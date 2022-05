[Reportage] Annulation des Week-ends du monde 2022, rendez-vous annuel de la diversité à Montréal

Pour ce Colombien, fondateur de l'Association Fierté Latino-Américaine, le premier objectif du Festival de l'Indépendance de la Colombie est de mettre en valeur cette fierté afin de réussir une meilleure intégration dans la société d'accueil.

De gauche à droite, César et Johanna Maldonado, et leur mère Marleny Castañeda de Maldonado, fondateurs de l'Association Fierté Latino-Américaine de Montréal.

Pour la mère de César, Marleny Castañeda de Maldonado, également organisatrice du festival colombien, l'annulation de cette série d'événements multiculturels représente également une perte pour les entrepreneurs qui comptaient sur cette source de revenu.

Saveur colombienne est l'entreprise de la famille Maldonado. Suivant la passion de Marleny pour la cuisine, les enfants et même les petits-enfants sont maintenant impliqués dans ce restaurant de la ville de Sainte-Rose, sur l'île de Laval, au nord de Montréal.