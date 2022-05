[Reportage] La poésie autochtone des Amériques à la Foire du livre de Bogota

Le poète Garry Gottfriedson est un survivant du pensionnat autochtone de Kamloops. C'est dans sa communauté que les restes de 215 enfants enterrés près de cette ancienne école ont été découverts en 2021. Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

Dans le cadre de la FILBO, Gottfriedson a participé, entre autres, à une conversation intitulée Écrire pour résister : la poésie aux antipodes avec la poétesse mapuche Daniela Catrileo, animée par Lizbeth Bastidas Jacanamijoy, leader et chercheuse de la nation Inga de Colombie.

Dans une interview accordée à RCI, le poète de Kamloops affirme que les cultures autochtones sont vivantes et vivifiées par leurs langues.

Notre poésie est une façon moderne de raconter nos histoires. Au Chili, d'où elle vient, il y avait une puissance coloniale espagnole et au Canada, c'était les Français et les Britanniques. Daniela et moi avons parlé de la résilience de notre peuple et de la façon dont la littérature survit au colonialisme. Une citation de Garry Gottfriedson

Le poète souligne que les cultures autochtones sont extrêmement résistantes, malgré l'histoire qu'elles ont vécue, que ce soit au Canada, en Amérique du Sud ou sur d'autres continents du monde où vivent des peuples autochtones.

Garry Gottfriedson explique que telle était l'émotion que Daniela Catrileo et lui ont partagée pendant la discussion.

Dans mon peuple, par exemple, moins de 2 % des gens parlent notre langue, mais on assiste à une renaissance. D'où l'excitation que nous avons partagée à l'idée de pouvoir la transmettre. Daniela et moi avons également parlé de la façon dont nos langues ont évolué à partir de notre territoire. La langue et l'identité sont liées et ont réussi à survivre à cette brève période de colonisation dans notre longue histoire. Une citation de Garry Gottfriedson

Portrait de la poétesse mapuche Daniela Catrileo. Photo : (Cortesía de la artista) / Raúl Goycoolea

Pour sa part, Daniela Catrileo se dit particulièrement intéressée par les liens entre les Premières nations, le vécu commun de la dépossession qui fait qu'elles identifient et se sentent proches d'autres mémoires collectives qui résistent au colonialisme .

Le récit de Garry G. est profondément entrelacé à d'autres récits émanant du peuple mapuche. Je me réjouis surtout que, malgré toute l'histoire raciste de nos ancêtres et de nos communautés, nous puissions aujourd'hui nous permettre la parole vivante, la poésie et la création comme un geste politique d'existence. Une citation de Daniela Catrileo

Pour la poétesse mapuche, qui est également professeure de philosophie, il est important de faire connaître l'existence des nations indigènes en tant que peuple , avec leurs propres mémoires, langues, modes de vie et philosophies collectives.

Il est également impératif que nos créations artistiques s'inscrivent dans une contre-histoire, une récupération de la continuité de notre tradition orale, donc, non seulement un geste de résistance, mais aussi une œuvre collective. Lorsque nous créons, nous sommes accompagnés de toutes les voix et expériences des ancêtres sur notre dos. Une citation de Daniela Catrileo

Andrés Sarmiento Villamizar directeur de la Foire internationale du livre de Bogota. Photo : Cortesía FILBo / Juan Diego Cardozo

Ce fut sans aucun doute une foire inoubliable, une réunion qui nous a permis de revenir non seulement avec des lecteurs, des écrivains, des éditeurs, mais aussi avec des pays amis, des pays qui ont toujours été présents à la FILBo. Une citation de Andrés Sarmiento Villamizar

Le Canada a été l'un des pays les mieux représentés dans le programme de la foire, avec des boursiers et des auteurs importants, tels que Howard Aster, Ingrid Bejerman, Cynthia Rodríguez, entre autres, a expliqué M. Sarmiento.

Il convient de mentionner que les événements ayant une présence canadienne ont été organisés en collaboration avec l'ambassade du Canada en Colombie et le festival littéraire Metropolis Bleu de Montréal. Le rôle du Canada dans la FILBo comprenait également la participation de certains éditeurs canadiens au programme de jumelage avec des homologues de la région d'Amérique latine.

Parmi les éditeurs canadiens représentés à la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Foire internationale du livre de Bogota - FILBo) figurent Québec Amérique, House of Anansi Press, Nimbus Publishing et ECW Press. Photo : Ambassade du Canada en Colombie

En outre, Livres Canada Books, une organisation à but non lucratif basée à Ottawa, qui soutient les éditeurs canadiens dans leurs activités de vente, d'exportation et de partenariat international, a représenté le secteur canadien de l'édition à Bogotá.Andrés Sarmiento Villamizar a également déclaré à RCI que les membres de l'équipe organisatrice de la FILBo sont très heureux de clôturer cette édition en beauté . Du 19 avril au 2 mai, plus de 500 invités de 30 pays se sont réunis à Bogotá pour la foire. La République de Corée était l'invitée d'honneur de la FILBo 2022.

Ce reportage est aussi disponible dans sa version originale en espagnol.

