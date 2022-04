[Entrevue] Les sanctions russes pèsent sur le commerce énergétique suisse

C’est notamment dans la petite ville de Zoug que se trouve le siège de Nord Stream 2, le projet controversé de gazoduc entre la Russie et l’Allemagne. 140 employés ont d’ailleurs été renvoyés au début du mois de mars à la suite des sanctions imposées contre la Russie, selon SwissInfo.

Suite aux sanctions internationales imposées contre la Russie, la société Nord Stream 2, dont le siège est dans la petite ville suisse de Zoug, a été contraint de déclarer faillite. Photo : AFP / Fabrice Coffrini via Getty Images

La Suisse est également une plaque tournante importante (nouvelle fenêtre) (vidéo en anglais) pour le commerce des céréales et des huiles végétales russes et ukrainiennes. Des services bancaires spécialisés y fournissent des crédits aux négociants, et les compagnies maritimes constituent une autre composante majeure du système commercial , rapporte le média public suisse.

Après l’annonce des mesures contre la Russie par le président suisse Ignazio Cassis, la situation s’est détériorée pour ce secteur qui a vu ses activités touchées, notamment en ce qui concerne l’accès aux sources de matières premières et au crédit, ainsi qu’aux assurances et au transport maritime.

La petite ville suisse de Zoug abrite plusieurs géants mondiaux du commerce de matières premières. Photo : Wikipedia / Schulerst

La problématique est de savoir comment continuer à commercer avec eux puisque nous ne pouvons pas effectuer de virements avec les banques russes qui ne font plus partie du système Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SWIFT , a déclaré à SwissInfo Florence Schurch, secrétaire générale de l’Association suisse du négoce de matières premières et du transport maritime, le groupe de lobbying du secteur.

Il y a une sorte de jeu du chat et de la souris entre la Russie et l’Europe et les matières premières sont prises entre deux feux quant aux approvisionnements à venir, aux paiements, etc. Une citation de Matthew Allen, journaliste économique à la section anglaise de SwissInfo

Récemment, le gouvernement ukrainien a demandé à certains des plus grands négociants en énergie du monde de cesser de transporter du pétrole brut russe.

Les sociétés Vitol, Trafigura, Glencore et Gunvor, basées à Genève, ont continué à transporter d’importants volumes de pétrole brut et de produits russes, notamment du diesel, selon les données de suivi des navires et des ports recueillies par le Financial Times. On parle de plus de 20 millions de barils depuis le début de la guerre, estime la revue économique.

Un changement de stratégie accéléré

En tant que premier exportateur mondial de pétrole et de gaz réunis, la Russie représente une pièce essentielle du puzzle énergétique mondial. Et pourtant, l’invasion de l’Ukraine et les sanctions qui ont suivi sont en train de redistribuer les cartes énergétiques en Europe, mais aussi en Suisse.

Il faut savoir que le gaz ne représente qu’environ 15 % de la consommation finale d’énergie en Suisse et est principalement utilisé pour le chauffage et la cuisine. De cet apport en gaz, près de la moitié vient de Russie en passant par des marchés européens.

L’apport énergétique de la Suisse vient principalement de l’hydroélectricité , explique Matthew Allen. Environ deux tiers de l’approvisionnement en électricité provient de la construction de barrages sur les grandes rivières de nos montagnes.

La question de l’énergie et de la manière d’assurer la sécurité énergétique à l’avenir est déjà un grand sujet de discussion ici. Une citation de Matthew Allen, journaliste

Matthew Allen est le correspondent économique de la section anglaise de SwissInfo. Photo : SwissInfo

Avant l’invasion russe de l'Ukraine, la Suisse s’était déjà lancée dans un ambitieux plan de transition énergétique appelé Stratégie énergétique 2050. Il a été déclenché à la suite de la catastrophe du réacteur nucléaire de Fukushima au Japon en 2011.

Les principaux objectifs de cette stratégie sont de maintenir un approvisionnement énergétique sûr, de sortir progressivement du nucléaire et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Dans le cas du conflit ukrainien, alors que le gouvernement suisse fait en sorte de sécuriser assez de gaz pour la saison 2022-2023, il admet toutefois que les pénuries restent un risque résiduel , selon SwissInfo.

Environ deux tiers de l’approvisionnement en électricité provient de l'hydroélectricité en Suisse, selon Matthew Allen. Vue aérienne du barrage de Cleuson au-dessus de Haute-Nendaz, dans le sud de la Suisse. Photo : AFP / Fabrice Coffrini via Getty Images

À l’heure actuelle, la Suisse ne dispose pas d’une grande capacité de stockage de gaz naturel ni de sa propre réserve de gaz, explique M. Allen. Cela signifie que toute perturbation majeure — par exemple si la Russie interrompt l’approvisionnement en gaz de l’Europe — obligerait les consommateurs à réduire leur consommation.

Peut-être que cette guerre va les inciter davantage dans cette direction [la diversification des sources d’énergie] , ajoute le journaliste, qui évoque notamment le déplacement récent du ministre suisse des Finances au Qatar pour discuter d’un possible approvisionnement en gaz naturel liquide.

RCI remercie sincèrement Matthew Allen d'avoir accepté cette collaboration.

Cet article a été rédigé dans le cadre d'une collaboration entre Radio Canada International et Swissinfo (nouvelle fenêtre).