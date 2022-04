[Entrevue] La Suisse accueille à bras ouverts les réfugiés ukrainiens

Au début de l’invasion, les Suisses craignaient que la Russie ne prenne très rapidement le contrôle de l’Ukraine et se retrouve aux portes des pays membres de l’Union européenne UE , mais aussi ceux de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN .

C’est un conflit qui touche beaucoup la population suisse parce qu’on n’imaginait pas voir la guerre revenir en Europe. Une citation de Katy Romy, journaliste à la section française de SwissInfo

[Si cela advenait], il suffirait d’une étincelle pour mettre le feu aux poudres et, tout à coup, la troisième guerre mondiale éclate en Europe , souligne quant à lui Matthew Allen, journaliste à la section anglaise de SwissInfo.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a réveillé en Suisse un regain d'intérêt pour les abris antiatomiques en béton construits dans tout le pays pendant la guerre froide. Photo de l'intérieur d'un bunker situé dans le village d'Evionnaz, dans l'ouest de la Suisse, le 28 mars 2022. Photo : AFP / Fabrice Coffrini via Getty Images

Outre cette crainte, la population helvétique a démontré un élan de solidarité sans précédent , rapporte Mme Romy. Beaucoup de Suisses ont proposé d’accueillir des réfugiés chez eux, des initiatives citoyennes pour aider les déplacés qui arrivent en Suisse ont été mises en place , souligne-t-elle.

Des bunkers pour tous les citoyens suisses Durant la guerre froide, une loi imposait à tout nouveau bâtiment construit en Suisse d’inclure un bunker en cas d’attaque nucléaire. Depuis 1963, une autre législation énonce que chaque habitant doit disposer d’une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d’habitation . Depuis, on estime qu’il y aurait de la place dans ces refuges pour les 8,6 millions de citoyens suisses. Cette information a refait surface dans l’actualité nationale avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les craintes d'une guerre nucléaire. Plusieurs médias ont alors voulu vérifier si chaque habitant avait bel et bien une place attitrée dans ces abris. En définitive, le nombre de places disponibles dépend des cantons, mais une grande majorité serait bel et bien en mesure d’héberger toute la population.

Dans toutes ces histoires d'entraide nationale, Matthew Allen a été particulièrement touché par celle d'un couple de retraités qui n'a pas hésité à faire de multiples aller-retour entre la Suisse et la frontière ukrainienne afin d’apporter du matériel médical et transporter des réfugiés dans le besoin.

Lorsque des familles étaient séparées, ce couple se pressait encore plus pour les aider à se réunir , explique le journaliste.

Le couple aurait loué un van afin de pouvoir accommoder le plus de personnes possibles, ajoute-t-il.

En termes canadiens, les distances ne sont probablement pas très grandes, mais en Suisse, vous pouvez vous rendre d’un bout à l’autre du pays en 3 heures. Donc, lorsque vous parcourez environ 1000 km, ce n’est pas rien.

La Suisse s’apprête à accueillir entre 60 000 et 300 000 réfugiés

Jusqu’à présent, 28 000 personnes ayant fui la guerre ont été enregistrées en Suisse en tant que réfugiés, a indiqué samedi le Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Parmi elles, 23 300 se sont vues accorder un permis S, un statut de protection spécial qui n’avait encore jamais été activé, même pas pendant la crise des réfugiés syriens , souligne Katy Romy.

Ce statut créé à la suite des conflits dans les Balkans dans les années 1990 permet aux réfugiés d’avoir accès à un hébergement, d’aller à l’école, de travailler et de recevoir des prestations sociales pendant un an renouvelable.

Alors que la Suisse accorde pour la première fois des permis S aux réfugiés ukrainiens, les précédents réfugiés venant d'Afrique n'ont pas eu droit à ce permis. Des réfugiés de Somalie brandissent leur carte d'identité temporaire pour étrangers de catégorie F lors d'une manifestation sur la Place fédérale devant le Parlement suisse à Berne le 6 septembre 2011. Photo : Reuters / Pascal Lauener

Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), l’agence des Nations unies pour les réfugiés, quelques 7,3 millions de personnes ont fui leur foyer en Ukraine en raison de la guerre.

