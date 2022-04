[Reportage] Ma cabane au Mexique

Nous sommes venus à Mérida pour célébrer notre lune de miel. Et une fois que nous avons découvert la ville, nous l'avons choisie pour y construire une résidence secondaire où passer nos hivers de retraite et nos vacances avec nos enfants et petits-enfants. Une citation de Robin Manser

Malgré leur grand intérêt pour la ville, le couple a pris son temps pour bien choisir leur deuxième chez-soi. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

Pourquoi Mérida?

Bien que Rhoda et Robin Manser aient eu un véritable coup de foudre pour Mérida, à leur arrivée, tout n'était pas aussi rose qu'ils l'avaient imaginé.

La première fois que nous sommes venus, nous nous promenions dans certains quartiers de la ville, il y avait des maisons abandonnées et nous avons pensé : "Oh, mon Dieu, nous sommes dans une zone malfamée!" Et nous n'étions sûrs de rien. Une citation de Rhoda Lordly Manser

Cependant, raconte Rhoda, après quelques jours, nous avons ouvert nos esprits et participé à une visite du quartier historique organisée par la bibliothèque anglaise de Mérida .

C'est cette promenade guidée qui a changé leur opinion sur la ville et ses habitants. Nous avons réalisé que derrière les murs, il y avait des surprises , dit Rhoda, qui est directrice de la gestion des risques à l'hôpital Sunnybrook de Toronto.

Nous avons découvert des gens très amicaux qui, même avec notre piètre espagnol, ont été patients. Nous avons donc décidé de revenir chaque année, au moins deux fois par an. Une citation de Rhoda Lordly Manser

Agrandir l’image (nouvelle fenêtre) Le Minaret est une grande maison située dans le Paseo de Montejo à Mérida. Construit en 1908 par le Dr Alvaro Medina Ayora et son frère Miguel Medina Ayora, il présente un style architectural néoclassique du XIXe siècle et est l'un des bâtiments qui préservent le mieux la splendeur de l'époque coloniale dans l'État du Yucatán. Photo : RCI

Mérida est la capitale de l'État de Yucatán, dans la péninsule du même nom, dans l’est du Mexique. Elle compte une population de près de 950 000 habitants.

Considérée comme une ville cosmopolite depuis sa fondation en 1542, ainsi qu’un centre névralgique pour le commerce dans la région, Mérida est aujourd’hui considérée comme l'une des villes les plus sûres du pays.

L'enquête nationale sur la sécurité publique urbaine de l'Institut national des statistiques et de la géographie a déterminé que les niveaux de sécurité de Mérida sont comparables à ceux des villes européennes les plus sûres.

Pour les Manser, la grande ville de Mérida a toujours quelque chose d'intéressant à offrir.

Le vendredi de la semaine où Radio Canada International (RCI) les a rencontrés, les Manser se rendaient à un concert de l'Orchestre symphonique de Mérida.

Il y a tellement de choses gratuites à faire dans cette ville. En fait, Mérida offre les mêmes attraits que Toronto, comme le zoo, l'orchestre et le centre-ville avec ses musées. Il y a donc toujours quelque chose d'intéressant à faire. Une citation de Rhoda Lordly Manser

Pour autant, la décision d'acheter une propriété à Mérida n'a pas été prise à la légère, explique Robin.

Au Mexique, le processus d'achat d'une propriété par des étrangers diffère des règles canadiennes. Mais cela n'a pas découragé le couple. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

Nous ne sommes pas propriétaires de la maison. Elle est placée dans une fiducie bancaire pendant 50 ans et pour laquelle nous payons des frais annuels d’environ 500 dollars américains. Une citation de Rhoda Lordly Manser

En vertu de la Constitution mexicaine de 1917, les étrangers n'étaient pas autorisés à acheter des biens immobiliers au Mexique dans les zones considérées comme critiques. Mais depuis 1973, le gouvernement mexicain autorise les investissements étrangers dans ces zones. L’étranger doit faire son investissement par l’entremise d’une fiducie bancaire ou d’une société mexicaine. Ces zones critiques, désormais appelées zones réglementées, sont situées à moins de 100 km de la frontière de l’État et à 50 km de la mer.

Le Mexique est la première destination soleil et plage des Canadiens, et leur deuxième destination préférée au monde après les États-Unis. En 2019, près de 2 millions de Canadiens ont visité le territoire mexicain.

Par ailleurs, des dizaines de milliers de snowbirds se rendent chaque année au Mexique pour y passer l'hiver.

