambassades respectives.

Selon le gouvernement canadien, ces décennies d' amitié ont permis aux deux pays de collaborer à différents niveaux, tant humanitaires et politiques que commerciaux.

En chiffres, on sait qu'en 2021, le commerce bilatéral entre le Canada et la Colombie a atteint 2,3 milliards de dollars, faisant du pays d'Amérique du Sud le quatrième partenaire commercial du Canada en Amérique latine et dans les Caraïbes (hors Mexique).

Rappelons qu'après plusieurs années de négociation, c'est en 2011 que l'Accord de libre-échange (ALE) Canada-Colombie est entré en vigueur, ainsi que les accords parallèles de coopération en matière de travail et d'environnement.

Les Colombiens se rendent aux urnes lors d'une élection présidentielle serrée. Photo : Getty Images

Marie-Christine Doran considère qu'au-delà des intérêts commerciaux évidents, le Canada a les yeux rivés sur l'élection présidentielle colombienne, notamment sur le candidat de la coalition de gauche Pacte historique, Gustavo Petro, et sa candidate à la vice-présidence, l'Afro-Colombienne Francia Márquez.

Selon la professeure et chercheuse spécialiste de l'Amérique latine, ces deux personnalités politiques représentent une rupture avec la gauche autoritaire des Amériques, représentant une nouvelle gauche social-démocrate avec laquelle le Canada aurait de nombreux points communs.

Francia Márquez et Gustavo Petro se présentent tous deux comme une option écologiste, féministe, inclusive et ont leurs grandes différences avec le Venezuela, Cuba ou le Nicaragua [...] Une option qui ressemble beaucoup à ce que proclame le gouvernement canadien. Donc s'ils gagnent, ce serait intéressant pour le Canada. Une citation de Marie-Christine Doran, spécialiste de l'Amérique latine à l'Université d'Ottawa

Des manifestations en Colombie contre le président Iván Duque ont eu lieu de 2019 à 2021. Il y a eu des dizaines d'événements en solidarité partout au Canada à cette époque. Photo : @ Fabián Fierro

Pour Ligia Niño, les relations entre ses deux pays seraient meilleures si les clauses négociées dans le cadre des traités de libre-échange et de coopération étaient respectées à la lettre.

Ces clauses indiquent que chaque année en mai, un rapport doit être fait sur la situation des droits humains en Colombie afin d'approuver ou de renégocier l'accord de libre-échange. Malheureusement, je pense aussi que les compagnies minières canadiennes ont aussi quelque chose à voir avec le malheur que nous vivons en Colombie, c'est-à-dire raser des terres pour en extraire de l'or et du nickel. Une citation de Ligia Niño, résidente colombienne à Montréal

Le Canada et la Colombie ont signé un accord de libre-échange en 2011. Photo : getty images/istockphoto / Oleksii Liskonih

Camilo Cifuentes, qui travaillait au Service national d'apprentissage (SENA) dans son pays d'origine, estime que les bonnes relations entre les deux pays doivent se poursuivre.

Le Canada a contribué, par exemple, à la construction d'un centre de formation en Colombie, dirigé par le SENA, qui se spécialise dans le bois et tout ce qui touche aux ressources forestières. Ces types de collaborations doivent se poursuivre. Une citation de Camilo Cifuentes, résident colombien à Montréal

Tout reste à déterminer

S'ils sont les gagnants du premier tour, l'ancien maire de Bogotá et ancien sénateur de la République Gustavo Petro et de l'avocate et militante féministe et écologiste Francia Márquez, qui représentent la coalition politique Pacte historique, n'ont toutefois pas obtenu 50 % +1 du total des voix.

Un second tour de scrutin aura lieu le 19 juin prochain entre ce duo et celui formé par l'ingénieur civil Rodolfo Hernández et la diplômée en biologie et chimie et enseignante en éducation Marelen Castillo.

Note : ce reportage est également disponible en espagnol