Le gouvernement suisse a dit s’attendre à voir arriver plus de 60 000 réfugiés, mais les autorités cantonales chargées de gérer les nouveaux arrivants s’attendent à ce que jusqu’à 300 000 réfugiés atteignent la Suisse d’ici la fin de l’année, selon SwissInfo. C'est un chiffre conséquent pour un pays de plus de 8,6 millions d'habitants.

La ministre de la Justice a toutefois déclaré dimanche à RTS que la Suisse n’imposera pas de plafond (nouvelle fenêtre) maximal pour les déplacés d’Ukraine.

Cet important afflux de personnes reste très complexe à gérer pour les autorités suisses, qui ne disposent pas d’assez de lieux pour toutes les héberger. Sur les 60 000 réfugiés attendus, 45 000 seront logés dans des ménages privés, indique Matthew Allen.

Lors de sa couverture de l’accueil des réfugiés, le journaliste a notamment découvert une faille dans l’aide apportée par le gouvernement suisse, mais aussi par d’autres nations européennes.

Les Ukrainiens arrivent avec une valise et tout l’argent liquide qu’ils peuvent apporter en monnaie ukrainienne , explique-t-il. Ils sont autorisés à ouvrir un compte bancaire en suisse grâce au permis S, mais lorsqu’ils veulent déposer leur argent en devises ukrainiennes, la banque suisse ne l’accepte pas. C’est la même chose à travers toute l’Europe – très peu de pays acceptent leur monnaie.

Pour limiter la chute de sa devise, la hryvnia, la Banque centrale d'Ukraine a gelé les échanges de monnaies. Photo : iStock / Todor Dinchev

Toutes les banques refusent d’accepter l’hryvnia car elles ne veulent pas rester prises avec cette monnaie dont la valeur baisse depuis le début du conflit. Elles craignent de subir des pertes dans le cas probable où le franc viendrait à augmenter par rapport à l’hryvnia.

En temps normal, les banques centrales suisse et ukrainienne mettraient en place un mécanisme d’échange de leurs monnaies respectives , écrit Matthew Allen dans un article (nouvelle fenêtre). Mais l’Ukraine, ravagée par la guerre, a actuellement besoin de tout son argent pour lutter contre les envahisseurs russes et financer la nourriture et les médicaments pour la population restée chez elle.

Pour ces raisons, la Banque Nationale d’Ukraine a suspendu toutes les opérations de change.

En Suisse tout comme dans le reste de l’Europe, la solution serait de trouver une institution pour garantir les pertes. L’Union européenne et la Banque centrale européenne seraient sur le point de trouver une solution, mais le processus reste semé d’embûches.

En Suisse, le gouvernement, la banque centrale et l’Association suisse des banquiers seraient en pourparlers, mais aucun moyen ne semble se profiler pour l’instant.

La couverture du conflit par SwissInfo

SwissInfo est la branche internationale du média public suisse. Le site partage quotidiennement des nouvelles en rapport avec la Suisse, mais aussi sur le conflit ukrainien, en 10 langues, dont le russe.

Les journalistes de la section russe ont d’ailleurs vu leur audience tripler depuis le début de la guerre, selon Katy Romy. Le site recense beaucoup de consultations en Ukraine, mais aussi en Pologne, où la plupart des réfugiés se rendent.

Katy Romy est journaliste à la section française de SwissInfo. Photo : SwissInfo

Le média est également présent en Russie, où les autorités ne l’ont pas encore censuré .

Ils font particulièrement attention au choix des photos, des mots pour pouvoir continuer à partager ces informations , explique la journaliste de la section française.

Elle ajoute notamment que les quatre journalistes russophones de la section russe ont dû intensifier la modération des commentaires sur les réseaux sociaux en se relayant 24 heures sur 24 afin de gérer les contenus haineux, qui ont tendance à se multiplier.

RCI remercie sincèrement Katy Romy et Matthew Allen d'avoir accepté cette collaboration.

Cet article a été rédigé dans le cadre d'une collaboration entre Radio Canada International et Swissinfo (nouvelle fenêtre).