Selon l’Ambassade canadienne au Mexique, plus de 50 000 Canadiens vivent dans ce pays.

Le projet de rénovation

Une fois la décision de se lancer dans une acquisition immobilière a été prise, le défi suivant était de choisir la propriété.

Au début, nous ne cherchions que des maisons rénovées, car cela semblait être un projet plus simple, explique Robin Manser.

Le couple n’a toutefois pas eu un coup de cœur parmi les propriétés visitées. C'est pourquoi il a décidé de réaliser son propre projet de maison.

Rhoda et Robin avaient récemment terminé la rénovation de leur maison à Toronto et se sentaient prêts pour l'aventure de la rénovation à Mérida, conscients que le processus serait complètement différent de celui du Canada.

À Toronto, nous vivons juste au nord du centre commercial Yorkdale et la rénovation d'une maison à cet endroit coûte environ 1,5 million de dollars canadiens. Ce dont nous parlons ici est donc très raisonnable pour nous. Ainsi, au lieu de choisir la maison, nous avons choisi le quartier de la ville où nous voulions vivre et construire la maison que nous voulions avoir. Une citation de Robin Manser

Agrandir l’image (nouvelle fenêtre) Jorge Novelo Caamal est l'architecte qui accompagne Rhoda et Robin Manser dans la création de la maison de leurs rêves dans un bâtiment patrimonial de la ville. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

Jorge Novelo Caamal est un architecte établi à Mérida. Avant même d'obtenir son diplôme universitaire, ce jeune professionnel voulait travailler dans le centre historique afin de pouvoir intervenir dans des maisons ayant un héritage historique à préserver.

À la fin de ses études, il a travaillé dans un atelier qui s'y consacrait principalement et c'est là qu'il a acquis les connaissances qui lui ont permis de lancer son propre bureau d'architecte. Aujourd'hui, 80 % de son travail se situe dans le centre historique de Mérida et les étrangers sont ses principaux clients.

La plupart sont des Américains, mais il y a aussi une bonne proportion de Canadiens, je dirais environ 40 %. En fait, mes premiers clients étaient des Canadiens qui m'ont recommandé à d'autres. Une citation de Jorge Novelo Caamal

L'architecte de 29 ans explique qu'à Mérida, il existe une zone délimitée par l'Institut national d'anthropologie et d'histoire (INAH), dans laquelle se trouvent la plupart des monuments historiques.

Pour qu’un projet aille de l’avant dans cette zone, il doit obtenir l'aval de l'INAH, qu'il soit considéré ou non comme un bien patrimonial.

Toutefois, si la propriété se trouve en dehors de la zone et présente certaines caractéristiques patrimoniales, l'autorisation de l'INAH n'est pas nécessaire, mais le service du patrimoine de la mairie examinera tout de même le projet.

La maison de Rhoda et Robin se trouve juste à l’extérieur de la délimitation de l'INAH, elle n'a donc pas besoin de son autorisation. Cependant, le couple a choisi de respecter la structure d'origine et ses caractéristiques du patrimoine architectural. C'est pourquoi ils ont choisi de travailler avec Jorge Novelo Caamal, car c'est sa spécialité.

L’architecte a terminé les plans. Le couple doit maintenant attendre la décision de la ville. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

Aller à l'encontre des stéréotypes

Pour certains amis du couple Manser, le Mexique est synonyme de cartels de la drogue, de danger, de meurtre, de plages et de tacos.

À l’annonce de leur projet mexicain, les réactions n’ont pas tardé. Quoi? Pourquoi faites-vous cela? , raconte Robin Manser.

Il y a beaucoup de stéréotypes très négatifs sur le Mexique , ajoute Rhoda Lordly Manser.

Elle dit avoir remarqué qu'en raison du climat tropical du Mexique, beaucoup de personnes croient que les gens ici sont paresseux, alors qu'ils ne le sont pas , dit-elle.

Ils arrivent travailler à 5 h du matin. Ils font une pause pendant les pires heures de chaleur pour ensuite rester jusqu'à 19 h ou 20 h le soir. Ils travaillent six jours par semaine. Dites à un Canadien de travailler six jours par semaine et il organisera des manifestations! Une citation de Rhoda Lordly Manser

De son côté, Robin Manser explique que malgré les préjugés que peuvent avoir leurs amis et la famille, lorsque Rhoda et lui prendront leur retraite, ils vivront à Mérida six mois par an, puis retourneront au Canada pour les six autres mois.

Nous aurons donc le meilleur des deux mondes. Et la famille et les amis viendront certainement nous rendre visite. Une citation de Robin Manser